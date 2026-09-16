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În urma negocierilor dintre Colegiul Medicilor din România (CMR) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), au fost agreate o serie de modificări ale Contractului-Cadru și ale Normelor de aplicare, propuse de CMR.

Colegiul Medicilor şi CNAS au agreat decontarea vaccinului gripal şi pentru persoanele neasigurate

Printre măsurile decise de CMR și CNAS se numără noi reguli pentru programările prin platforma e-SănătateaMea, extinderea serviciilor de prevenție și screening, schimbări în managementul bolilor cronice și plata suplimentară a medicilor înlocuitori.

Schimbări sunt prevăzute și pentru ambulatoriul de specialitate și spitale, inclusiv creșterea punctajului pentru anumite consultații pediatrice și revizuirea modului de finanțare a serviciilor spitalicești.

Programările în platforma e-SănătateaMea

”Colegiul Medicilor din România (CMR) a solicitat, în mod expres, ca programările în platforma e-SănătateaMea să fie o opțiune suplimentară, care să funcționeze în paralel cu metodele clasice (telefonic, direct sau prin sisteme proprii). Utilizarea platformei nu va reprezenta o condiție obligatorie de contractare și nu va necesita introducerea manuală a programărilor deja efectuate.

În ceea ce privește consolidarea prevenției și a screeningului, în urma discuțiilor se consolidează rolul medicului de familie în prevenție și screening oncologic, garantând accesul neîngrădit la investigații paraclinice și imagistice, de exemplu recomandarea de către medicii de familie a unui CT cu doză mică (Low-Dose CT) pentru pacienții cu risc crescut de cancer pulmonar.

A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de către orice medic de familie pentru asigurați, dar și inițierea demersurilor cu Ministerul Sănătății pentru decontarea acestuia și la persoanele neasigurate, ca program profilactic. Pentru evaluarea riscului de fractură, medicii de familie vor putea evalua scorul FRAX la toate persoanele cu risc de osteoporoză și dozarea Lipoproteinei A, o dată în viață în categoria de vârstă 30–49 ani, pentru persoanele la risc de boli cardiovasculare.

Medicina de familie

În ceea ce privește managementul de caz, medicina de familie va putea efectua evaluarea pacienților pentru următoarele afecțiuni: HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, boală cronică de rinichi, astm bronșic și BPOC, aliniat la ghidurile actuale. Managementul bolii cronice de rinichi, a fost restructurat stabilind un traseu clar pentru pacient: evaluare inițială, monitorizare și criterii ferme de trimitere către nefrolog, în funcție de gradul de risc.

În ceea ce privește continuitatea asistenței medicale în lipsa medicului de familie, s-a stabilit ca medicii înlocuitori să fie plătiți pentru toate serviciile medicale efectuate peste limita de 20/24/28/32

Acoperirea nevoii de servicii și creșterea accesibilității pacientului au dus la acceptarea ca medicii de familie care dețin o a doua specialitate clinică să poată încheia contract cu CAS pentru ambele specialități (similar cu modelul din îngrijiri paliative), cu respectarea programului și a normei maxime de lucru. Măsura optimizează resursele medicale și crește accesul pacienților la îngrijiri de specialitate, în special în zonele deficitare în privința medicilor.

Regularizarea serviciilor se va efectua semestrial, în loc de trimestrial, măsură ce va facilita decontarea unui volum mai mare de consultații efectuate în cabinetele medicilor de familie.

Modificări propuse și acceptate de CMR pentru Ambulatoriul de Specialitate

Modificări propuse și acceptate de CMR pentru Ambulatoriul de Specialitate, care vor fi parte integrantă a noului Contract-cadru sunt:

Modificarea termenului rigid de 3 zile lucrătoare, care este înlocuit cu un termen flexibil de 5 zile lucrătoare, în medie, adaptat la volumul de activitate, complexitatea investigației și prioritatea clinică, fiind prevăzute excepții pentru cazurile complexe și analizele comparative.

La fel ca în asistența medicală primară, se va permite menținerea contractului cu CAS la schimbarea formei juridice a furnizorului din ambulatoriul de specialitate, cu condiția păstrării locației, personalului și condițiilor de furnizare a serviciilor.

Extinderea educației terapeutice și nutriționale (Anexa nr. 7), serviciul destinat anterior exclusiv pacienților cu diabet este redefinit ca „Educație terapeutică, nutrițională și pentru adoptarea unui stil de viață sănătos în prevenirea și managementul bolilor metabolice”, fiind extins pentru pacienții cu prediabet, obezitate, dislipidemii, hiperuricemie și alte afecțiuni metabolice.

Un aspect major agreat în cadrul întâlnirii de negociere a fost acordul de majorare a punctajului consultațiilor pentru copiii sub 4 ani la 21,6 puncte/consultație, respectiv la 14,4 puncte/consultație, cu un timp alocat de 20 de minute, pentru consultațiile din specialitățile: cardiologie, endocrinologie, pneumologie și pneumologie pediatrică, reumatologie.

Modificări propuse și acceptate de CMR pentru spitale

Modificări propuse și acceptate de CMR pentru Spitale, care vor fi parte integrantă a noului Contract-cadru sunt:

Revizuirea normelor de contractare a serviciilor spitalicești a fost reorganizată astfel încât se va înlocui algoritmul rigid bazat pe numărul de paturi cu un sistem transparent, unitar și fundamentat pe volumul de cazuri. Repartizarea fondurilor către spitale se va realiza în baza istoricului de activitate din anul precedent, având ca principiu garantarea unui nivel bugetar cel puțin egal cu cel realizat anterior.

Noul model de finanțare va fi fundamentat pe analiza nevoilor locale de îngrijire și complexitatea cazurilor tratate, garantând astfel o remunerare echitabilă și aliniată în mod real la activitatea medicală desfășurată. Totodată, pentru asigurarea calității actului medical și eficientizarea activității, numărul maxim de contracte de spitalizare în care poate activa un singur medic se reduce de la trei la două”, conform unui comunicat de presă al Colegiului Medicilor din România remis DC News.