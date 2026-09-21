Semnul ascuns de Alzheimer descoperit de o barmaniță: O româncă venea de patru ori pe zi pentru cafea fără să-și amintească vizitele anterioare / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @syda_productions

Un obicei zilnic neschimbat timp de decenii a dus la descoperirea din timp a bolii Alzheimer la o femeie din România. Barmanița unei cafenele de la parterul blocului a observat că pensionara cobora chiar și de patru ori pe zi pentru o cafea, convinsă de fiecare dată că se afla la prima vizită din acea dimineață. Semnalul de alarmă primit din afara familiei a trimis pacienta direct la medic, unde testele cu biomarkeri au confirmat diagnosticul și au arătat cât de mult contează atenția la micile schimbări din rutina celor dragi.

Un gest aparent banal, observat de o barmaniță, a dus la descoperirea unui diagnostic de Alzheimer. O femeie din România cobora în fiecare dimineață la cafeneaua de la parterul blocului pentru cafea, obicei pe care îl păstrase de zeci de ani. La un moment dat, însă, a început să revină de mai multe ori pe zi, fără să își amintească faptul că își băuse deja cafeaua.

Un obicei schimbat a atras atenția

Povestea a fost relatată de Sebastian Iovan, General Manager, Romania Cluster (România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina), Eli Lilly and Company, în cadrul unei discuții despre diagnosticarea precoce a bolii Alzheimer.

„Aș începe cu o poveste. Un diagnostic de Alzheimer pus de o barmaniță. Este povestea reală a unei doamne din România care obișnuia, în fiecare dimineață, să coboare la parterul blocului în care locuia și să bea o cafea. Făcea asta de zeci și zeci de ani.

Într-o zi, fata dânsei vine în vizită, așa cum făcea în mod regulat. La plecare, se oprește la aceeași cafenea și intră în discuție cu barmanița. Barmanița o întreabă:

-"Și mama e ok? Totul e bine?"

-"Da, sigur, totul e bine. Nu s-a schimbat nimic cu mama. Dar de ce?"

-"Eu cred că ceva s-a schimbat. Mama dumneavoastră obișnuia să coboare pentru cafeaua de dimineață. De câteva luni încoace, coboară o dată, de două, chiar și de trei ori, chiar și de patru ori, pentru câte o cafea. Sigur e bine?"

Acesta a fost momentul care a dus la diagnostic.

Fiica s-a întors acasă și a întrebat-o pe mama ei câte cafele bea pe zi. Și a primit răspunsul de care se temea: una singură.

Mama uita de cafeaua pe care o băuse cu câteva ore înainte. A urmat, după aceea, un test cu biomarkeri, care a confirmat diagnosticul de Alzheimer.

Acesta este esențialul în Alzheimer: un diagnostic cât mai devreme, atunci când timpul poate face diferența”, a spus Sebastian Iovan, General Manager, Romania Cluster (România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina), Eli Lilly and Company.

Uitarea repetată poate ridica semne de întrebare

Povestea nu înseamnă că orice episod de uitare indică boala Alzheimer. Uitarea ocazională poate apărea și în lipsa unei boli neurodegenerative.

Diferența apare atunci când problemele de memorie se repetă și încep să afecteze activitățile obișnuite. Un obicei schimbat fără o explicație clară, repetarea acelorași întrebări, uitarea unor conversații recente sau dificultățile cu activități familiare pot merita o discuție cu medicul.

„În termeni medicali, Alzheimer este o afecțiune degenerativă a sistemului nervos care afectează memoria, gândirea și comportamentul. Dar Alzheimer este, de fapt, despre desprinderea treptată a omului de realitate. Este despărțirea de lumea aceasta, fără ca pacientul să o părăsească cu adevărat.

Simptomele apar treptat și, la început, pot fi ușor de trecut cu vederea. Cine nu uită unde își pune cheia?

Semnele pot fi foarte ușor confundate cu semnele firești ale înaintării în vârstă. Dar boala progresează mai rapid decât trecerea anilor.

Iar povara trece de la un pacient care, de cele mai multe ori, nu mai știe ce se întâmplă cu el, la rudele cărora viața le devine o grijă, iar responsabilitatea este tot mai mare.

Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, reprezentând aproximativ 60-70% din cazuri”, a mai explicat Sebastian Iovan, General Manager, Romania Cluster (România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina), Eli Lilly and Company.

În cazul femeii din poveste, schimbarea a fost observată de o persoană din afara familiei. Barmanița cunoștea rutina clientei de foarte mult timp și a remarcat că frecvența vizitelor la cafenea nu mai corespundea comportamentului obișnuit.

De ce contează diagnosticul precoce în Alzheimer

Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă progresivă. Diagnosticul nu se bazează pe un singur semn, iar evaluarea medicală poate include discuția despre simptome și evoluția lor, evaluarea cognitivă, investigații imagistice și, în anumite situații, biomarkeri.

În ultimii ani, biomarkerii au schimbat modul în care medicii pot investiga boala Alzheimer. Aceștia pot oferi informații despre procesele biologice asociate bolii și pot contribui la confirmarea diagnosticului în contextul unei evaluări medicale complete.

Identificarea bolii într-un stadiu cât mai timpuriu este importantă pentru stabilirea conduitei medicale și pentru discuția despre opțiunile terapeutice disponibile.

Parteneriat strategic Lilly și Neuroaxis: traseu scurtat spre investigații biologice

Pentru a pune capăt anilor pierduți între primele semne de confuzie și stabilirea schemei de tratament, compania Eli Lilly și clinica Neuroaxis au creat un mecanism comun de intervenție rapidă. În prezent, un pacient european așteaptă adesea până la trei ani și jumătate pentru a afla cauza certă a declinului său mintal.

Programul aduce în România accesul la testarea prin biomarkeri, instrumente capabile să identifice afecțiunea încă din stadiile timpurii. Testele se realizează exclusiv la indicația neurologului, fără să oblige pacientul la un anumit tratament și fără colectare de date personale.

Medicul neurolog Mioara Avasilichioaei a subliniat necesitatea unor răspunsuri rapide:

„Pacienții își doresc informații clare despre diagnostic și prognostic. Progresul medical din ultimii ani ne permite să oferim aceste informații și în România, prin tehnici noi, testate la nivel internațional. Pacienții au nevoie de tratamente adecvate diagnosticului, care să îmbunătățească calitatea vieții. Parteneriatul pe care îl propunem înseamnă claritate pentru pacienți și aparținători și, cel mai important, scurtează drumul de la primele simptome, până la tratamentul potrivit”, a declarat dr. Mioara Avasilichioaei, medic neurolog în cadrul Clinicii Neuroaxis.

Abordare multidisciplinară: monitorizare continuă și terapii moderne

Clinica gestionează anual peste 25.000 de cazuri, sute de persoane solicită ajutor pentru tulburări severe de memorie. Medicii urmăresc să ofere un parcurs medical complet, de la consult și analize imagistice sau genetice până la prescrierea terapiilor moderne capabile să frâneze progresia maladiei.

Doctorul Dan Mitrea a subliniat rolul noilor terapii:

„În neurologie, unde timpul și precizia diagnosticului dictează prognosticul pe termen lung, abordarea integrată devine esențială. Clinica Neuroaxis își reafirmă angajamentul de a oferi îngrijire la cele mai înalte standarde, răspunzând acestei nevoi printr-o infrastructură adaptată protocoalelor moderne și o echipă multidisciplinară dedicată. Asigurăm astfel circuitul complet al pacientului — de la evaluare clinică detaliată și investigații paraclinice specifice afecțiunilor neurologice, până la monitorizare terapeutică continuă. Astăzi, prin accesul la terapii capabile să modifice traiectoria naturală a bolii, putem interveni direct asupra mecanismelor de progresie, transformând substanțial prognosticul și calitatea vieții pacienților”, a declarat dr. Dan Mitrea, medic neurolog supraspecializat în neuro-oncologie și fondator al Neuroaxis.