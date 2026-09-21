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DC Media Group organizează HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare, în data de 22 SEPTEMBRIE 2026, începând cu ora 11.00.

Dezbaterea își propune să marcheze un mesaj cheie: În deschiderea sezonului de vaccinare antigripală să nu uităm de celelalte vaccinuri salvatoare de vieți.

Evenimentul, moderat de Val VÂLCU, va fi organizat în sistem hibrid: sală de conferințe+online și va fi transmis live pe trei dintre platformele DC Media Group: DC News, DC Medical și DC News TV.

Conferința va reuni medici, experți în sănătate, factori de decizie, reprezentanți ai societății civile și ai industriei farmaceutice.

Teme de dezbatere

Cum creștem imunitatea în fața bolilor de sezon?

Accesibilitatea vaccinurilor și strategii de creștere a acoperirii vaccinale;

Cine ar trebui să se vaccineze cu prioritate?

Vaccinarea în farmacii – Impact, beneficii și modele internaționale de succes;

Campanii de vaccinare în sezonul rece: gripă, pneumonie, meningită, VSR;

Cum se tratează corect aceste infecții?

Au fost dezvoltate noi terapii, alături de antibioticele și antiviralele clasice?

Cum luptăm cu antibiorezistența?

Speakeri:



Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților

Dr. Cristian VÂNTU, Vicepreședinte Comisia pentru sănătate, Senatul României

Andrei BACIU, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților

Zakariás ZOLTÁN, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților

Conf. univ. dr. Horațiu Remus MOLDOVAN, Președinte CNAS

Prof. dr. Florentina FURTUNESCU, Șef Secție INSP

Conf. univ. dr. Gheorghe Gindrovel DUMITRA, Medic primar medicină de familie și Secretar General, Colegiul Medicilor din România

Dr. Daciana TOMA, Vicepreședinte Asociația Societatea Națională de Medicina Familiei/Medicină Generală

Prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție – Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”

Dr. Simin-Aysel FLORESCU, Manager Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”

Alina TUDOR, Public Affairs Manager Vaccines Romania & CSE MCO, Sanofi România

Gabriel DINA, Country Lead Pfizer România și Bulgaria

Raluca SÎMBOTIN, Leader de Grup Vaccinare, ARPIM România

Mircea Nicușor TIMOFTE, Președinte, OAMGMAMR

Prof. univ. dr. Doina-Anca PLEȘCA, Medic primar pediatrie, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”

Tudor POP, Medic rezident anestezie și terapie intensivă, Caravana cu Medici

Luminița VÂLCEA, Director Executiv, COPAC

Paul MARC, Project Manager, Federația Tinerilor din Cluj.