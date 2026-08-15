Cardiolog: „Kiwi galben are mai multă vitamina C, dar eu îl prefer pe cel verde din acest motiv” / FOTO: magnific.com @kovalnadiya

Kiwi și-a câștigat un loc important printre fructe datorită conținutului de vitamina C, fibre, potasiu și diferiți compuși antioxidanți. În fața raftului din supermarket apare însă o întrebare tot mai frecventă: este mai bine să alegi clasicul kiwi verde sau kiwiul galben, care este mai dulce?

Cardiologul Aurelio Rojas, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de @doctorrojass, a abordat această întrebare într-unul dintre videoclipurile sale recente. Concluzia sa este că niciunul nu este superior din toate punctele de vedere. Kiwiul galben se remarcă prin conținutul mai mare de vitamina C, în timp ce kiwiul verde are mai multe fibre și face obiectul unor studii interesante privind digestia și chiar somnul.

Kiwiul galben are mai multă vitamina C, dar Aurelio Rojas preferă kiwiul verde pentru digestie

Aurelio Rojas este medic specialist în cardiologie și profesează în Málaga, Spania. În același timp, desfășoară o amplă activitate de informare despre sănătatea cardiovasculară, alimentație și stilul de viață pe rețelele sociale, notează Recetas.

În videoclipul publicat, acesta susține că kiwiul galben reprezintă o alegere mai bună pentru persoanele care vor să își crească aportul de vitamina C. Pentru digestie și aportul de fibre, cardiologul preferă însă kiwiul verde.

Compoziția nutrițională susține în mare parte această diferență. O analiză științifică, care include date ale Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, arată că 100 de grame de kiwi verde conțin aproximativ 92,7 miligrame de vitamina C și 3 grame de fibre.

În schimb, aceeași cantitate de kiwi galben, cunoscut și sub denumirea de kiwi auriu, conține aproximativ 161,3 miligrame de vitamina C și 1,4 grame de fibre.

Kiwiul galben este și puțin mai dulce. Acesta conține aproximativ 12,3 grame de zaharuri, comparativ cu circa 9 grame în cazul kiwiului verde.

Prin urmare, în loc să vorbim despre un kiwi „mai sănătos”, este mai util să analizăm punctele forte ale fiecăruia. Kiwiul galben oferă o cantitate semnificativ mai mare de vitamina C, un nutrient necesar pentru funcționarea normală a sistemului imunitar și cu rol antioxidant. Kiwiul verde, în schimb, furnizează mai multe fibre.

Această diferență ajută la explicarea legăturii dintre kiwiul verde și sănătatea intestinală. Un studiu clinic internațional a arătat că consumul a două kiwi verzi pe zi, timp de patru săptămâni, a crescut frecvența scaunelor spontane complete și a îmbunătățit confortul gastrointestinal la persoanele cu constipație funcțională sau sindrom de colon iritabil asociat cu constipație.

Acest lucru nu înseamnă că kiwiul galben nu poate avea beneficii pentru digestie. Un alt studiu a identificat îmbunătățiri ale constipației în cazul persoanelor care au consumat două kiwi galbene pe zi.

Prin urmare, nu este corect să considerăm că unul este bun pentru intestin, iar celălalt nu. Kiwiul verde conține mai multe fibre și există dovezi clinice deosebit de interesante privind efectele sale asupra digestiei.

Două kiwi înainte de culcare. Studiul care le-a asociat cu un somn mai bun

Una dintre afirmațiile care atrage atenția în declarațiile lui Aurelio Rojas se referă la somn. Cardiologul explică faptul că preferă de obicei kiwiul verde și amintește existența unor cercetări care au asociat consumul a două kiwi, cu aproximativ o oră înainte de culcare, cu o calitate mai bună a somnului.

Cel mai citat studiu pe această temă a fost publicat în 2011 și a inclus 24 de adulți cu probleme de somn. Timp de patru săptămâni, participanții au consumat două kiwi cu o oră înainte de a merge la culcare.

La finalul studiului, cercetătorii au observat o reducere a timpului necesar pentru a adormi și a numărului de treziri după instalarea somnului. De asemenea, au constatat creșteri ale duratei totale a somnului și ale eficienței acestuia.

Rezultatele trebuie însă interpretate cu prudență. Studiul a fost de dimensiuni mici, nu a avut un grup de control paralel, iar autorii au subliniat necesitatea unor cercetări suplimentare.

Analizele publicate ulterior consideră aceste rezultate promițătoare, însă arată că dovezile au nevoie de confirmări suplimentare.

Există și cercetări mai recente care au continuat să analizeze această legătură. Un studiu realizat în rândul sportivilor de performanță a identificat îmbunătățiri ale mai multor parametri ai somnului după consumul a două kiwi verzi cu o oră înainte de culcare, timp de patru săptămâni.

Astfel, includerea kiwiului în masa de seară poate reprezenta o opțiune sănătoasă, însă nu trebuie prezentată ca un tratament dovedit pentru insomnie.

Trei moduri de a consuma kiwi, dincolo de varianta clasică

Kiwiul poate fi folosit în mai multe preparate decât simpla variantă în care îl tai în jumătate și îl mănânci cu lingurița. Aciditatea, dulceața și culoarea sa îl fac potrivit atât pentru deserturi, cât și pentru preparate sărate.

Smoothie cu kiwi, banană și iaurt

Mixează două kiwi cu jumătate de banană, un iaurt natural și câteva cuburi de gheață. Nu este nevoie să adaugi zahăr dacă fructele sunt bine coapte. Pentru a păstra mai bine fibrele, este recomandat să mixezi fructul întreg, în loc să extragi doar sucul.

Pahare cu kiwi, iaurt și ovăz

Alternează straturi de kiwi tăiat cubulețe, iaurt natural, fulgi de ovăz și fructe oleaginoase. Preparatul poate fi pregătit seara și păstrat la frigider pentru micul dejun.

Salată cu kiwi, avocado și brânză proaspătă

Kiwi verde se potrivește în special în preparatele sărate datorită gustului său ușor acid. Taie fructul în cubulețe și combină-l cu avocado, frunze verzi, brânză proaspătă sau feta și nuci. Adaugă ulei de măsline extravirgin și câteva picături de suc de lămâie.