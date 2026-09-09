UNIFARM adaugă 16 molecule esențiale pe Canalul de Urgență. Soluție pentru medicamentele care lipsesc de pe piață

Unifarm Canalul de Urgență, răspuns pentru pacienții care nu găsesc medicamente esențiale / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @jcomp

Compania Națională UNIFARM adaugă 16 molecule esențiale noi pe Canalul de Urgență, consolidând astfel mecanismul prin care sunt asigurate medicamentele necesare în situațiile în care acestea lipsesc sau sunt disponibile în cantități insuficiente pe piața din România.

Avem mai multe opțiuni terapeutice pentru pacienții români.

Adăugarea noilor molecule are un impact important asupra sistemului sanitar, prin creșterea numărului de opțiuni terapeutice care pot fi puse la dispoziția personalului medical specializat și, implicit, a pacienților.

Cele 16 molecule sunt importante pentru sănătatea publică și răspund unor nevoi terapeutice concrete. Extinderea portofoliului disponibil prin acest mecanism contribuie la creșterea capacității de intervenție și la identificarea mai rapidă a soluțiilor necesare pentru asigurarea tratamentelor. Impactul se reflectă concret în reducerea timpului de răspuns în situațiile urgente și în susținerea continuității tratamentelor.

Canalul de Urgență, un mecanism esențial pentru sistemul sanitar

Canalul de Urgență reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care UNIFARM răspunde solicitărilor privind furnizarea unor medicamente deficitare sau indisponibile prin circuitele obișnuite. Prin intermediul acestuia, compania identifică soluții de aprovizionare și facilitează accesul la tratamentele necesare.

Adăugarea celor 16 molecule pe Canalul de Urgență consolidează capacitatea acestui mecanism de a răspunde nevoilor sistemului sanitar și întărește rolul UNIFARM în asigurarea medicamentelor esențiale pentru sănătatea publică.

Accesul pacienților la tratament rămâne obiectivul principal

Prin această măsură, UNIFARM își continuă demersurile pentru consolidarea securității farmaceutice și pentru susținerea sistemului sanitar din România.

Fiecare moleculă adăugată pe Canalul de Urgență reprezintă o opțiune terapeutică suplimentară pentru personalul medical specializat și o șansă în plus pentru pacienții care au nevoie de tratament. Accesul rapid și echitabil la medicamente rămâne în centrul activității UNIFARM și al responsabilității sale față de sănătatea publică. Vă reamintim: Compania Națională UNIFARM S.A., aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, ocupă locul 10 în clasamentul celor mai profitabile companii din România în anul 2025.



