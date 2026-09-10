Bacterii periculoase depistate în mâncarea servită turiștilor la un hotel din Saturn. Ancheta epidemiologică, finalizată de DSP Constanța

Foto ISU / Plan roșu de intervenție la hotelul Saturn

Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a finalizat ancheta epidemiologică făcută la un hotel din Saturn. Două bacterii au fost găsite în ciulamaua și piureul de cartofi oferit turiștilor.

Ministerul Sănătății a fost informat de Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța despre finalizarea anchetei epidemiologice făcute în urma apariției unui focar probabil de toxiinfecție pe litoral.

Zeci de persoane dintr-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat stări de rău pe 1 septembrie. 36 de persoane au fost asistate medical la fața locului, în timp ce alte șase au ajuns la spital, după ce a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Ce tipuri de bacterii au fost găsite în ciulamaua de pui și în piure de cartofi

”În cadrul investigației, echipele DSPJ Constanța au efectuat controale și au recoltat probe de apă potabilă, alimente, de la personalul din blocul alimentar, precum și probe de salubritate a suprafețelor și tegumentelor.

Probele de apă potabilă au fost conforme, fără identificarea unor germeni patogeni. De asemenea, probele de materii fecale recoltate de la personalul din blocul alimentar nu au evidențiat bacterii sau germeni patogeni, iar coproculturile recoltate de la pacienți au fost negative pentru principalii agenți patogeni investigați.

În schimb, analiza celor două probe alimentare recoltate din preparatele servite – ciulama de pui și piure de cartofi – a evidențiat prezența Enterobacteriaceae, cu valori peste limitele admise.

În ceea ce privește personalul din blocul alimentar, din cele 13 exudate nazale recoltate, la o persoană a fost identificată prezența Staphylococcus aureus. Aceeași persoană a prezentat rezultate pozitive și la probele de salubritate a tegumentelor, unde au fost identificate Staphylococcus sp. coagulazo-pozitiv și Staphylococcus sp. hemolitic. Exudatele faringiene recoltate nu au evidențiat rezultate pozitive.

Totodată, probele de salubritate recoltate de pe suprafețele din blocul alimentar au fost conforme, fără identificarea de germeni patogeni”, potrivit Ministerului Sănătății.

A fost constatată prezența Enterobacteriaceae în probele alimentare analizate

”În urma recontrolului efectuat de inspectorii DSPJ Constanța la data de 08.09.2026, a fost constatată prezența Enterobacteriaceae în probele alimentare analizate.

Pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 6.000 de lei, în baza HG nr. 857/2011, art. 42 lit. c.

Angajatul la care a fost identificat Staphylococcus aureus nazal a fost îndrumat către medicul de familie/medicul de medicina muncii pentru evaluare și stabilirea conduitei medicale.

Pentru prevenirea apariției unor noi cazuri, au fost dispuse măsuri privind triajul epidemiologic zilnic al personalului, respectarea strictă a regulilor de igienă și a echipamentului de protecție, curățenia și dezinfecția spațiilor și ustensilelor, precum și verificarea lanțului frigorific, a temperaturilor și a condițiilor de depozitare și păstrare a alimentelor”, conform unui comunicat al Ministerului Sănătății, remis DC News.

Ce sunt Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae sunt un tip de bacterii, care pot fi găsite în mod natural în intestinul oamenilor și animalelor, însă și în apă, sol sau alimente.

În această familie de Enterobacteriaceae intră și Escherichia coli (E.coli), Salmonella, Klebsiella, Enterobacter și Shigella.