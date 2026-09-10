Cresc decesele cauzate de virusul West Nile, în Italia. Aproape 600 de cazuri confirmate

Cresc cazurile confirmate de infectare cu virusul West Nile, dar și decesele. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Virusul West Nile continuă să se răspândească în Europa, iar bilanțul cazurilor și deceselor este în creștere. Italia a ajuns la 594 de cazuri confirmate și 41 de decese, potrivit celui mai recent buletin al Institutului Superior de Sănătate (ISS), cu date până la 8 septembrie.

Italia a înregistrat 41 de decese cauzate de virusul West Nile şi 594 de cazuri de infectare confirmate, conform celui mai recent buletin săptămânal, cu date de până la 8 septembrie, al Institutului Superior de Sănătate (ISS), informează joi agenţia de presă EFE.

Dintre cele 594 de cazuri depistate, 306 corespund formei neuroinvazive, cea mai gravă formă a bolii. Cinci dintre acestea au fost importate din Maldive, Franţa, Belgia, Grecia şi Ţările de Jos.

Raportul menţionează, de asemenea, 81 de cazuri asimptomatice depistate la donatori de sânge, 202 cazuri de febră, dintre care unul importat din Burkina Faso, patru cazuri cu alte simptome şi un alt caz asimptomatic.

Cifra reprezintă o creştere faţă de buletinul informativ emis anterior, care indica 521 de cazuri de infectare cu virusul West Nile.

Rata de mortalitate, de 13,3%

Rata de mortalitate a formelor neuroinvazive autohtone este situată în prezent la 13,3%, comparativ cu 15%, înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2025.

Anul trecut, în această perioadă, fuseseră raportate 582 de cazuri şi 39 de decese.

Circulaţia acestui virus a fost detectată în 79 de provincii din 19 regiuni italiene, cu patru provincii mai multe decât în buletinul anterior.

Virusul se transmite prin ţânţarii din genul Culex, având ca rezervoare principale păsările migratoare şi pescăruşii.

În paralel, buletinul include 12 cazuri de virus Usutu, înrudit cu West Nile (şapte în Lombardia şi câte unul în Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Piemont şi Veneto).

Cresc cazurile confirmate și decesele înregistrate în Europa

Virusul West Nile a făcut a opta victimă în Macedonia de Nord, potrivit informațiilor autorităților din această țară. La mijlocul lunii august, în Grecia erau deja nouă decese cauzate de virusul West Nile, iar bilanțul morților până la publicarea acestui articol, la aproximativ o lună distanță, a ajuns la 30, potrivit presei elene.

În total, în Europa, cazurile confirmate de infectare cu acest virus au trecut pragul de 1.000, potrivit informațiilor transmise, pe 5 septembrie, de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC).

Conform informațiilor furnizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) pe 3 septembrie, în țara noastră s-au înregistrat 58 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 47 confirmate şi 11 probabile, în perioada 3 iunie - 2 septembrie.

În aceeaşi perioadă, s-au înregistrat trei decese la persoanele infectate cu acest virus. Este vorba despre persoane vârstnice, cu comorbidităţi.

Recomandările INSP

Institutul Național de Sănătate Publică face următoarele recomandări în vederea protejării împotriva infectării cu virusul West Nile: