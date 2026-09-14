Dermatita atopică, povara invizibilă a unei boli care afectează pielea, somnul și viața de zi cu zi.

Dermatita atopică nu înseamnă doar leziuni cutanate, uscăciune și mâncărimea intensă a pielii; ea poate afecta somnul, capacitatea de concentrare, activitatea școlară și profesională, relațiile sociale, starea emoțională și, uneori, întreaga familie.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Dermatitei Atopice, marcată anual la 14 septembrie, Societatea Română de Dermatologie (SRD) se alătură campaniei internaționale din 2026, desfășurată sub mesajul ”Break the Invisible Burden”, și readuce în atenția publică dimensiunea adesea nevăzută a acestei afecțiuni inflamatorii cronice.

În acest context, Societatea Română de Dermatologie atrage atenția asupra nevoii de diagnostic corect, tratament individualizat, monitorizare pe termen lung și acces echitabil la îngrijire, într-un context în care, la nivel mondial, potrivit datelor epidemiologice publicate în 2025 în Eastern Mediterranean Health Journal, publicație a Organizației Mondiale a Sănătății, 204 milioane de persoane trăiesc astăzi cu această afecțiune.

Dermatita atopică are o evoluție recurentă, cu perioade de ameliorare și episoade de exacerbare. Pruritul întreține frecvent cercul «mâncărime–scărpinat», agravează inflamația și fragmentează somnul; oboseala care urmează poate diminua atenția, randamentul și participarea la activitățile cotidiene.

La copii și adolescenți, impactul se poate răsfrânge asupra vieții școlare și a dezvoltării emoționale, iar la adulți asupra activității profesionale și a relațiilor. Pentru părinți și aparținători, boala poate însemna nopți nedormite, îngrijire continuă, costuri și decizii repetate.

În același timp, stresul poate accentua simptomele, iar simptomele persistente pot amplifica stresul, anxietatea, sentimentul de stigmatizare sau retragerea socială. De aceea, evaluarea severității nu se poate limita la suprafața de piele afectată: contează intensitatea pruritului, calitatea somnului, frecvența puseelor, răspunsul la tratament și felul în care boala modifică viața persoanei.

” În dermatita atopică, ceea ce se vede pe piele este doar o parte a bolii. Pentru mulți pacienți, povara reală înseamnă nopți fragmentate, dificultăți la școală sau la serviciu, anxietate, retragere socială și efortul permanent de a ține simptomele sub control. Avem datoria să privim pacientul în întregul său și să construim, împreună cu el, un parcurs de îngrijire coerent, accesibil și adaptat nevoilor sale” a declarat Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie.

Progrese în terapie: de la controlul simptomelor la îngrijirea personalizată

Progresele ultimilor ani au schimbat semnificativ posibilitățile de tratament, în special pentru formele moderate și severe. Îngrijirea modernă pornește de la refacerea barierei cutanate și utilizarea corectă a emolientelor și a tratamentelor topice, la care se pot adăuga, în funcție de severitate și profilul pacientului, fototerapia, terapiile sistemice convenționale, tratamentele biologice sau inhibitorii JAK. Ghidul european EuroGuiDerm, actualizat parțial în 2025, subliniază tocmai necesitatea alegerii terapeutice individualizate, pe baza eficacității, siguranței, comorbidităților, vârstei, preferințelor pacientului și monitorizării adecvate.

Nicio soluție nu este potrivită pentru toți pacienții. Continuitatea relației cu medicul dermatolog, educația privind îngrijirea zilnică a pielii și decizia terapeutică împărtășită sunt esențiale pentru controlul pe termen lung.

În formele complexe, colaborarea cu pediatrul, alergologul, medicul de familie, psihologul sau alți specialiști poate răspunde mai bine nevoilor reale ale pacientului. Prof. Univ. Dr. Maria Magdalena Constantin, de la Spitalul Clinic Colentina din București, a precizat că astăzi putem discuta despre opțiuni terapeutice mai precise și despre șanse reale de control al bolii, inclusiv în situații care, în urmă cu câțiva ani, erau dificil de gestionat. ”Progresul științific își atinge însă sensul deplin numai atunci când este însoțit de diagnostic la timp, informare corectă, acces echitabil și monitorizare responsabilă. Tratamentul trebuie ales pentru omul din fața noastră, nu doar pentru o manifestare clinică”, a spus prof. dr. Maria Magdalena Constantin.

Dermatita atopică, pe agenda sănătății publice

Recunoașterea impactului bolilor de piele avansează și la nivel internațional. În mai 2025, Adunarea Mondială a Sănătății a adoptat Rezoluția WHA78.15, prin care afecțiunile cutanate au fost recunoscute drept o prioritate globală de sănătate publică. În 2026, proiectul Planului global de acțiune pentru bolile de piele 2026–2035 se află în proces de revizuire la nivelul statelor membre ale OMS și propune direcții precum integrarea serviciilor, consolidarea forței de muncă, reducerea stigmatizării și a inechităților, includerea sănătății mintale, îmbunătățirea datelor și susținerea cercetării. Pentru România, această perspectivă înseamnă o responsabilitate comună: informare medicală verificată, trasee clare de diagnostic și monitorizare, continuitatea îngrijirii și acces la opțiunile terapeutice potrivite severității bolii.

Dermatita atopică nu trebuie minimalizată și nici tratată prin automedicație sau soluții fără fundament științific. Mesajul SRD pentru pacienți și familiile acestora este să solicite o evaluare a medicului dermatolog atunci când pruritul, leziunile sau tulburările de somn persistă, se agravează ori afectează activitățile de zi cu zi. Trebuie urmat planul de îngrijire și trebuie discutat deschis despre eficacitate, reacții adverse, dificultăți de aplicare și obiectivele personale; acestea pot schimba alegerea tratamentului.

Nu întrerupeți și nu modificați tratamentul fără recomandare medicală și evitați sursele neverificate care promit vindecări rapide, avertizează Spocietatea Română de Dermatologie.