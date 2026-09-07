Unde în Europa s-au înregistrat cele mai multe focare de Salmonella? Alimentele cel mai des contaminate / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @24K Production

Din 2020 încoace, continentul se confruntă cu o creștere constantă a cazurilor, cu un cost anual de până la 3 miliarde de euro. Care sunt țările cele mai afectate?

De la alimente de bază precum lactatele și produsele din carne de pasăre, până la focare regionale record, infecțiile cu Salmonella sunt într-o creștere discretă în toată Europa și pun autoritățile sanitare în alertă maximă, în condițiile în care îmbolnăvirile au atins niveluri nemaivăzute de ani de zile, notează Euronews. Tăițeii, ouăle și semințele de dovleac se numără printre produsele asociate cu focarele de Salmonella apărute în ultimele luni.

Recent, în luna august, peste 300 de persoane s-au îmbolnăvit de Salmonella în Belgia după ce au consumat ouă, ceea ce a dus la cel mai mare focar înregistrat vreodată în această țară.

Salmonella este a doua cea mai răspândită boală de origine alimentară din lume, iar cazurile au crescut constant în Europa din 2020, conform Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Sugarii și copiii de până la 4 ani sunt cei mai vulnerabili. Între mai 2025 și august 2026 au existat 341 de cazuri confirmate de Salmonella pe continent, aproape jumătate dintre ele fiind raportate începând cu luna mai 2026, arată cele mai recente date ale ECDC.

În acest interval, Marea Britanie a raportat cele mai multe îmbolnăviri (207), urmată de Țările de Jos (106), Belgia (15), Germania (6), Franța (4), Austria (2) și Danemarca (1). Ulterior, Marea Britanie a revizuit în creștere bilanțul și are un total de 474 de cazuri. Anchetele epidemiologice de acolo sunt în derulare, însă experții consideră că oamenii s-au infectat după ce au mâncat în oraș, nu că au gătit ouă acasă.

Mai mult, cele 15 cazuri belgiene înregistrate de ECDC nu includ focarul-record recent al țării.

În 2024, Germania (12.316), Franța (12.308) și Spania (11.248) au fost cele mai lovite state din UE, în timp ce Cipru (80), Estonia (103) și Malta (164) au raportat cele mai puține cazuri, conform agenției europene.

Cum se transmite Salmonella și cât de periculoasă este?

Salmonella este un grup de bacterii care declanșează o toxiinfecție alimentară numită salmoneloză. Deși cercetătorii au identificat peste 2.500 de tulpini de Salmonella, doar aproximativ 100 îmbolnăvesc omul prin ingerare, conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC).

Infecția apare de regulă prin consumul de carne crudă sau insuficient preparată termic (în special pasăre), ouă crude ori lapte nepasteurizat. Temperaturile ridicate și alimentele lăsate în afara frigiderului oferă condițiile ideale pentru înmulțirea bacteriei, motiv pentru care toxiinfecțiile sunt mult mai frecvente pe timpul verii.

Cei mai mulți pacienți se recuperează într-o săptămână, însă boala poate deveni severă la copiii mici, vârstnici și persoane cu un sistem imunitar slăbit.

În Uniunea Europeană se raportează anual peste 91.000 de cazuri de salmoneloză, conform Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), iar impactul bacteriei depășește sfera sănătății publice.

EFSA estimează că povara economică totală a infecțiilor cu Salmonella poate ajunge la 3 miliarde de euro pe an, sumă care include cheltuielile medicale directe, spitalizările și scăderea productivității prin concedii medicale.