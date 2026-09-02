Deficit uriaș de medici de familie în România. Dr. Alexandra Stănescu, la Cotroceni: Nu putem cere prevenție fără timp clinic, fără finanțare / video

Dr. Alexandra Stănescu

Dr. Alexandra Stănescu a tras un semnal de alarmă privind deficitul de medici de familie din România, în cadrul unei dezbateri organizate la Palatul Cotroceni.

Dr. Alexandra Stănescu a participat la dezbaterea „Prioritate Națională pentru Prevenție - Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”, găzduită de Administrația Prezidențială la Palatul Cotroceni. Aceasta a vorbit despre importanța prevenției în sistemul sanitar și a explicat că ea trebuie să înceapă din familie, școală și comunitate, nu doar în spitale. Dr. Alexandra Stănescu a vorbit și despre situația deficitului de medici de familie din mediul rural și a atras atenția asupra nivelului scăzut al participării la serviciile medicale preventive.

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„Un sistem sanitar devine vizibil atunci când tratează boala, dar devine cu adevărat puternic atunci când reușește să facă prevenție, iar prevenția nu începe la ușa spitalului, începe în familie, în școală, în comunitate, în cabinetul medicului de familie.

Un sistem sanitar în care prevenția trebuie privită într-un context în care harta deficitului rural arată că avem 1.055 de localități din România care înregistrează deficit de medici de familie.

Sistemul sanitar are nevoie urgentă de încă cel puțin 1.473 de medici de familie.

În ceea ce privește prevenția privită la nivel european, vă pot da un exemplu: 9% dintre femeile din România cu vârste între 50 și 69 de ani efectuează o mamografie preventivă, în timp ce media europeană ajunge la un procent de peste 70-80%.

Avem aproximativ 12% dintre români care declară că nu au beneficiat niciodată în viață de servicii medicale preventive, marea majoritate prezentându-se la medic doar după ce boala s-a instalat sau, și mai rău, atunci când aceasta devine o urgență medicală”, a spus dr. Alexandra Stănescu.

Țările cu sisteme puternice de asistență primară au investit în prevenție

Dr. Alexandra Stănescu a vorbit despre importanța medicinei de familie pentru un sistem de sănătate rezilient și a spus că prevenția are nevoie de finanțare, timp clinic, date, personal și competențe.

Potrivit acesteia, țările cu sisteme puternice de asistență primară au investit în prevenție și au acordat medicinei de familie un rol important în luarea deciziilor.

„Am inițiat și am construit această întâlnire într-o convingere fermă: România nu poate avea un sistem de sănătate rezilient dacă medicina de familie rămâne la marginea deciziilor. Nu putem cere prevenție fără timp clinic, fără finanțare, fără date, fără o echipă, fără competențe și fără respect instituțional.

Sunt medic de familie, sunt profesor universitar, duc mai departe noile generații de medici de familie care vor fi generațiile ce ne vor consulta copiii noștri, familia noastră.

Ca membră a boardului executiv WONCA Europe și coordonator științific al acestui proiect, văd această realitate din perspective diferite. Țările care au o asistență primară puternică au ajuns acolo nu din întâmplare, ci au ales continuitatea, au finanțat prevenția, au acordat medicinei de familie un loc real la masa decizională.

Nu am construit această reuniune pentru încă o fotografie de grup și nici pentru a repeta discuții care au mai fost poate până acum. Am construit-o pentru că instituțiile care pot schimba lucruri în țara asta să facă echipa alături de noi. De aceea, voi modera această dezbatere cu respect și orientare către rezultat”, a spus dr. Alexandra Stănescu la dezbaterea „Prioritate Națională pentru Prevenție - Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”.