Descoperiri despre Alzheimer. Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, la Academia de Sănătate

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate, medicul neurolog ne va vorbi despre boala Alzheimer.

Prof.Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, reputat neurolog, va vorbi despre noile teorii privind originea bolii și de descoperirile în materie de diagnostic și tratament din ultimii ani.

Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu este și un cunoscut poet, ce are două doctorate, unul la UMF Carola Davila din București, iar al doilea la celebrul Institutul Karolinska, din Stockholm, Suedia.

Conform CV-ului său, el este Doctor în științe medicale – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" cu teza intitulată: "Moartea celulară (apoptoza) în țesutul nervos expus agresiunii" (2001) – cu distincția summa cum laude și Doctor în științe medicale – Institutul Karolinska, Stockholm, Suedia, cu teza intitulată: „Cell death and signal transduction pathways in Alzheimer's disease: The role of presenilin 1" (2004).

Emisiunea este o redifuzare pe care o puteți urmări luni, la ora 11.00, pe Youtube DC Medical și DC News, dar și pe paginile de Facebook DC Medical și DC News.

