Dr. Mihai Craiu, după noile decese cauzate de rujeolă: De neimaginat! / FOTO: magnific.com @natusm

Doi bebeluși care nici măcar nu aveau vârsta legală pentru vaccinare au murit din cauza rujeolei în statul Pennsylvania, alături de un tânăr de 18 ani și o femeie de 40 de ani. S-a înregistrat al patrulea deces din acest an pe teritoriul american, victimele fiind complet neprotejate de vaccin, conform datelor transmise de AFP.

Bilanțul total a ajuns la șapte morți de la debutul epidemiei în 2025, an în care au pierit alți trei oameni, dintre care doi copii. De la începutul anului 2026, Statele Unite au înregistrat peste 3.290 de cazuri confirmate, aproape 700 doar în Pennsylvania, un nivel pe care americanii nu l-au mai văzut din anul 1991.

Rujeola a fost declarată complet eradicată din SUA în anul 2000, însă refuzul imunizării a readus virusul în forță. Deși serul este teoretic obligatoriu, portițele legale care permit derogări pe motive religioase sau filosofice s-au înmulțit rapid după criza COVID-19, pe fondul dezinformării de pe internet. Virusul provoacă febră extremă, erupții cutanate și poate declanșa complicații letale, de la pneumonie până la inflamația creierului (encefalită).

Situația a aprins un război politic la cel mai înalt nivel, conform Agerpres. Guvernatorul democrat din Pennsylvania, Josh Shapiro, l-a acuzat pe ministrul Sănătății din administrația condusă de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., că ascunde deliberat aceste morți și alimentează teorii periculoase. Potrivit lui Shapiro, ministrul ar fi ordonat agenției sanitare federale să blocheze raportarea celor patru decese, pe motiv că faptele îi contrazic linia publică. Robert Kennedy Jr. a negat acuzațiile, a cerut stoparea politizării cazurilor și a contestat legătura directă cu rujeola.

„DE NEIMAGINAT!” Mesajul profesorului Mihai Craiu

Cifrele negre din Statele Unite au determinat o reacție promptă a specialiștilor din spitalele de pediatrie de la noi. Medicul Mihai Craiu, pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București, a lansat un apel către toți părinții care amână schema completă de imunizare:

„ DE NEIMAGINAT!

Al 4-lea deces în ultima lună în SUA, ca urmare a complicațiilor apărute după rujeolă!!

Al 7-lea deces de la începutul actualei epidemii, câte unul la fiecare 3 luni, în medie!!

Numai anul acesta sunt confirmate de către CDC aproape 3300 de cazuri.

98% dintre aceștia nu aveau schema de vaccinare ROR completă, 95% fiind nevaccinați sau fără dovezi de vaccinare.

Pentru cei care aveți copiii nevaccinați un singur sfat - discutați încă odată cu medicul dumneavoastră de familie. Decizia vă aparține, dar ar fi bine să o bazați pe informații corecte, provenite de la medicul în care aveți încredere.

Vaccinarea poate recuperată oricând vă decideți dumneavoastră. Niciodată nu este prea târziu, dacă nu a început boala”, a scris dr. Mihai Craiu pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Înainte de apariția vaccinului la începutul anilor '60, rujeola făcea sute de victime anual în Statele Unite. Refuzul științei readuce acum pe holurile spitalelor o dramă istorică, iar cei mai vulnerabili rămân copiii care depind exclusiv de responsabilitatea adulților din jurul lor.