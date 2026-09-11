Ministerul Sănătății a făcut plăți de peste 925 de milioane de lei prin PNRR în doar trei zile

Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada 8-10 septembrie 2026, a efectuat plăți în valoare de 925,8 milioane de lei prin PNRR pentru investiții în sistemul de sănătate. Sursa foto: Freepik

Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada 8-10 septembrie 2026, a efectuat plăți în valoare de 925,8 milioane de lei prin PNRR pentru investiții în sistemul de sănătate.

Potrivit Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a banilor a fost alocată pentru infrastructura spitalicească - proiecte la Târgu Mureș, Bistrița, Cluj și Balotești. Fondurile au fost destinate și digitalizării instituțiilor de sănătate, dezvoltării terapiei intensive pentru nou-născuți și renovării și dotării cabinetelor de medicină de familie.

„În perioada 8–10 septembrie 2026, Ministerul Sănătății a efectuat, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), plăți în valoare totală de 925.822.165,98 lei pentru proiecte de investiții în sistemul de sănătate.

Banii au fost utilizați, printre altele, pentru:

Infrastructură spitalicească

197,76 milioane lei – Centrul Chirurgical Cardiovascular din IUBVC Târgu Mureș, pentru investiții în infrastructura unei unități medicale publice.

195,36 milioane lei – Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, pentru investiții în infrastructură medicală publică.

132, 7 milioane lei – Spitalul Județean Bistrița, pentru dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice.

9,98 milioane lei – Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie SCJU Cluj, pentru infrastructură spitalicească publică nouă.

379,22 milioane lei – Spitalul Agrippa Ionescu, Balotești pentru infrastructură spitalicească publică nouă”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Investiții în digitalizarea sănătății, terapia intensivă neonatală și medicina de familie

„Digitalizarea sănătății

1,21 milioane lei – DSP Vâlcea, pentru digitalizarea instituției.

1,01 milioane lei – DSP Argeș, pentru digitalizarea instituției.

1,45 milioane lei – SAJ Alba, pentru digitalizarea serviciului de ambulanță.

688.908 lei – SAJ Vâlcea, pentru digitalizarea serviciului de ambulanță.

19.360 lei – Ministerul Sănătății, pentru transformarea digitală.

Terapie intensivă pentru nou-născuți

-pentru investiții în secția de terapie intensivă pentru nou-născuți.

Cabinete de medicină de familie

-pentru renovarea/dotarea cabinetului de medicină de familie.

Prin aceste investiții PNRR sunt susținute modernizarea infrastructurii spitalicești, digitalizarea instituțiilor de sănătate, dezvoltarea terapiei intensive neonatale și dotarea cabinetelor de medicină de familie”, a transmis Ministerul Sănătăţii într-o postare pe pagina de Facebook.