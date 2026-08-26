Colegiul Medicilor, apel pentru acces neîntrerupt la tratament pentru pacienții oncologici. Bolojan: Situația va fi rezolvată în câteva zile

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Colegiul Medicilor din România (CMR) cere continuitatea tratamentului pentru pacienţi, în special pentru cei oncologici, în contextul problemelor recente privind disponibilitatea unor medicamente.

Accesul pacienţilor la tratament trebuie să reprezinte o prioritate, iar bolnavii nu pot fi puşi în situaţia de a căuta singuri soluţii pentru continuarea terapiei de care au nevoie, afirmă reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR), în contextul discuţiilor privind disponibilitatea unor medicamente, în special pentru pacienţii oncologici.

„În ultimele zile, discuţiile din spaţiul public privind disponibilitatea unor medicamente, în special a celor necesare pacienţilor oncologici, readuc în atenţie o problemă reală asupra căreia sistemul de sănătate trebuie să aibă o poziţie transparentă, permanentă şi clară: pacientul nu poate fi pus în situaţia de a căuta singur soluţii pentru continuarea tratamentului de care are nevoie. Pentru un pacient diagnosticat cu o afecţiune oncologică, timpul are o altă dimensiune. O întârziere, o întrerupere sau imposibilitatea administrării unui tratament la momentul stabilit de medic nu reprezintă doar o problemă administrativă, ci o situaţie care poate afecta actul medical şi în anumite situaţii obiectivul terapeutic”, susţin reprezentanţii CMR într-un comunicat.

Bolojan: Problemele privind aprovizionarea ar urma să fie rezolvate în câteva zile

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că problemele privind aprovizionarea cu medicamente care necesită autorizaţii speciale, destinate pacienţilor oncologici, ar urma să fie soluţionate în câteva zile.

„Înţeleg de la Casă - pentru că am căutat să mă interesez, să văd în permanenţă care sunt problemele - că cea mai mare parte, peste 90%, aproape de 100% din pacienţii din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în listele noastre, care sunt acoperite, sunt în stocuri şi nu sunt întârzieri şi nu sunt probleme pe tema asta. Dar într-adevăr există o categorie de pacienţi care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nişate de cantităţi mai mici, care se aduc exclusiv pentru aceşti pacienţi şi aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare, dar trebuie să încercăm să evităm astfel de situaţii, pentru ca ei să îşi poată lua la timp tratamentul”, a declarat Bolojan, marţi, pentru Digi24.

El a precizat că a cerut Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să soluţioneze aceste sincope şi că problemele ar urma să fie rezolvate în câteva zile.

CMR: Tratamentele prescrise trebuie administrate în condiții de continuitate

CMR subliniază că medicii trebuie să poată lua decizii terapeutice pe baza unor criterii medicale obiective, corect şi în interesul pacienţilor, iar tratamentele prescrise trebuie să poată fi administrate în condiţii de continuitate şi predictibilitate.

În opinia reprezentanţilor CMR, dificultăţile de finanţare sau discontinuităţile în aprovizionarea cu medicamente nu trebuie să devină obstacole în tratamentul unui bolnav, cu atât mai mult în afecţiunile în care continuitatea terapiei şi administrarea acesteia la momentul indicat sunt esenţiale pentru managementul eficient al pacientului.

Accesul la medicamente nu trebuie politizat

Totodată, susţine sursa citată, accesul pacienţilor la medicamente este un subiect de funcţionare a sistemului de sănătate, care nu trebuie politizat.

„Nu cred că avem nevoie de dispute despre existenţa sau inexistenţa unei „crize”. Avem nevoie de mecanisme care să identifice rapid fiecare discontinuitate şi, mai ales, să o rezolve înainte ca aceasta să ajungă să afecteze pacientul”, a declarat Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România, citată în comunicat.

CMR este de părere că e responsabilitatea revine tuturor instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu, de la finanţare şi achiziţie până la asigurarea disponibilităţii efective a medicamentelor în spitale şi în unităţile în care pacienţii sunt trataţi, iar accesul la tratament trebuie să fie predictibil, continuu şi echitabil.

„Rolul medicilor este să trateze, iar instituţiile responsabile trebuie să asigure condiţiile necesare pentru ca tratamentul indicat de către medic să poată fi administrat atunci când pacientul are nevoie de el”, au conchis reprezentanţii Colegiului Medicilor, potrivit Agerpres.