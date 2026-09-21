Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie" are un nou bloc operator. Investiția este de 1 milion de euro. Dr. Radu-Iulian Spătaru: E un proiect de suflet

Sursa Foto: DC News

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Marie S. Curie' are un nou bloc operator, realizat printr-o investiție de un milion de euro susținută de Groupama și Asociația Inima Copiilor.

Noul bloc operator pentru chirurgie de urgență și endoscopie al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Marie S. Curie", construit integral printr-o investiție de un milion de euro susținută de Groupama și derulată prin Asociația Inima Copiilor, a fost prezentat astăzi publicului. Înainte ca blocul operator să devină funcțional, cei interesați pot vizita spațiul și afla direct de la cei implicați în proiect ce va însemna acesta pentru copiii care ajung la Marie Curie în stare critică.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai Groupama și ai Spitalului Marie Curie. Evenimentul a inclus o vizită a blocului operator (ceva detalii tehnice relevante) înainte ca acesta să devină funcțional. Va deveni funcțional în aproximativ o lună. Noul bloc operator dispune de două săli de operație, una destinată chirurgiei generale și cealaltă intervențiilor de ortopedie, precum și de o sală de endoscopie. Intervențiile chirurgicale pot fi transmise video, iar sălile de operație sunt prevăzute cu sisteme de filtrare a aerului la nivelul tavanului, pentru asigurarea unui mediu controlat în timpul procedurilor. Prof. Univ. Dr. Radu-Iulian Spătaru, medic primar de chirurgie și ortopedie pediatrică și director medical la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie S. Curie" a vorbit despre ce înseamnă acest nou bloc operator pentru spital, colegii medici și pacienți.

Sursa Foto: DC News

"Un proiect de suflet"

"E un proiect de suflet care vine să îndeplinească nevoile noastre. Odată cu punerea în funcțiune a acestui loc vom avea condiții excepționale de lucru în 3 sectoare diferite. Avem mai multe echipamente plasate în incinta acestui bloc operator. Ne dorim ca operaționalizarea să se întâmple cât mai curând. Noi presupunem că va mai dura aproximativ o lună, dar poate reușim mai devreme și ar fi foarte bine. Deja, din punct de vedere tehnic, proiectul este finalizat 100%, așa că ne permite începerea activităților medicale cât de curând după ultimele verificări. Noua infrastructură ne ajută enorm. Locul acesta vine, în mod evident, să completeze baza noastră materială, sălile noastre de operație. Spitalul acesta este într-un proces solid de dezvoltare.

"Timpii de așteptare în ceea ce privește intervențiile chirurgicale vor scădea"

Au apărut specialități noi și s-au dezvoltat specialitățile vechi. Vă aduc aminte de parcursul foarte frumos al chirurgiei cardiovasculare la noi. Spitalul nostru acum se dezvoltă în oftalmologia pediatrică, în stomatologie care are nevoie în anumite situații de anestezie generală și apoi de operație. Neurochirurgia care și ea este de succes. Colegii noștri ortopezi au o singură sală în acest moment și este inacceptabil. Capacitatea lor de a lucra este mai mare decât baza noastră de până acum. Așa cum am mai menționat și în alte dăți, endoscopia digestivă superioară și inferioară a cunoscut în ultimii ani, grație colegilor noștri, o dezvoltare foarte serioasă. Riscăm, cumva, să fim victimele propriului succes, în sensul că avem nevoie de infrastructură și aici care să facă față ritmului de dezvoltare, astfel încât să facilităm corect lucrurile. Aveam foarte mare nevoie de aceste săli. Estimăm faptul că timpii de așteptare în ceea ce privește intervențiile chirurgicale vor scădea și ne bucură foarte mult acest lucru. Discutăm despre o nevoie reală a spitalului care va fi îndeplinită și de o scădere a stresului pacientului", a explicat Prof. Univ. Dr. Radu-Iulian Spătaru.

Sursa Foto: DC News

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