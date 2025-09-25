€ 5.0754
Data publicării: 20:56 25 Sep 2025

UE a aprobat un nou tratament controversat împotriva Alzheimer

Autor: Andreea Deaconescu
alzheimer FOTO: Pexels
 

UE a aprobat joi, cu anumite condiţii importante, medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, care face parte dintr-o nouă generaţie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, a căror utilitate reală a declanşat dezbateri medicale aprinse.

"Comisia Europeană a autorizat comercializarea medicamentului Kisunla, un tratament destinat tratării deficienţelor cognitive uşoare, inclusiv a demenţei uşoare în primele stadii ale maladiei Alzheimer", a anunţat executivul european într-un comunicat.

Kisunla, ce are la bază molecula Donanemab şi este dezvoltat de grupul Eli Lilly, constituie alături de Leqembi (Lecanemab), produs de Biogen şi Esai, principala noutate din ultimii ani în materie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Ele fac obiectul unei controverse medicale aprinse cu privire la utilitatea lor. Pe de-o parte, ele au demonstrat un efect fără precedent în timpul studiilor clinice, după decenii de cercetări fără rezultat, ce au fost întreprinse pentru a încetini degradarea stării pacienţilor. Pe de altă parte, acest efect rămâne unul moderat, iar anumiţi experţi consideră că cele două medicamente noi nu au cu adevărat niciun impact asupra persoanelor tratate.

Mai mult decât atât, ele pot provoca grave efecte secundare, uneori mortale, în primul rând hemoragii şi edeme cerebrale.

UE, care urmează astfel recomandarea Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), a aprobat deja comercializarea medicamentului Leqembi la sfârşitul anului 2024, după ce iniţial o refuzase, impunând condiţii stricte.

Executivul european a procedat la fel şi în cazul medicamentului Kisunla, autorizat tot după un refuz iniţial al EMA: el nu va putea fi administrat decât pacienţilor aflaţi la începutul bolii Alzheimer şi doar dacă aceştia nu prezintă o mutaţie genetică ce îi face deosebit de expuşi în faţa riscului de efecte secundare.

Autorizarea de joi le lasă statelor din UE o libertate totală de acţiune în ceea ce priveşte rambursarea. La începutul lunii septembrie, autorităţile din Franţa au considerat că Leqembi nu merită o procedură accelerată pentru a autoriza rambursarea sa, chiar dacă specialiştii francezi nu au închis complet uşa în faţa unei astfel de proceduri, pe termen lung.

În afara UE, Regatul Unit a autorizat aceste tratamente, dar fără să le ramburseze, considerând că costul lor este prea ridicat pentru beneficiile limitate pe care le oferă. Statele Unite au autorizat tratamentele, dar rambursarea lor depinde în principal de decizia companiilor de asigurări private. 

