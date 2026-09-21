Diagnostic mai clar pentru Alzheimer: testele biologice oferă indicii mai precise despre boală, drum mai rapid spre tratament

Conferinta de presa - Lilly & Neuroaxis

Diagnosticul bolii Alzheimer intră într-o nouă etapă: testele biologice permit identificarea mai precisă a bolii. Mai mult, un nou parteneriat își propune să reducă timpul până la diagnostic și accesul la tratament.

În România au fost înregistrate 11.286 de cazuri noi de boală Alzheimer în 2024, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică.

Peste 288.000 de persoane din România trăiesc în prezent cu demență, potrivit estimărilor Alzheimer Europe.

Numărul persoanelor cu demență din România ar putea ajunge la aproape 400.000 până în 2050.

România se numără printre țările europene care nu au adoptat încă o strategie națională dedicată demenței.

Un nou parteneriat își propune să scurteze drumul pacienților de la primele semne de declin cognitiv până la un diagnostic clar de boală Alzheimer. Inițiativa reunește compania Eli Lilly și clinica Neuroaxis și pune accent pe diagnosticarea mai precisă și mai timpurie a bolii.

Drumul până la diagnosticul de Alzheimer poate dura ani



Diagnosticul bolii Alzheimer nu se mai bazează exclusiv pe observarea simptomelor și pe testele cognitive. În ultimii ani, medicina a câștigat acces la investigații biologice care pot oferi informații suplimentare despre procesele care au loc în creier.

Cu toate acestea, accesul la diagnostic rămâne o problemă. La nivel european, intervalul dintre apariția primelor simptome și diagnosticul formal poate ajunge la trei ani și jumătate. La nivel global, aproximativ trei sferturi dintre persoanele care trăiesc cu demență nu au primit niciodată un diagnostic formal.

Un alt obstacol este momentul în care diagnosticul apare. Doar aproximativ 30% dintre diagnostice sunt stabilite în etapa de deteriorare cognitivă ușoară, perioadă în care identificarea bolii poate avea o importanță deosebită pentru stabilirea conduitei medicale.

În acest context, Eli Lilly și Neuroaxis au anunțat, pe 21 septembrie, de Ziua Internațională a Luptei împotriva bolii Alzheimer, un parteneriat care urmărește să creeze un traseu mai clar pentru pacienții cu semne de declin cognitiv.

Sebastian Iovan: "Pacienții din România să poată ajunge mai repede la un diagnostic clar"



Pentru Sebastian Iovan, General Manager Romania Cluster al Eli Lilly, parteneriatul are și o semnificație personală. A revenit în România după 23 de ani petrecuți în străinătate și după experiențe profesionale în zece țări, ultima dintre ele fiind China.

"Astăzi, noi, Lilly, împreună cu partenerii noștri, Neuroaxis, dăm startul unui parteneriat prin care ne dorim ca pacienții din România să poată ajunge mai repede la un diagnostic clar.

Pentru mine, această zi are și o semnificație personală. Este prima dată când sunt în fața dumneavoastră în rolul de general manager. De câteva luni ne-am reîntors în România pentru a conduce România Cluster, ceea ce înseamnă România, Bulgaria și țările Adriatice.

Am preluat acest rol după 23 de ani în străinătate, fiind plecat în 10 țări, ultima dintre ele fiind China. Și m-am întors acasă să fac ceea ce am reușit și departe de țară: să ajut inovația medicală să nu rămână doar o promisiune, ci să ajungă la pacienții care au nevoie de ea.

Pentru mine, acesta este sensul real al progresului în medicină. Nu doar să existe soluții noi, ci să existe și drumul prin care ele ajung la oameni", a spus Sebastian Iovan, General Manager, Romania Cluster (România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina), Eli Lilly and Company.

Sebastian Iovan a explicat că, în cazul bolii Alzheimer, accesul la instrumente noi trebuie să fie dublat de un traseu medical bine organizat.

"În boala Alzheimer, timpul până la diagnostic contează. Progresele științifice din ultimii ani ne oferă instrumente care pot contribui la identificarea timpurie, cu mai mare acuratețe, a bolii, însă ele trebuie să fie însoțite de un traseu clar al pacientului și de colaborare între profesioniștii din sănătate.

Prin parteneriatul cu Neuroaxis, ne propunem să contribuim la consolidarea acestui traseu în România și să sprijinim schimbul de experiență între specialiști, astfel încât pacienții și familiile lor să poată primi răspunsuri cât mai devreme și să poată acționa cât mai din timp", a declarat Sebastian Iovan, General Manager, Romania Cluster (România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina), Eli Lilly and Company.

Mai multă precizie în diagnosticul Alzheimer



Neuroaxis a fost fondată în 2017 ca o clinică integrată de neurologie și neuroimagistică. Potrivit reprezentanților clinicii, echipele medicale reunesc specialiști din mai multe domenii, iar infrastructura permite evaluarea clinică, investigațiile biologice și imagistice, precum și monitorizarea pacienților.

Dr. Dan Mitrea, medic neurolog supraspecializat în neuro-oncologie și fondator al Neuroaxis, spune că această abordare poate schimba inclusiv modul în care este urmărit un pacient cu Alzheimer.

"Am reușit, în ani, să creăm aceste echipe, am reușit să aducem și infrastructura care să susțină demersurile de diagnostic și de monitorizare și, în final, îmi pare că, împreună cu colegii din Pharma, reușim să mergem mai departe și să și ajutăm pacienții real să învingă anumite boli, cum este boala Alzheimer. Și când zic "să învingă", înseamnă să reușim să modificăm poate un traseu care era până acum clar în evoluția bolii", a explicat dr. Dan Mitrea, medic neurolog supraspecializat în neuro-oncologie și fondator al Neuroaxis.

Potrivit medicului, evaluarea pacienților presupune mai multe componente, de la examenul clinic până la investigații biologice și neuroimagistice.

"Pot să vă spun doar că avem echipe dedicate pentru așa ceva, atât pentru partea de diagnostic, care presupune diagnosticul clinic, diagnosticul biologic sau serologic, precum și partea de neuroimagistică și diagnostic imagistic.

Toate sunt întrepătrunse într-un ecosistem cu un flux foarte bun și foarte rapid pentru pacienți și care este susținut atât de activitatea medicilor, cât și de asistenții specializați în urmărirea acestor pacienți", a explicat dr. Dan Mitrea.

Cum se schimbă diagnosticul bolii Alzheimer



Unul dintre punctele importante ale noului model de diagnostic este colaborarea dintre mai multe specialități.

Dr. Mioara Avasilichioaei, medic specialist neurolog în cadrul clinicii Neuroaxis, face parte dintr-o echipă dedicată bolilor neurodegenerative.

"Fac parte dintr-o echipă mai amplă care se ocupă de boli neurodegenerative, alături de mai mulți alți colegi, nu numai din specialitatea neurologie, ci, așa cum am menționat, din mai multe specialități care sunt implicate în diagnosticarea acestei patologii: medici geneticieni, psihologi clinici, medici și așa mai departe. Despre această boală se pot spune foarte multe, dar, dacă ar fi să rezum ceea ce spunem în cadrul unui consult pacienților, într-un cadru limitat de timp, aș spune că este o boală în care se acumulează un material la nivelul substanței cenușii. Acel material duce, în aval, la acumularea altor materiale. Această acumulare afectează comunicarea dintre neuroni și, în cele din urmă, apare declinul cognitiv. De ce apare această acumulare? Știința încă nu știe să ofere un răspuns, însă cercetările sunt efectuate în continuare", a explicat dr. Mioara Avasilichioaei.

În prezent, evaluarea poate include, în funcție de situația fiecărui pacient, atât examinarea clinică, cât și teste biologice și investigații imagistice.

Dr. Dan Mitrea explică diferența față de abordarea tradițională

"Aceste fluxuri și protocoale sunt aliniate unor standarde internaționale, adică respectăm niște rigori legate de acest proces de diagnostic.

În primul rând, aici presupunem, pe lângă diagnosticul clinic, așa cum spuneam mai devreme, diagnosticul biologic sau logic, prin probe recoltate de la pacient. Sunt probe de sânge, sunt probe din lichidul cefalorahidian, lichidul care ne "spală" creierul și nervii, astfel crescând foarte mult acuratețea.

Până acum, diagnosticul era predominant clinic. Un pacient cu tulburări de memorie venea și îi făceai niște teste și spuneai: "Este cel mai probabil că ai o formă de demență", când acum putem arăta fenotipul probabil al bolii.

Acum suntem mult mai preciși în a stabili acest diagnostic și identificăm mai repede pacienți care au poate o afecțiune într-o etapă precoce a bolii, care apare doar printr-un declin mic cognitiv observat în anumite fragmente din viață, poate de oameni care cunosc foarte bine persoana respectivă.

Aceste practici de diagnostic biologic și serologic sunt foarte importante în ceea ce înseamnă alegerea candidaților buni pentru anumite forme de terapii și pentru diferențierea față de alte forme de declin cognitiv sau de demență.

Acest ecosistem este completat și de a avea un anumit stil de viață. Deci, pe măsură ce detectăm, trebuie să vedem și cum putem preveni să se întâmple chestiunea aceasta", a mai explicat dr. Dan Mitrea.

"Pacienții își doresc informații clare despre diagnostic și prognostic"



Dr. Mioara Avasilichioaei subliniază că noile metode de diagnostic pot oferi pacienților și familiilor informații mai precise despre boală.

"Pacienții își doresc informații clare despre diagnostic și prognostic. Progresul medical din ultimii ani ne permite să oferim aceste informații și în România, prin tehnici noi, testate la nivel internațional.

Pacienții au nevoie de tratamente adecvate diagnosticului, care să îmbunătățească calitatea vieții. Parteneriatul pe care îl propunem înseamnă claritate pentru pacienți și aparținători și, cel mai important, scurtează drumul de la primele simptome, până la tratamentul potrivit", a declarat Dr. Mioara Avasilichioaei.

Prin parteneriatul cu Lilly, clinica urmărește să creeze un traseu mai clar pentru acești pacienți și să faciliteze schimbul de experiență între echipe multidisciplinare din România și din alte țări.

Aproape 400.000 de români ar putea trăi cu demență în 2050



Problema nu este una marginală. Potrivit estimărilor Alzheimer Europe, peste 288.000 de persoane din România trăiesc în prezent cu demență. Până în 2050, numărul lor ar putea ajunge la aproape 400.000.

Numai în 2024, medicii de familie au înregistrat 11.286 de cazuri noi de boală Alzheimer, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică.

La nivel european, aproximativ 6,9 milioane de persoane trăiesc cu boala Alzheimer. Îmbătrânirea populației va pune o presiune suplimentară asupra sistemelor de sănătate, în condițiile în care vârsta reprezintă principalul factor de risc pentru această boală.

În același timp, România nu are încă o strategie națională dedicată demenței, potrivit Alzheimer Europe.

În acest context, diagnosticul precoce reprezintă una dintre componentele importante ale gestionării bolii. Datele citate în comunicarea parteneriatului arată că peste 40% dintre cazurile de boală Alzheimer și alte boli neurocognitive ar putea fi prevenite sau întârziate prin intervenții asupra unor factori de risc modificabili.

Dan Mitrea: "Abordarea integrată devine esențială"



Pentru medicul Dan Mitrea, schimbarea nu ține doar de apariția unor investigații noi. Este nevoie și de un sistem care să le integreze într-un traseu medical coerent.

"În neurologie, unde timpul și precizia diagnosticului dictează prognosticul pe termen lung, abordarea integrată devine esențială. Clinica Neuroaxis își reafirmă angajamentul de a oferi îngrijire la cele mai înalte standarde, răspunzând acestei nevoi printr-o infrastructură adaptată protocoalelor moderne și o echipă multidisciplinară dedicată. Asigurăm astfel circuitul complet al pacientului, de la evaluare clinică detaliată și investigații paraclinice specifice afecțiunilor neurologice, până la monitorizare terapeutică continuă. Astăzi, prin accesul la terapii capabile să modifice traiectoria naturală a bolii, putem interveni direct asupra mecanismelor de progresie, transformând substanțial prognosticul și calitatea vieții pacienților", a declarat dr. Dan Mitrea.

Testarea biomarkerilor, pe baza recomandării medicului



În cadrul parteneriatului, Lilly susține un program aprobat la nivel global și implementat inclusiv în România, prin care există acces la determinări de biomarkeri folosite în evaluarea diagnostică a bolii Alzheimer.

Testarea se face exclusiv la recomandarea medicului specialist. Participarea la program nu este condiționată de o anumită decizie terapeutică ulterioară, iar alegerea tratamentului rămâne la medic și pacient.

De asemenea, participarea la program nu este condiționată de prescrierea unui tratament produs de Lilly, potrivit informațiilor furnizate de companie. Diagnosticul și decizia privind terapia aparțin medicului specialist.