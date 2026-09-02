Școala de Vară de Neurologie 2026: Noutăți și Neuroreabilitare la Eforie Nord

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Peste 400 de medici, cercetători și experți internaționali reuniți la Eforie Nord, între 2 și 5 septembrie 2026, marchează a 21-a ediție a Școlii Internaționale de Vară de Neurologie și a 14-a ediție a European Teaching Course on Neurorehabilitation. Evenimentul aduce în prim-plan cele mai noi descoperiri în diagnostic și tratament și consolidează legătura dintre cercetarea de vârf și practica clinică. Printre temele majore din acest an se numără abordările moderne în boala Parkinson, Alzheimer și scleroza multiplă, alături de lansarea sesiunii dedicate inițiativei strategice Rare Neuro Alliance România.

A 21-a ediție a Școlii Internaționale de Vară de Neurologie și a 14-a ediție a European Teaching Course on Neurorehabilitation-Eforie Nord, 2-5 septembrie, 2026

Neurologi din România și experți internaționali vor analiza cele mai noi direcții în diagnosticul și tratamentul bolilor neurologice

Devenită o manifestare științifică de tradiție pentru medicina românească, Școala internațională de vară de neurologie își va deschide porțile celei de-a 21-a ediții pe 2 septembrie, la Eforie Nord și, până în data de 5 septembrie, va reuni, în format fizic și on line, peste 400 de participanți. Astfel, personalități ale neurologiei internaționale și naționale, cercetători științifici, profesori universitari, medici primari, specialiști și rezidenți vor aduce în dezbateri cele mai recente descoperiri științifice din neurologie, într-un dialog menit să faciliteze transferul rapid al cunoașterii din cercetare în practica medicală.

Pe parcursul celor patru zile, programul științific va aborda teme de actualitate din neurologie, de la cele mai noi direcții de diagnostic și tratament până la perspectivele medicinei personalizate și la impactul tehnologiilor moderne asupra îngrijirii pacienților. Prelegerile, sesiunile interactive și dezbaterile cu experți vor oferi participanților oportunitatea de a analiza cazuri clinice, de a schimba experiențe și de a identifica soluții pentru provocările cu care se confruntă neurologia contemporană.

Mai mult, ediția din acest an se desfășoară împreună cu cea de-a 14-a ediție a European Teaching Course on Neurorehabilitation, reunind astfel, în același cadru, două direcții complementare: neurologia clinică și neuroreabilitarea.

Prin amploarea sa și prin prestigiul invitaților care au confirmat prezența la eveniment, Școala internațională de vară de neurologie își reconfirmă, și la această ediție, rolul de platformă de educație medicală și de conectare a comunității neurologice românești la cele mai importante tendințe și rezultate ale cercetării internaționale. Manifestarea științifică creează, totodată, un cadru privilegiat pentru dialogul dintre generații și pentru formarea profesională a tinerilor medici, care au astfel acces direct la expertiza unor nume importante ale neurologiei. Printre aceștia se numără profesorii: Nathan Bornstein (Israel), Volker Hömberg (Germania), Raad Shakir (UK), Faouzi Belahsen (Maroc), Judith Aharon Peretz (Israel), Vitalie Lisnic (Rep. Moldova), Peter Jenner (UK) și din România Dafin F. Mureșanu, Cristina Tiu, Bogdan Ovidiu Popescu, Cătălin Jianu, Andreea Silvana Szalontay, Any Axelerad și Virgil Enatescu.

„Ne dorim ca fiecare ediție a Școlii de vară să fie mai mult decât o succesiune de cursuri și prezentări. Este un spațiu al dialogului, al întrebărilor și al ideilor care pot contribui concret la progresul neurologiei și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților. Faptul că, an de an, reușim să reunim specialiști consacrați și tineri medici demonstrează nevoia unei astfel de platforme și valoarea pe care o are schimbul de experiență” a declarat Președintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN), Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu.

Ediția din acest an își propune să consolideze legătura dintre cercetarea de vârf, educația medicală continuă și practica de zi cu zi, oferind participanților nu doar informații actualizate, ci și perspective noi asupra modului în care neurologia va evolua în anii următori.

Un program științific abundent

Prima zi este dedicată provocărilor de diagnostic din practica curentă: consecințele pierderii vederii în boala Parkinson, interpretarea imagisticii prin rezonanță magnetică în boala cerebrală de vase mici și abordarea tulburărilor neurologice funcționale. Programul continuă cu prezentări de caz și cu o sesiune interactivă de tip spot diagnosis, cu participarea întregii audiențe.

A doua zi aduce în discuție rezerva biologică în contextul protecției și recuperării cerebrale, suportul farmacologic în recuperarea neurologică, declinul cognitiv vascular după accidentul vascular cerebral, reabilitarea precoce a pacienților cu leziuni cerebrale severe, îngrijirea comună neurochirurgicală și de recuperare în hemoragiile intracraniene, precum și neuroprognosticul tulburărilor de conștiență. După-amiaza este dedicată integral bolii Alzheimer: povara bolii în România, recunoașterea primelor simptome și rolul neurologului generalist, diagnosticul modern bazat pe biomarkeri, traseul pacientului către centrele specializate și experiența clinică internațională cu terapiile modificatoare de boală.

A treia zi este structurată în jurul bolii Parkinson - afectarea circuitelor neuronale și rolul neuroplasticității, dezbaterea privind caracterul simptomatic sau modificator de boală al tratamentului, strategiile de optimizare terapeutică în stadiile incipient, intermediar și avansat - și continuă cu o secțiune amplă dedicată patologiilor neurologice rare: neurofibromatoza de tip 1 la copil și la adult, rolul sistemului complement în bolile autoimune neurologice rare și tulburările din spectrul neuromielitei optice.

Ultima zi reunește sesiuni despre tratamentul de prevenție al migrenei și noile clase terapeutice, despre provocările diagnostice din maladiile neuromusculare și despre inițierea precoce a terapiilor înalt eficiente în scleroza multiplă. Manifestarea se încheie cu o sesiune dedicată interfeței dintre neurologie și psihiatrie, care abordează rețelele neuronale ca fundament al neuroplasticității și rezilienței, declinul cognitiv în psihiatrie și provocările contemporane de la granița dintre expertiza clinică și responsabilitatea juridică.

„Anul 2026 a fost și va rămâne unul important pentru comunitatea neurologică din România, prin evenimente care contribuie la consolidarea legăturilor dintre neurologie, neuroreabilitare și cercetarea internațională. După Forumul Național de Neurologie din luna aprilie, de la București, care a reunit specialiști din țară și din străinătate, în jurul unor teme esențiale pentru practica neurologică actuală, International Summer School of Neurology va continua acest dialog, într-un cadru internațional, la Eforie Nord” a precizat Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu.

Acesta a adăugat că ”în același timp, apartenența și implicarea activă în comunitățile europene și mondiale de neuroreabilitare, prin European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR) și World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR), reflectă deschiderea României către colaborarea științifică internațională și către schimbul de bune practici. Ne dorim ca aceste întâlniri să creeze continuitate între ceea ce se întâmplă la nivel național și evoluțiile din neurologia și neuroreabilitarea internațională, cu un obiectiv comun: îmbunătățirea îngrijirii și a calității vieții pacienților cu boli neurologice”

Rare Neuro Alliance România, punct central al ediției

Un moment de referință al Școlii Internaționale de Vară de Neurologie va fi sesiunea dedicată inițiativei Rare Neuro Alliance România, proiect lansat în primăvara acestui an la București, în cadrul celei de-a IV-a ediții a Forumului Național de Neurologie. Este un demers strategic dedicat îmbunătățirii identificării, diagnosticului și managementului pacienților cu boli neurologice rare, cu scopul de a crea un traseu medical mai coerent, mai rapid și mai echitabil. Proiectul își propune să dezvolte o platformă de colaborare între experți medicali, centre clinice, organizații de pacienți și instituții relevante, astfel încât pacienții să beneficieze de acces eficient la diagnostic și tratament, de la primele suspiciuni clinice până la monitorizarea pe termen lung.

O nevoie reală în sistemul de sănătate: Inițiativa vine în contextul în care bolile rare afectează aproximativ 30 de milioane de persoane la nivel european, dintre care circa un milion în România. Majoritatea acestor afecțiuni debutează în copilărie și implică manifestări neurologice, generând provocări majore pentru pacienți și pentru sistemul de sănătate. În prezent, traseul pacientului rămâne fragmentat, marcat de întârzieri în diagnostic și de acces limitat la expertiză specializată.

Un model integrat de îngrijire: Proiectul propune un model care acoperă întregul continuum de îngrijire: identificarea timpurie a pacienților, diagnosticul integrat, direcționarea într-o rețea funcțională de centre, accesul la tratament și managementul multidisciplinar. Inițiativa pune accent pe utilizarea digitalizării și a registrelor de pacienți, ca instrumente esențiale pentru monitorizarea și îmbunătățirea rezultatelor pe termen lung. În faza inițială, demersul va viza patologii reprezentative precum miastenia gravis, neurofibromatoza de tip 1 (neurofibrom plexiform), polineuropatia din amiloidoză, scleroza laterală amiotrofică, atrofia musculară spinală și tulburările din spectrul neuromielitei optice.

Aliniere la inițiativele europene: Rare Neuro Alliance România se înscrie într-un efort mai amplu de aliniere la standardele europene, fiind conectată la inițiativele promovate de European Brain Council. Potrivit inițiatorilor, prin acest demers România își propune să devină parte activă a unei rețele europene integrate, care valorifică inovația, datele de sănătate și colaborarea multidisciplinară pentru a răspunde nevoilor complexe ale pacienților. Obiectivele strategice vizează recunoașterea bolilor neurologice rare ca prioritate de sănătate publică, creșterea nivelului de conștientizare pentru diagnosticul precoce, implementarea unui model integrat de îngrijire și dezvoltarea unei rețele naționale de referință.

International Summer School of Neurology, care va avea loc în perioada 2–5 septembrie 2026, la Eforie Nord, va oferi astfel un cadru pentru schimbul de experiență între specialiști și pentru dezbaterea unor direcții care pot contribui la îmbunătățirea managementului pacienților cu afecțiuni neurologice complexe.

Școala Internațională de Vară de Neurologie este organizată de Societatea pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN), Academia Română, Academia de Științe Medicale din România, Institutul RoNeuro din Cluj-Napoca și University Telaviv în colaborare cu European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), World Federation of Neurorehabilitation (WFNR), Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology (AMN) și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca.

Despre Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN)

Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) a fost înființată în 2005 de către un grup internaţional de medici şi cercetători, la inițiativa Prof. dr. Dafin F. Mureşanu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, a Prof. dr. Ovidiu Băjenaru și a Prof.Dr.Bogdan Popescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. SSNN este o organizaţie ştiinţifică dedicată cercetării fundamentale şi clinice, crearea unui forum de discuţii pentru a contribui la o mai bună înțelegere a proceselor neurobioligice endogene și dezvoltarea unor strategii terapeutice farmacologice şi non-farmacologice în domeniul neuroprotecției şi neuroregenerării.