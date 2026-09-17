Dr. Adina Geană (SANADOR), de Ziua Mondială a Siguranței Pacientului: Degeaba ai medici de top dacă sterilizarea sau curățenia nu sunt puse la punct / video

Dr. Adina Geană (SANADOR), de Ziua Mondială a Siguranței Pacientului: Degeaba ai medici de top dacă sterilizarea sau curățenia nu sunt puse la punct / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @The Yuri Arcurs Collection

O intervenție chirurgicală reușită poate fi compromisă dacă protocoalele de igienă sau sterilizare dau greș. La DC News și DC Medical, dr. Adina Geană, director de calitate și siguranța pacientului la Spitalul Clinic SANADOR, explică măsurile de securitate aplicate: de la verificările cu pacientul conștient înainte de anestezie, aplicate exact ca la decolarea avioanelor, până la roboții chirurgicali de mare precizie și codurile unice de bare pentru fiecare instrument medical.

Siguranța medicală nu înseamnă doar intervenții complexe fără greșeală. Siguranța medicală reprezintă un mecanism întreg de prevenție a riscurilor. O simplă fisură într-un circuit sanitar poate transforma un act medical de top într-un eșec dureros. Dr. Adina Geană explică ce înseamnă siguranța pacientului chiar de Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, sărbătorită anual în data de 17 septembrie.

„Siguranța pacientului este un domeniu care actualmente a ajuns chiar la nivel de domeniu de studiu, dar este o componentă critică din calitatea și practic din managementul calității serviciilor de sănătate. Se referă la un cumul de condiții pe care o unitate sanitară sau un sistem medical trebuie să le asigure, să le îndeplinească, să le dezvolte în mod integrat și consecvent, în așa fel încât în timpul îngrijirilor pe care le primește, în spital sau în alt tip de unitate sanitară, pacientul să fie îngrijit fără ca aceasta să presupună riscuri sau producerea unor incidente”, explică dr. Geană.

Orice scăpare, fie că este vorba despre o podea umedă fără panou de avertizare sau despre neglijența la chiuvetă, distruge barierele de protecție.

„Poți să ai o mulțime de condiții care țin de echipamente, de dotări sau de excelența personalului, dar dacă nu ai în vedere și toate celelalte condiții, este greu să spui că asiguri siguranța pacientului. Vorbim de siguranța actului medical, dar și de siguranța mediului de îngrijire și a infrastructurii”, adaugă directorul de calitate și siguranța pacientului la Spitalul Clinic SANADOR.

Chirurgia la nivel de micrometri

Dacă igiena de bază ține de disciplina oamenilor, în sala de operație precizia este extrem de importantă. Aici intervine tehnologia de vârf, unde decizia medicală primește sprijinul unor brațe robotice capabile să lucreze la nivel de micrometru. Platforma PET-CT PSMA a stabilit o premieră națională în diagnosticul și tratamentul cancerului de prostată. În paralel, robotica a intrat în sălile de ortopedie, unde sistemul CORI permite reconstrucția virtuală a articulației.

„Ritmul în care se dezvoltă tehnologiile este, cel puțin pentru tehnologiile din sănătate, unul extrem de alert. Eu chiar la SANADOR, unde lucrez, am o vorbă așa pe care o folosesc și spun: la SANADOR este suficient să fie cineva convins și să ceară, pentru că imediat se investește! Se investește în echipamente de ultimă generație. În momentul în care fundamentarea este legată de ce înseamnă siguranța pacientului, de ce înseamnă nevoia pacienților care se adresează, de ce înseamnă această strategie pe care o avem, în care ne propunem și în care am reușit să facem astfel încât orice nevoie a pacienților adresați nouă să poată să fie acoperită și să i se răspundă cu profesioniști, cu echipamente și cu un mediu în spate care îi oferă siguranță.

Chirurgia robotică... diferența este foarte mare. Chirurgia clasică, sigur că nu a dispărut de tot, dar chirurgia robotică este o tehnologie a viitorului. Eu aș spune: este chirurgia viitorului acum la noi, pentru că folosim acești roboți – și nu-i folosim într-o formulă restrictivă, ci practic în mai multe specialități chirurgicale folosim această chirurgie robotică. De exemplu, sigur, pentru chirurgia generală avem robotul Da Vinci, dar avem în partea de ortopedie platforma aceasta care este extrem de sofisticată și este extrem de precisă și permite construcția și reconstrucția virtuală pentru intervențiile de ortopedie.

Sistemul CORI pe care îl folosim noi actualmente în SANADOR este una dintre cele mai recente formule în ceea ce înseamnă chirurgia ortopedică, protetica. Este foarte sofisticat, dar rezultatele sunt extraordinare, iar siguranța intervenției este una de mare nivel. Adică în momentul în care tu poți să proiectezi, tu poți să construiești virtual și după aceea la dimensiuni de nanometri, aproape micrometri... în momentul în care poți să construiești virtual așa ceva și după aceea să-ți planifici intervenția și să utilizezi aceste instrumente, această platformă îți asigură niște rezultate de excepție”, spune dr. Geană.

Dr. Adina Geană, despre cultura siguranței: Curățenia, dezinfecția și sterilizarea

O intervenție chirurgicală impecabilă își pierde orice valoare dacă instrumentarul medical introduce un microb în corpul operat. Pentru a tăia de la rădăcină eroarea umană, fiecare piesă chirurgicală primește o identitate digitală proprie. Sistemul automat citește codul de bare de pe truse și setează programul optim de decontaminare. În același timp, linia de analize medicale nu se oprește niciodată, iar medicii din secții primesc alerte telefonice imediate când parametrii biologici o iau razna.

„Curățenia, dezinfecția și sterilizarea, dacă nu sunt bine puse la punct, practic, indiferent cât de performanți ar fi medicii și asistenții medicali și indiferent cât de modernă și de ultimă generație ar fi tehnologia pe care o utilizezi, este evident că acolo pot să apară probleme. Discutăm despre sterilizare făcută la nivelul la care să acoperi practic tot ce înseamnă utilizarea acestor tehnologii și a oamenilor care lucrează acolo. Pentru că dacă nu ai bine pusă la punct această zonă, poți să ai o operație reușită și pacientul, din păcate, să nu treacă fără vătămări, cum spunem în domeniul siguranței.

Noi folosim sisteme din astea de sterilizare, avem un sistem extrem de bine pus la punct, un sistem care recunoaște și care planifică sterilizarea instrumentarului pe coduri. Fiecare instrument are propriul cod cu trusa respectivă de instrumente. Sistemul respectiv nu doar că îți recunoaște fiecare instrument și fiecare trusă, dar îți și planifică tipologia de sterilizare, mă rog, mecanismul de sterilizare pe care îl necesită diferitele categorii de astfel de instrumente.

Iar dacă mergem mai departe și mergem către laborator, aici deja intrăm în ceea ce se cheamă o altă zonă în care trebuie să asiguri siguranța pacientului, în care trebuie să înțelegi că aceste condiții contribuie la siguranța pacientului. Vorbim de cum gândești traseele pacientului, pentru că acolo vorbim, pe de o parte, de siguranța actului însemnând recoltarea, de siguranța prelucrărilor, siguranța de laborator propriu-zisă, în care se pune problema cum sunt prelucrate probele respective, în cât timp sunt prelucrate probele respective. Pentru că dacă tu recoltezi și nu îndeplinești toate condițiile pentru ca acele probe să poată fi transportate la laborator în condiții de siguranță, în timp util, și după aceea prelucrate cum trebuie, sigur că nu poți să răspunzi unor astfel de exigențe.

Pe de altă parte, există acele situații neplăcute, dar care există, în care rezultatele de laborator pot să indice niște valori – noi spunem critice. Într-o astfel de situație, există un întreg mecanism de comunicare, un întreg mecanism de transmitere în timp real. Adică în momentul în care practic îmi iese un rezultat din acesta critic în laborator, imediat personalul din laborator – pentru că asta ar fi o idee pe care aș vrea să o reținem: nu poți să faci siguranța pacientului dacă nu ai un laborator care să însoțească pacientul și profesioniștii permanent, adică să nu ai continuitatea în serviciile paraclinice – ei bine, indiferent de oră, la orice oră din zi sau din noapte, laboratorul lucrează. Și atunci când obține niște rezultate critice, imediat anunță clinicianul, deci sună pe secție. Până să se vadă aceste rezultate în sistem, deja clinicianul este pus în temă și poate să ia niște măsuri, poate să intervină la pacientul cu astfel de rezultate critice. Deci vedeți, această construcție nu înseamnă doar oameni excepționali sau neapărat dotări, înseamnă o întreagă preocupare, o cultură a siguranței pe care trebuie să o ai, să o dezvolți”, explică dr. Adina Geană.