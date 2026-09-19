Dr. George Marinescu explică ce este ecografia cu substanță de contrast (CEUS) și când este utilă

General de brigadă (rtr) Dr. George Marinescu / Doctor în Științe Medicale. Poza Regina Maria

Ecografia cu substanță de contrast, cunoscută sub acronimul CEUS, este o metodă ce completează ecografia convențională prin informații despre perfuzie și despre modul în care circulația se distribuie într-o anumită zonă. Dr. George Marinescu explică de ce CEUS nu trebuie confundată cu substanța de contrast folosită la CT sau RMN și de ce indicația se stabilește de la caz la caz.

Pentru publicul larg, termenul „contrast” poate sugera aceeași substanță și același tip de examinare. În realitate, metodele au principii tehnice diferite. Întrebarea medicală trebuie să fie clară înainte de alegerea investigației.

Ce înseamnă CEUS



CEUS utilizează microbule care pot fi urmărite cu ajutorul ultrasunetelor. După administrarea lor, ecograful poate capta în timp real modificările de semnal produse de trecerea contrastului prin circulație. În funcție de organ și de indicație, această informație poate ajuta la caracterizarea unei zone observate la ecografia standard.

Ecografia convențională descrie anatomia și aspectul țesuturilor. CEUS adaugă o perspectivă asupra perfuziei – cu alte cuvinte, asupra felului în care sângele ajunge și se distribuie într-o regiune. Nu este însă o fotografie „mai bună” în orice situație și nu transformă automat o imagine neclară într-un diagnostic.

Metoda este dinamică. Medicul urmărește secvența examinării, timpul și distribuția semnalului, apoi corelează observațiile cu imaginea de bază și cu datele clinice. Interpretarea nu se face după o singură culoare sau după un singur cadru de pe monitor.

Cum diferă de contrastul de la CT și RMN



La CT, substanța de contrast este de obicei iodată și examinarea folosește raze X. La RMN, contrastul și principiul imagistic sunt diferite, iar examinarea se bazează pe câmp magnetic și unde radio. În CEUS, contrastul este urmărit prin ultrasunete, fără utilizarea radiațiilor ionizante ale CT-ului.

Această diferență nu înseamnă că CEUS este „mai sigură” sau „mai bună” pentru toată lumea. Fiecare investigație are indicații, avantaje, limite și contexte în care oferă informația cea mai potrivită. O metodă poate fi preferată într-o situație, iar alta într-un caz diferit.

Nici substanțele de contrast nu sunt interschimbabile. Istoricul de reacții, afecțiunile asociate, tratamentele și întrebarea medicală sunt discutate înainte de examinare. Decizia de a folosi CEUS se ia de specialist, după evaluarea beneficiului și a riscurilor relevante pentru persoana examinată.

Când poate aduce un plus de informație



CEUS poate fi luată în calcul în situații selectate, atunci când ecografia convențională a identificat o zonă care trebuie caracterizată mai atent sau când informația despre perfuzie este relevantă. În ghidurile profesionale, aplicațiile sunt descrise în funcție de organ și de întrebarea clinică, nu ca o listă universală valabilă pentru orice pacient.

Un exemplu îl reprezintă anumite evaluări ale ficatului sau ale altor organe, atunci când specialistul consideră că dinamica perfuziei poate clarifica o observație. În alte situații, metoda poate fi utilă pentru urmărirea unei zone cunoscute sau pentru orientarea unei decizii ulterioare. Aceste exemple nu înseamnă că CEUS înlocuiește biopsia, CT-ul, RMN-ul sau alte metode atunci când ele sunt necesare.

Rezultatul trebuie integrat în tabloul clinic. Simptomele, analizele, investigațiile precedente și evoluția în timp pot schimba semnificația unei imagini. Chiar și o examinare tehnic bună nu poate răspunde la o întrebare care nu a fost formulată corect sau care depășește capacitatea metodei.

Cum se pregătește pacientul



Pregătirea depinde de zona examinată și de protocol. Nu toate examinările CEUS presupun aceeași pauză alimentară, aceeași durată sau aceleași indicații înainte de prezentare. Instrucțiunile serviciului care efectuează investigația au prioritate.

Înaintea examinării, pacientul trebuie să comunice istoricul medical relevant și eventualele reacții anterioare la substanțe administrate pentru investigații. De asemenea, este important să fie menționate sarcina posibilă, alăptarea, afecțiunile cardiopulmonare sau alte situații pe care echipa medicală le consideră relevante. Aceste informații nu stabilesc singure eligibilitatea, dar ajută la evaluarea corectă a procedurii.

În timpul examinării, pacientul stă de regulă într-o poziție care permite accesul la zona investigată. Sonda ecografică este deplasată pe piele, iar imaginile sunt urmărite înainte, în timpul și după administrarea contrastului. Durata diferă în funcție de protocol și de întrebarea medicală.

Limite și interpretare



CEUS nu oferă o imagine universală a organismului și nu este destinată verificărilor făcute fără indicație. Faptul că metoda poate vedea perfuzia nu înseamnă că orice modificare de perfuzie are aceeași cauză. Interpretarea depinde de organ, de tipul de examinare, de momentul achiziției și de experiența specialistului.

Pot exista situații în care ecografia este limitată de gaze, profunzime, constituție sau poziția organului. În alte cazuri, întrebarea medicală necesită o imagine mai largă, o caracterizare tisulară diferită sau o metodă care oferă informații complementare. Dacă se recomandă CT, RMN, monitorizare ori o altă etapă, aceasta nu înseamnă că CEUS a fost „inutilă”; poate fi doar o parte dintr-un algoritm de evaluare.

Un rezultat nu trebuie tradus de pacient printr-o concluzie izolată. Raportul și imaginile se discută cu medicul care a recomandat examinarea sau cu specialistul care le-a interpretat.

Ce trebuie reținut

Ecografia cu substanță de contrast poate aduce informații suplimentare despre perfuzie în situații selectate. Ea folosește un principiu diferit de CT și RMN, nu implică radiațiile ionizante ale CT-ului și nu este o soluție automată pentru orice întrebare medicală.

Valoarea CEUS stă în alegerea corectă a indicației, în protocolul adecvat și în interpretarea integrată. O metodă avansată nu înlocuiește raționamentul medical. Ea devine utilă atunci când răspunde unei întrebări precise și este corelată cu restul informațiilor despre pacient.

General de brigadă (rtr) Dr. George Marinescu

General de brigadă (rtr) Dr. George Marinescu este Doctor în Științe Medicale, medic primar Medicină Nucleară și specialist în Radiologie și Imagistică Medicală. Dr. George Marinescu are o carieră dedicată excelenței medicale. Este recunoscut pentru expertiza sa în imagistica medicală, ecografia avansată și medicina nucleară.

Dr. George Marinescu este autor și coautor al numeroase publicații și comunicări științifice naționale și internaționale, dr. George Marinescu contribuie activ la dezvoltarea și promovarea practicilor moderne de diagnostic imagistic.