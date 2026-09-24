Educația, factor esențial pentru creșterea vaccinării. Paul Marc, Federația Tinerilor din Cluj: Prevenția și informarea sunt prioritare. Ce trebuie schimbat

Vaccin. FOTO: magnific.com @lazy_bear

Paul Marc, project manager în cadrul Federației Tinerilor din Cluj, a vorbit despre prevenție și nevoia unei colaborări mai bune între autorități, medici, organizațiile societății civile și tineri în ceea ce privește vaccinarea. Acesta a abordat provocările vaccinării în cadrul conferinței DC Media Group „HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”.

Paul Marc a explicat că, în ultimul an, au fost dezvoltate coaliții locale în mai multe orașe din România, cu obiectivul de a crește gradul de informare și participare a tinerilor la programele de vaccinare.

„O serie de coaliții locale, lansate acum un an, la Cluj-Napoca, apoi la Timișoara, București, Craiova, Constanța și, în două săptămâni, la Iași. Ne propunem, în aceste coaliții, să vorbim mai mult despre prevenție, despre importanța vaccinării anti-HPV, mai ales în contextul în care tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani se bucură de vaccinare gratuită.

Dar și să învățăm să lucrăm mai bine, să stăm la aceeași masă cu instituțiile publice, mediul privat și organizațiile din societatea civilă - și, bineînțeles, tinerii, pentru că este un program dedicat lor. Încercăm să vedem cum putem să combatem sau să nu mai repetăm greșelile care au fost făcute în trecut”, a declarat Paul Marc pentru DCNews.

Acesta a subliniat că experiența campaniilor de vaccinare din trecut și neîncrederea acumulată reprezintă în continuare provocări importante.

„Știm cu toții că România a avut mai multe iterații ale campaniilor de vaccinare, care au produs mai multă frică decât încredere în sistemul de vaccinare. Cred că doar comunicând, autoritățile publice cu beneficiarii, putem să combatem aceste lucruri. Cea mai mare neîncredere este, după Covid-19, dar sunt foarte convins că putem să trecem împreună peste aceste probleme”, a declarat Paul Marc.

Ținta coalițiilor: creșterea vaccinării în rândul tinerilor

Unul dintre principalele obiective ale coalițiilor este creșterea participării tinerilor la programele de vaccinare. Potrivit lui Paul Marc, ținta este o creștere de 40% în primii trei ani.

Ca trei obiective principale pe care ni le-am impus în toate coalițiile și care sper că vor fi atinse în timp sunt: creșterea ratei de participare a tinerilor în programele de vaccinare, în primii trei ani să vedem o creștere cu 40%; deja la un an de când am început să lansăm aceste coaliții, vedem că în localitățile și județele în care am început mai activ să promovăm acest tip de colaborare a crescut numărul de tineri vaccinați.

Însă este mult de lucru, pentru că, personal, de când am început să lucrez pentru acest program mi-am dat seama că sistemul este foarte fragmentat - există foarte multe elemente care nu se leagă, iar sistemul, per ansamblu, trebuie regândit”, a spus el.

Educația, factor esențial

În acest context, Paul a vorbit și despre soluțiile care ar putea fi luate în calcul pentru creșterea vaccinării, inclusiv despre vaccinarea în școli, dar a pus accent pe educație și informare.

„Și poate impunerea vaccinării pentru a merge la școală sau alte soluții pot fi variante, dar educația este și mai importantă. Dacă nu suntem educați să ne uităm la sănătate ca la un punct principal pentru noi și suntem învățați să mergem la doctor doar când ne doare, nu cred că vom reuși să trecem peste momentul în care suntem acum. Iar educația este cel mai relevant punct, mai ales în obiectivele coaliției. De aceea, vrem să creștem acest program de conștientizare în rândul comunității”, a spus Paul.

Despre importanța educației în acest sens a vorbit și Gabriel Dina, Country Lead Pfizer România și Bulgaria, tot în cadrul conferinței organizate de DC Media Group.

Informarea trebuie să îi vizeze și pe părinți

Paul Marc a atras atenția că programele de informare nu trebuie să se adreseze exclusiv tinerilor, ci și părinților, pe care îi consideră un factor important în accesul la vaccinare.

„Și nu doar tinerii, ci și părinții, care sunt la fel de importanți, și reprezintă o masă critică, care, în momentul de față nu este atinsă, din cauza neîncrederii în sistem, a fake news-ului care circulă. Ține de noi să promovăm sursele verificate, medicii specialiști”, a spus acesta.

În opinia sa, accesul la vaccinare trebuie, de asemenea, simplificat, iar toate variantele prin care vaccinul poate ajunge mai ușor la populație ar trebui analizate.

„Pentru a face vaccinul cât mai accesibil, cred că trebuie să găsim toate variantele posibile prin care acesta să ajungă la populație. Un coleg a participat, la o întâlnire la minister, în care s-a discutat despre reglementarea vaccinării în farmacii și părea că se va întâmpla în primăvară. Dar suntem în toamnă și n-am avansat.

Am mai participat la discuții prin care medicii școlari să fie o legătură mai bună în ceea ce privește vaccinarea. Eu aș reintroduce vaccinarea în școli; cred c-am fost una dintre ultimele generații care a avut parte de acest lucru și a fost în beneficiul meu. Așa cred că poate fi și în beneficiul tinerilor, așa cred că poate fi și în beneficiul altor tineri.

Și aș simplifica traseul de cine și cum poate să vaccineze, DSP-ul și CAS să se înțeleagă, iar medicii de familie să poată gestiona fluxul mare de pacienți și de nevoi ale pacienților, pentru că sunt suprasolicitați în momentul de față. Și să nu-i uităm pe cei care sunt lăsați în urmă și nu au acces, în continuare, la vaccinare”, a concluzionat Paul Marc.

Pe de altă parte, Adrian Wiener, secretar al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a pus rata scăzută de vaccinare pe seama neîncrederii oamenilor în instituții.