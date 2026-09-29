Ecografia, pasul următor după un test de sarcină pozitiv. Dr. Patricia-Alexandra Mălușanu (SANADOR): Ce trebuie verificat după confirmarea sarcinii

Teste de sarcină, alături de o ecografie. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Un test de sarcină pozitiv este primul semn al unei posibile sarcini, însă nu oferă informații despre evoluția acesteia. De aceea, dr. Patricia-Alexandra Mălușanu, medic ginecolog la SANADOR, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, ce trebuie să facă o femeie după obținerea unui rezultat pozitiv și de ce prima ecografie are un rol esențial în confirmarea sarcinii.

În primele săptămâni de sarcină apar numeroase schimbări și, implicit, multe întrebări pentru viitoarea mamă. Potrivit dr. Patricia-Alexandra Mălușanu, medic ginecolog la SANADOR, după un test de sarcină pozitiv este important ca pacienta să se programeze la medicul ginecolog, întrucât rezultatul testului indică prezența hormonului de sarcină, dar nu poate confirma singur dacă sarcina este localizată în uter și dacă evoluează normal.

Prima ecografie, foarte importantă

„În sarcină apar foarte multe modificări în viața unei femei și, de aceea, apar și foarte multe întrebări. În momentul în care o pacientă are un test de sarcină pozitiv trebuie să facă o programare la medicul ginecolog pentru a fi confirmată intrauterin sarcina, pentru că un test de sarcină ne arată prezența hormonului de sarcină, dar nu ne arată dacă sarcina evoluează corect sau dacă este localizată în uter.

De aceea, prima ecografie este foarte importantă, pentru că ne arată unde este localizată sarcina, dacă ea este în evoluție și ne arată date despre vârsta gestațională a sarcinii”, a declarat dr. Patricia-Alexandra Mălușanu, la DCMedical și DCNews.

Când trebuie repetată analiza pentru confirmarea sarcinii

În unele situații, însă, sarcina nu poate fi identificată încă la prima ecografie. În acest caz, medicul poate recomanda monitorizarea nivelului hormonului Beta-hCG, inclusiv prin mai multe recoltări la intervale de aproximativ 48 de ore. Dr. Patricia-Alexandra Mălușanu a spus și cum trebuie să fie recoltată această probă.

„Inițial, se secretă hormonul de sarcină, Beta-hCG-ul; nu toate pacientele trebuie să îl recolteze, pentru că putem avea o pacientă cu o sarcină evolutivă la prima ecografie, dar sunt paciente la care la prima ecografie nu se poate observa sacul gestațional, de aceea trebuie recoltat de obicei la 48 de ore, iar uneori poate fi recoltat de mai multe ori până vedem sacul gestațional.

Beta-hCG-ul, de regulă, se dublează la 48 de ore, dar sunt momente în care o creștere între 53% și 66% poate fi compatibilă cu o sarcină normală. Aceasta se poate recolta la orice laborator. Este foarte important să fie recoltată la același laborator, pentru a vedea cât mai bine creșterea”, a mai spus medicul ginecolog, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DCNews.