Femeie de 82 de ani, în comă după ce a fost împunsă de un berbec. A fost preluată cu elicopterul SMURD

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost găsită inconștientă de familie. Aceasta ar fi fost împunsă de un berbec în curtea locuinței.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, femeia a fost găsită inconștientă de membrii familiei, care au solicitat de urgență ajutor medical, transmite Info Bistrița.

La locul incidentului a fost trimis, inițial, un echipaj medical cu asistent. Având în vedere starea extrem de gravă a victimei, intervenția a fost suplimentată cu un echipaj cu medic, dar și cu elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.

La sosirea echipajelor medicale, femeia era în comă, iar medicii prezenți la fața locului au constatat că aceasta prezenta un traumatism cranio-cerebral sever, multiple fracturi craniene, insuficiență respiratorie și un traumatism toracic.

Pentru stabilizarea pacientei, echipajul medical i-a asigurat căile respiratorii prin intubație și a început ventilarea mecanică.

Vârstnica a fost apoi preluată cu elicopterul SMURD și a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde a fost internată pentru investigații și tratament de specialitate.

Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite.

O altă femeie din Bistrița-Năsăud a fost găsită moartă. Ar fi fost ucisă de un urs

În primăvară, o femeie care locuia într-o zonă izolată din Bichigiu, Bistrița-Năsăud, a fost găsită decedată. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aceasta ar fi fost atacată de un urs, care a ucis și una dintre vacile femeii.

„Astăzi, 8 mai, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 53 de ani din Bichigiu a plecat în cursul zilei de ieri la o casă în câmp și nu a mai revenit la domiciliu.

În urma căutărilor, din nefericire, femeia a fost găsită decedată, cel mai probabil ca urmare a atacului unui animal sălbatic, în locul numit „Valea Plopilor”, pe raza localității Bichigiu.

În cauză va fi dispusă necropsia care va stabili cu exactitate cauza decesului. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru ucidere din culpă”, transmitea, în mai 2026, IPJ BN.