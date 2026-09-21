Vaccinarea antigripală în sezonul 2026/2027. Sanofi aduce în România o cantitate semnificativ mai mare pentru ambele vaccinuri gripale

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Sanofi anunță disponibilitatea vaccinului gripal cu doză mare de antigene, indicat pentru persoanele de 60 de ani și peste, și a vaccinului gripal cu doză standard de antigene, indicat pentru persoanele cu vârsta începând de la 6 luni.

Pentru sezonul gripal 2026/2027 vaccinurilor gripale trivalente din portofoliul companiei vor fi disponibile în România.

Pentru sezonul gripal 2026/2027, Sanofi crește semnificativ cantitățile disponibile

Este vorba despre ”vaccinul gripal cu doză mare de antigene, indicat pentru imunizarea sezonieră a persoanelor cu vârsta de 60 de ani și peste, și vaccinul gripal cu doză standard de antigene, indicat pentru imunizarea adulților, inclusiv a gravidelor, adolescenților și copiilor cu vârsta de 6 luni și peste.[i],[ii] Vaccinurile pot fi achiziționate din farmaciile comunitare și din cele din cadrul clinicilor medicale, pe bază de prescripție medicală, fiind disponibile în regim compensat pentru categoriile populaționale eligibile, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru sezonul gripal 2026/2027, Sanofi aduce în România o cantitate semnificativ mai mare pentru ambele vaccinuri gripale, comparativ cu sezonul precedent pentru a facilita accesul populației generale la vaccinarea antigripală, recomandată anual.

În acord cu recomandările OMS (Organizația Mondială a Sănătății), precum și cu protocolul terapeutic de la nivel național, compania a prioritizat disponibilitatea vaccinului dedicat persoanelor vârstnice, categorie cu risc crescut de complicații asociate gripei și de spitalizare, astfel că vaccinul gripal cu doză mare de antigene destinat persoanelor cu vârsta de 60 de ani și peste, este deja disponibil în România în întreaga cantitate estimată pentru acest sezon.

În ceea ce privește vaccinul gripal cu doză standard de antigene, Sanofi asigură disponibilitatea acestuia pe parcursul întregului sezon gripal, în linie cu protocolul terapeutic național de vaccinare antigripală, care recomandă administrarea anuală a vaccinului, de preferat începând cu luna octombrie, cu continuarea vaccinării pe tot parcursul sezonului gripal.

Prin disponibilitatea celor două vaccinuri în țara noastră, este oferită o abordare a prevenției împotriva gripei adaptată pentru grupele populaționale de toate vârstele. În cazul persoanelor vârstnice, această diferențiere este importantă deoarece, odată cu înaintarea în vârstă, sistemul imunitar suferă modificări care îi reduc capacitatea de a răspunde eficient la infecții, fenomen cunoscut sub numele de imunosenescență. Răspunsul imun la vaccinarea antigripală cu doză standard poate fi mai redus la persoanele vârstnice comparativ cu adulții mai tineri.[iii]

Gripa poate avea consecințe dincolo de infecția respiratorie

Gripa este o infecție respiratorie acută care continuă să aibă un impact important asupra sănătății publice. La nivel mondial, sunt estimate anual aproximativ un miliard de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 3–5 milioane sunt cazuri severe, precum și între 290 000 și 650 000 de decese asociate complicațiilor respiratorii.[iv]

Deși gripa este cunoscută în primul rând ca o afecțiune respiratorie, consecințele sale pot depăși episodul acut. Infecția gripală poate agrava afecțiuni cronice preexistente și poate fi asociată cu un risc crescut de complicații respiratorii și cardiovasculare. Datele arată că, în perioada imediat următoare unei infecții respiratorii confirmate de laborator, riscul de infarct miocardic și de accident vascular cerebral crește semnificativ.[v]

Persoanele vârstnice, printre cele mai vulnerabile la complicațiile gripei

Această vulnerabilitate este influențată și de imunosenescență, procesul prin care funcția sistemului imunitar scade odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, persoanele de peste 65 de ani devin mai vulnerabile la infecții precum gripa și sunt mai expuse riscului de a dezvolta complicații precum pneumonia, complicații cardiace grave, agravarea bolilor cronice de bază (boli cardiace, pulmonare și metabolice, cum este diabetul)iii. Astfel, până la 1 din 3 vârstnici spitalizați din cauza gripei dezvoltă pneumonie, iar recuperarea poate dura între 6 și 12 săptămâni[vi] [vii] [viii].

Totodată, vârstnicii au adesea comorbidități care îi fac mai vulnerabili la gripă și la complicațiile asociate acesteia, incluzând spitalizări din cauza evenimentelor cardiovasculare și pneumoniei[ix] [x]. Doar 1 din 3 persoane cu vârsta peste 70 de ani, spitalizată cu o infecție acută cum este gripa, se recuperează integral după 1 an[xi].

Decesele cauzate de gripă afectează în principal persoanele cu vârsta de 65 de ani sau peste din țările dezvoltate indiferent de vârstă, iar în timpul epidemiilor de gripă, numărul ridicat de persoane care nu se vaccinează afectează productivitatea, în timp ce presiunea asupra unităților de asistență medicală poate deveni covârșitoare[xii].

„Gripa nu afectează toate categoriile de vârstă în același mod, iar prevenția trebuie să țină cont de aceste diferențe. Pentru sezonul 2026/2027, disponibilitatea atât a vaccinului gripal cu doză standard de antigene, cât și a celui cu doză mare de antigene pentru persoanele vârstnice, permite o abordare adaptată nevoilor diferitelor categorii de populație. În special pentru persoanele vârstnice, la care răspunsul sistemului imunitar poate fi diminuat odată cu înaintarea în vârstă, alegerea vaccinului adecvat poate contribui la o protecție mai bună împotriva gripei și a complicațiilor acesteia.” - Dr. Lidija Milicevic - Head of Vaccines, Sanofi Romania.

Vaccinarea antigripală anuală, principala măsură de prevenire a gripei și a formelor severe ale acesteia

Vaccinarea reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei și este recomandată anual, deoarece virusurile gripale evoluează constant, iar compoziția vaccinurilor este actualizată pentru a corespunde cât mai bine virusurilor care se estimează că vor circula în sezonul respectiv.[xiii] Organizația Mondială a Sănătății recomandă vaccinarea anuală în special persoanelor cu risc crescut de boală severă, cum sunt: persoanele vârstnice, gravidele și persoanele cu afecțiuni cronice.iv Vaccinarea antigripală trebuie realizată „anual, de preferat începând cu luna octombrie, cu continuarea administrării pe tot parcursul sezonului gripal, pentru a asigura protecție optimă în această perioadă[xiv].”

În cazul persoanelor vârstnice, răspunsul imun mai redus asociat imunosenescenței a dus la dezvoltarea unor vaccinuri gripale îmbunătățite, inclusiv vaccinuri cu doză mare de antigene, iar vaccinarea antigripală cu formule adaptate vârstei este susținută de autoritățile medicale naționale din toată lumea. Potrivit protocoalelor terapeutice în vigoare[xv], vaccinul gripal cu doză mare de antigene este recomandat cu prioritate pentru imunizarea persoanelor vârstnice în cadrul campaniilor de vaccinare antigripală sezonieră.

În contextul gripei sezoniere, riscul și consecințele infecției pot varia în funcție de vârstă, starea de sănătate și afecțiunile preexistente, iar recomandările de vaccinare acordă o atenție deosebită persoanelor cu risc crescut de forme severe și complicații. Datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) din sezonul 2025/2026 arată că persoanele de peste 65 de ani au prezentat cazuri de gripă cu internare în spital în cea mai mare proporție (51,5%). Totodată, în același sezon, 76 dintre cele 90 de decese confirmate cu virus gripal, respectiv peste 84%, au fost înregistrate la persoane cu vârsta de 65 de ani și peste.[xvi]

Mai multe informații despre gripă sunt disponibile la www.despregripa.ro.

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