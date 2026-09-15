Actualități în Pediatrie 2026: peste 550 de participanți la conferința de la Poiana Brașov

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Cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale a Societății Române de Pediatrie va reuni specialiști din 15 domenii ale pediatriei și va pune accent pe educația medicală practică.

În perioada 16–19 septembrie 2026, la Centrul de Conferințe Poiana Brașov, va avea loc cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale a Societății Române de Pediatrie - „Actualități în Pediatrie”, un eveniment dedicat educației medicale continue, schimbului de experiență și celor mai noi informații relevante pentru practica pediatrică.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an va marca o creștere semnificativă a interesului comunității medicale.

Peste 550 de participanți sunt așteptați la eveniment, cu aproximativ 20% mai mulți decât la ediția precedentă. De asemenea, programul științific va reuni 49 de speakeri, va cuprinde 21 de sesiuni și 4 workshopuri „Meet the Experts”, oferind participanților atât acces la informații medicale actualizate, cât și oportunitatea de a interacționa direct cu experții și de a participa la activități practice.

„Creșterea cu aproximativ 20% a numărului estimat de participanți față de ediția precedentă reprezintă pentru noi un semnal important și confirmă interesul comunității pediatrice pentru un eveniment construit în jurul educației medicale de calitate, al schimbului de experiență și al colaborării. Ne propunem să reunim, în acest an, peste 550 de participanți și 49 de speakeri într-un program care va acoperi 15 specialități pediatrice” a declarat Prof. Univ. Dr. Doina-Anca Pleșca, președintele Societății Române de Pediatrie.

15 specialități pediatrice într-un program științific complex

Conferința va aborda teme din 15 specialități pediatrice, reflectând diversitatea și complexitatea practicii medicale dedicate copilului. Evenimentul va fi organizat de Societatea Română de Pediatrie, sub egida a patru importante universități de medicină din România:

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca;

Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova;

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș.

Această colaborare academică va contribui la consolidarea dialogului între specialiști, centre universitare și generații de medici și va crea un cadru pentru schimbul de experiență și de bune practici în pediatrie.

„Faptul că această conferință va fi organizată de Societatea Română de Pediatrie sub egida a patru dintre importantele universități de medicină din România reprezintă o confirmare a valorii și relevanței sale pentru comunitatea medicală. Este, în același timp, o expresie a colaborării dintre mediul academic și societatea profesională, cu un obiectiv comun: dezvoltarea continuă a pediatriei și îmbunătățirea calității actului medical. Prin reunirea specialiștilor din centre universitare diferite, vom crea un spațiu important pentru dialog, schimb de experiență și diseminarea celor mai noi informații și practici medicale. Considerăm că această colaborare oferă conferinței o perspectivă națională și consolidează rolul său în formarea și dezvoltarea profesională a medicilor pediatri” a subliniat Prof. Univ. Dr. Doina-Anca Pleșca.

„Meet the Experts”: educație medicală prin experiență practică

Unul dintre punctele de interes ale ediției din acest an îl vor reprezenta workshopurile „Meet the Experts”. Acestea au fost publicate recent pe site-ul evenimentului și vor beneficia deja de un interes crescut din partea participanților, iar numărul acestora va fi stabilit în funcție de specificul fiecărui workshop, de complexitatea aplicațiilor practice, precum și de materialele și aparatura necesare. Numărul maxim admis va fi de 30 de persoane pentru fiecare workshop, în timp ce pentru desfășurarea optimă a activităților practice, numărul va fi de aproximativ 20-25 de participanți/workshop.

Participanții nu vor fi simpli spectatori ai demonstrațiilor. Aceștia vor forma echipe care vor lucra efectiv în grup, asumând pe rând diferite roluri: unii vor efectua aplicațiile practice, alții vor putea fi modele, iar ceilalți vor observa sau vor sprijini activitatea. Rolurile vor fi apoi schimbate prin rotație, astfel încât fiecare participant să poată beneficia de experiența practică.

Echipamente medicale și Realitate Virtuală

În funcție de specificul fiecărui workshop, experții vor pune la dispoziția participanților echipamente și tehnologii medicale specifice, printre care ecografe, sonde, gastroscoape și aparatură de resuscitare. De asemenea, componenta educațională va include și utilizarea Realității Virtuale, prin intermediul căreia vor putea fi accesate modele digitale și scenarii interactive menite să îmbunătățească experiența de învățare.

Astfel, workshopurile vor combina demonstrațiile realizate de experți cu simularea, lucrul în echipă și practica directă, oferind participanților oportunitatea de a-și exersa competențele într-un cadru educațional controlat.

„Ne dorim ca educația medicală să însemne mai mult decât transmiterea de informații. Prin workshopurile «Meet the Experts», participanții vor avea posibilitatea să lucreze efectiv cu aparatura, să exerseze tehnici, să colaboreze în echipă și să învețe direct de la experți. Considerăm că această abordare, bazată pe experiență practică și interacțiune, va aduce un plus important programului științific al conferinței” a precizat Prof. Univ. Dr. Oana Cristina Mărginean, președintele/coordonatorul științific al conferinței și coordonator al unuia dintre workshopurile „Meet the Experts”.

Perspective internaționale pentru Congresul Național din 2027

Prin ediția din 2026 organizatorii își propun să dezvolte componenta internațională a evenimentelor viitoare ale Societății Române de Pediatrie. Congresul Național al Societății Române de Pediatrie din 2027 va avea loc în perioada 29 septembrie - 2 octombrie 2027, la Casino Sinaia, iar organizatorii intenționează să invite cu această ocazie personalități internaționale de prestigiu din domeniul pediatriei. Conferința va fi acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 20 de credite de educație medicală continuă(EMC).

„Actualități în Pediatrie” 2026 – principalele cifre

Ediția din acest an va reuni:

peste 550 de participanți;

49 de speakeri;

21 de sesiuni științifice;

4 workshopuri „Meet the Experts”;

15 specialități pediatrice;

4 universități sub egida cărora se va desfășura evenimentul;

maximum 30 de participanți/workshop, cu un număr ideal de 20–25 pentru activitățile practice;

20 de credite EMC pentru participanții eligibili.

Prin amploarea programului, diversitatea temelor abordate și dezvoltarea componentei practice, „Actualități în Pediatrie” 2026 va oferi un cadru dedicat actualizării cunoștințelor medicale, schimbului de experiență și consolidării comunității profesionale din pediatrie.

Conferința Națională a Societății Române de Pediatrie - „Actualități în Pediatrie” 2026 va avea loc în perioada 16–19 septembrie 2026, la Poiana Brașov.