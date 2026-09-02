România are de 3-5 ori mai multe cazuri de arsuri grave decât alte țări UE. Soluția propusă de Alexandru Rafila / video

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății

Alexandru Rafila a tras un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de cazuri de arsuri grave din România. Acesta a spus că avem de 3-5 ori mai multe cazuri de arsuri grave decât alte state din Uniunea Europeană și a explicat că prevenția trebuie să înceapă încă din copilărie.

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, a participat la dezbaterea „Prioritate Națională pentru Prevenție - Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”, găzduită de Administrația Prezidențială la Palatul Cotroceni.

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Fostul ministru al Sănătății a vorbit despre importanța prevenției și a explicat că aceasta trebuie să înceapă încă din copilărie, prin educație și informare corectă.

„Prevenția trebuie să fie o parte a comportamentului nostru și cred că lucrul ăsta trebuie făcut din copilărie. În momentul de față, există trei pârghii.

Prima este educația. În continuare, educația pentru sănătate rămâne un deziderat. Am lansat „Educație pentru sănătate” în școala românească în 2002, deci acum 24 de ani. A rămas de atunci o disciplină curriculară facultativă și, cu toate că este o modificare legislativă care introduce educația pentru sănătate pe lista materiilor care fac parte din curricula permanentă, acest lucru nu se întâmplă.

A doua este informarea, care trebuie să fie la nivel public, nu mă refer neapărat legat de medici și de medicină de familie în momentul de față, care trebuie să fie corectă, iar oamenii trebuie să discearnă între fake news, care ne inundă, și informarea corectă referitoare la acțiunile preventive pe care cu ușurință putem să le implementăm în viața noastră, pornind de la vaccinare și terminând cu altele, care pur și simplu ne protejează”, a spus Alexandru Rafila.

România are de 3-5 ori mai multe cazuri de arsuri grave decât alte țări din UE

Fostul ministru al Sănătății a atras atenția și asupra numărului mare de cazuri de arsuri grave în România și a spus că prevenirea comportamentelor riscante poate să reducă presiunea asupra sistemului medical.

„M-a frapat un lucru în ultimele zile, pentru că discutăm despre centrele de mari arși din România. Într-adevăr se fac trei centre noi de mari arși. Au început acum trei ani și vor fi gata în lunile următoare.

Problema nu se rezolvă și m-am uitat pe statistici. România are între 3 și 5 ori mai multe persoane cu arsuri grave decât se întâmplă în celelalte țări din Uniunea Europeană.

Deci indiferent cât ne-am strădui să facem o infrastructură care să deservească acești oameni, faptul că nu știm să ne păzim și avem comportamente la risc care ne aduc în situația tragică de a vedea foarte multe persoane care au mari arsuri, ne aduce și într-o incapacitate organizatorică sau ca și posibilitate de tratament și trebuie să trimitem oameni în străinătate sau sunt consecințe foarte grave asupra stării lor de sănătate, pentru că aceste comportamente preventive trebuie educate încă din copilărie, în familie și mai ales în școală”, a spus Alexandru Rafila.

Lipsa timpului și birocrația afectează activitățile preventive ale medicilor de familie

Alexandru Rafila a vorbit despre rolul medicului de familie în prevenție și a spus că acesta trebuie să informeze pacienții și să le ofere încredere în sistemul sanitar.

El a atras atenția și asupra problemelor din medicina de familie, mai ales asupra lipsei de timp pentru activități preventive și a birocrației care afectează activitatea medicilor.

„Cel de-al treilea element cred că este legat de medic - medicul care trebuie să informeze pacientul și trebuie să-i transmită încredere: încredere în medic, încredere în sistemul sanitar, încredere mai largă în autorități.

Cred că aceste lucruri trebuie construite prin comportamentul individual al fiecăruia dintre noi și prin disponibilitatea de a oferi. Cred că asta e cel mai important lucru: să oferim, și atunci, cu siguranță, pacientul nostru va accesa politicile preventive.

Sigur că sunt încă probleme la medicina de familie. Am reușit să creștem numărul de rezidenți în medicina de familie, am finanțat-o mai bine. Sunt încă multe probleme în ceea ce privește medicina de familie, dar totuși atractivitatea acestei specialități a crescut foarte mult în ultimii ani și, dacă o să vă uitați pe opțiunile medicilor care susțin concursul de rezidențiat, o să vedeți că medicina de familie începe să devină atractivă.

Dar, dincolo de atractivitate, acum trebuie să discutăm despre disponibilitatea medicului de familie, care nu e neapărat condiționată de comportamentul lui, ci discutăm de disponibilitatea lui de timp, de debirocratizarea activității medicului de familie, care ocupă foarte mult timp și nu poate să facă activități preventive”, a spus Alexandru Rafila la dezbaterea „Prioritate Națională pentru Prevenție - Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”.