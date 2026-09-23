Criza de încredere în vaccinare, explicată de dr. Cristian Vântu: ”Nu suntem stăpânii pacienților”

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Creșterea ratei de vaccinare presupune recâștigarea încrederii populației. Doctorul Cristian Vântu a prezentat "realitatea de la firul ierbii", lupta cu "deficitul de încredere" și eventualele soluții.

DC Media Group a organizat "HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare", în data de 22 septembrie. Dezbaterea și-a propus să marcheze un mesaj cheie, mai exact: În deschiderea sezonului de vaccinare antigripală să nu uităm de celelalte vaccinuri salvatoare de vieți. Conferința a reunit medici, experți în sănătate, factori de decizie, reprezentanți ai societății civile și ai industriei farmaceutice.

Dr. Cristian Vântu, vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, a explicat ce putem face pentru a crește rata de vaccinare mai ales în zonele sensibile pentru sănătatea publică, dar și pentru sănătatea copiilor.

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Comunicarea din timpul pandemiei a creat un deficit de încredere: "A fost o comunicare de nivelul anilor '60-'70"

"Nu pot să fac excepție de doctrina partidului pe care îl reprezint, chiar dacă aici sunt în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate. Aceasta se bazează, ca orice politică de sănătate a noastră, pe principiul că sănătatea este un drept și nu o obligație. Mă bucur că avem un consens între partide în ceea ce privește paradigma comunicării în sănătate. Noi trebuie să schimbăm această paradigmă ca să reușim să recuperăm marele deficit de încredere pe care l-am 'dobândit' în timpul pandemiei printr-o comunicare paternalistă. A fost o comunicare de nivelul anilor '60-'70, iar nivelul de inteligență și percepție al populației noastre, datorită expunerii la social-media, este complet diferit astăzi față de cum era atunci.

Dacă noi nu ne adaptăm, în special noi, medicii de familie, dacă nu ne adaptăm discursul și dacă nu reușim să înțelegem că nu suntem stăpânii pacienților și confesorii lor, atunci nu vom ieși din această situație. Vă spun de la firul ierbii. Trebuie să ne gândim la o politică de comunicare mai bună prin care să ieșim din acest impas. O bună parte a populației, ne place sau nu ne place să recunoaștem, nu mai are încredere în vaccinare ca și metodă de prevenție. Acum un exemplu foarte bun este vaccinarea anti-HPV. Deci, cu toată neîncrederea, în momentul în care oamenii văd că un vecin, o rudă, moare de cancer de col uterin, și tu ai două fetițe, și s-a demonstrat că vaccinul acesta este eficient, încrederea începe să revină. Exemplul personal este cea mai bună metodă.

"Noi ce ne-am propus este să revenim la produsele medicale interne. Țineți minte cât timp era Institutul Cantacuzino, oamenii aveau încredere"

Alt exemplu este vaccinarea anti-gripală la populațiile cu risc, la imunocompromiși și la populația în vârstă. Dacă vine la tine în cabinet și îi explici 'uite domnule care sunt posibilele efecte secundare. Noi trebuie să le prezentăm, dar ele se află la procente extrem de mici'. Oamenii se tem, le citesc pe prospect, dar dacă tu știi să le explici că riscurile bolii sunt mult mai mari decât ce au citit ei, atunci vor avea din nou încredere. Noi ce ne-am propus inițial, și nu știu în ce măsură vom avea și succes în sensul acesta, este să revenim la produsele medicale interne. Țineți minte cât timp era Institutul Cantacuzino, oamenii aveau încredere. Românii au încredere în produsele lor, în general. Acum nu știu în ce măsură vom putea revigora activitatea de la Institutul Cantacuzino, dar producția internă de vaccinuri, chiar dacă este făcută și de companii străine sau private, în colaborare cu noi, în colaborare cu personalități medicale românești, care să ofere încredere acestor linii de producție, ar putea fi o soluție.

Ar putea fi făcute, eventual, cu evaluatori independenți care să fie, repet, tot personalități bine percepute, mai ales în mediul conservator. Sunt convins că vom putea să facem pași înainte și să readucem încrederea populației în vaccinare. Pe de altă parte, nu pot să nu constat un lucru pe care toți îl știți. Nu putem să discutăm despre vaccinare, atât timp cât, acum câteva săptămâni, au fost luați bani din programul național de vaccinare pentru finanțarea ambulanței. Nu mai înțeleg. Vaccinarea nu mai este o prioritate? Așa era până acum. Fără bani nu putem să facem nimic. Noi nu ne putem ocupa de treaba asta pentru că nu suntem la guvernare. Principala noastră problemă este cea financiară și mai apoi cea de comunicare", a spus dr. Cristian Vântu, vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României.

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