Siguranță ca la lansarea navelor spațiale în sala de operație. Dr. Adina Geană (SANADOR) explică protocolul OMS aplicat cu pacientul treaz / video

Siguranță ca la lansarea navelor spațiale în sala de operație. Dr. Adina Geană (SANADOR) explică protocolul OMS aplicat cu pacientul treaz: Confirmăm trei elemente / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @armmypicca

La DC News și DC Medical, dr. Adina Geană explică sistemul de protecție de la Spitalul Clinic SANADOR: fișa de siguranță a intervenției chirurgicale recomandată de OMS este parcursă cu pacientul conștient, exact ca la decolarea navelor spațiale.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu la DC Medical și DC News, dr. Adina Geană, Director de Calitate și Siguranța Pacientului la Spitalul Clinic SANADOR, explică măsurile de precauție aplicate în blocul operator și detaliază de ce protocoalele inspirate din aviație feresc pacienții și medicii de greșeli fatale. Discuția a pornit de la incidentele raportate în SUA, unde confuziile au dus la operații greșite pe pacienți nepotriviți.

„Am văzut știri în SUA, a fost operat la piciorul drept în loc de piciorul stâng sau a fost greșit pacientul. În România nu am văzut, așa cum e sistemul nostru sanitar cu probleme, lipsă de finanțare, dar o astfel de știre nu am văzut până acum”, spune Val Vâlcu.

Reprezentanta SANADOR spune că absența relatărilor publice nu garantează chiar lipsa pericolelor, motiv pentru care prevenția rămâne singura garanție.

„Nu știu dacă a fost sau nu în România, dar faptul că nu ți s-a întâmplat nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Atunci îți iei măsuri și folosim fișele de siguranță a intervenției chirurgicale, checklist de la OMS”, spune dr. Adina Geană: .

Trei confirmări cu pacientul treaz. Verificarea de la „decolarea navelor spațiale”

Discuția a evidențiat asemănarea dintre lansarea unei misiuni spațiale și pașii parcurși înainte de anestezierea unui bolnav.

„Ca la lansările de aeronave sau nave spațiale”, a spus Val Vâlcu.

Principala regulă a protocolului cere să vorbești cu pacientul înainte să îl anesteziezi.

„Exact! Sănătatea unei persoane este la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă, există acest checklist. Echipa bifează checklistul înainte de a aduce pacientul la sală și din nou cu pacientul conștient înainte de anestezie, confirmând trei elemente: pacientul corect, locul corect, intervenția corectă. Acestea sunt elementele de siguranță. Să știți că și profesioniștii, echipele noastre chirurgicale, deja sunt atât de obișnuiți să folosească aceste elemente de siguranță și sunt atât de conștienți de cât de mult înseamnă, încât lucrurile astea sunt deja... dacă cumva se întâmplă cineva să întârzie sau ceva, imediat lucrurile se rezolvă și se reiau și toată lumea participă, pentru că și ei își dau seama câtă protecție înseamnă pentru siguranță, dar și pentru ei.

Pentru că un nivel de siguranță al pacientului înseamnă și confortul medicului, confortul echipei care lucrează cu acel pacient. Nu e plăcut pentru nimeni să ți se întâmple ceva, să i se întâmple ceva pacientului, de la lucruri minore, cum spuneam, până la lucruri majore”, explică dr. Adina Geană.

Dincolo de decizia chirurgicală, pericolele pândesc și din zona infrastructurii: prize, circuite electrice. Incidentele grave din spitalele românești au arătat în repetate rânduri ce se întâmplă când aparatura cedează în mijlocul intervenției.

Dr. Adina Geană atrage atenția asupra importanței echipelor tehnice de suport care veghează fără pauză.

„Nu este vorba strict și numai de partea aceasta, dar este vorba și de tot ce este în spate. Ați văzut niște exemple, nu dăm nume, dar au fost și au ținut prima pagină a ziarelor de multe ori: în blocul operator s-au întâmplat tot felul de lucruri cu echipamentele, cu aparatura, s-au curentat, s-au ars, n-au mers cum trebuie, n-au fost corect sterilizate și tot așa, pentru că n-au mers echipamentele de sterilizare. Ei bine, lucrurile astea înseamnă să ai în permanență pus la punct echipe și pe zona serviciilor de suport, care practic vin și asigură, sprijină, de fapt, actul medical și procesele clinice cu tot ce presupune o bună funcționare 24 din 7”, conchide directorul SANADOR.