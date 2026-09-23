Vaccinurile pneumococic, antigripal și HPV, interes în creștere. Însă prof. dr. Florentina Furtunescu atrage atenția: "Părinții sunt tot mai ezitanți"

Administrare vaccin / Sursa foto: pxhere.com

Prof. dr. Florentina Furtunescu, șef de secție la Institutul Național de Sănătate Publică, a vorbit despre importanța vaccinării și situația din țara noastră în ceea ce privește administrarea vaccinurilor pneumococic, antigripal și HPV. De asemenea, aceasta semnalează scăderea vaccinării în rând nou-născuților.

"Am venit la dumneavoastră cu două pălării - pălăria de profesor de sănătate publică și de prorector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, dar și pălăria de medic de sănătate publică, cu vechime considerabilă în sistemul public de sănătate și activând în prezent la "Institutul Național de Sănătate Publică", "Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul bolilor transmisibile". Vă sunt deosebit de recunoscătoare pentru că organizați o dezbatere pe tema vaccinării.

Așa cum știm cu toții, vaccinarea este cea mai eficace și cea mai eficientă măsură de sănătate publică. Ea și-a dovedit atât efectele pozitive, cât și raportul favorabil între cost și efecte pozitive, salvând milioane și milioane de vieți în fiecare an. Mai mult decât atât, avem în România, astăzi, politici publice care susțin vaccinarea și avem o strategie pentru îmbunătățirea vaccinării. Cred că, din această perspectivă, cadrul de politici este cel mai favorabil din istoria recentă a României", a spus prof. dr. Florentina Furtunescu, în cadrul dezbaterii HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare, organizată de DCMedia Group.

"Părinții sunt tot mai ezitanți"

"Cu toate acestea, avem probleme în implementare a acestui cadru de politic de reglementări și Institutul Național de Sănătate Publică se alătură autorităților centrale în a identifica aceste probleme și în a susține vaccinarea cu argumente tehnice, după toate puterile noastre. Din punct de vedere al felului în care este organizată vaccinarea, avem două paliere foarte importante.

Programul național de vaccinare destinat copiilor începând de la naștere. Pentru acest program avem un calendar național reglementat într-un ordin al ministrului Sănătății și în acest sens Ministerul Sănătății cumpără în fiecare an cele mai bune vaccinuri, care sunt nominalizate în acest calendar pentru a fi administrate copiilor. Și aici avem probleme considerabile, deoarece, din nefericire, acoperirile vaccinale scad și părinții sunt tot mai ezitanți în ceea ce privește vaccinurile care privesc cele mai grave boli ale copilăriei.

În afară de acest palier, avem, din anul 2023, o politică publică extrem de favorabilă pentru compensare a 50% sau 100% a anumitor vaccinuri pentru așa-numitele grupe populaționale cu risc, înțelegând prin acestea persoanele în vârstă de 65 de ani și peste, persoanele cu diverse patologii cronice, femeile gravide, femeile până la o anumită vârstă - dacă vorbim de vaccinul HPV - personal medical, care iar este o categorie cu risc. Acest sistem de compensare și-a dovedit utilitatea și eficacitatea în ultimii ani. Dacă la început aplicarea sa a fost un pic, să zicem, mai greoaie sau mai înceată, cu un ritm mai încet de cât ne-am fi dorit, am observat că în ultimele trimestre se consumă din ce în ce mai multe doze de vaccin pe această parte și aș veni la dumneavoastră cu câteva exemplificări", a mai spus prof. dr. Florentina Furtunescu.

Administrarea vaccinurilor pneumococic și antigripal, în creștere

"Pentru că se apropie sezonul rece, vă propun să începem cu vaccinul pneumococic și cu vaccinul gripal. Ele au niște indicații extrem de precise pentru persoanele peste de peste 65 de gaze, pentru persoanele cu diverse patologii cronice, pentru personalul medical, pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea acestora și transmiterea infecțiilor respiratorii în mediu spitalicesc. O analiză efectuată de la implementare a politicii de compensare relevă că, la persoanele în vârstă de 65 de ani și peste, s-au raportat până acum peste 45.000 de doze de vaccin pneumococic. Nu este neapărat foarte mult, dar este încurajator pentru că numărul de doze administrate persoanelor vârstnice crește de la un trimestru la altul și acest lucru pe noi ne bucură.

Trebuie să fim recunoscători medicilor de familie, în primul rând, și altor medici prescriptori de alte specialități, care sunt prima categorie de personal medical cu care persoanele vârstnice intră în contact. Practic, în felul în care dumnealor reușesc să convingă persoanele vârstnice să se vaccineze rezidă succesul vaccinării și, implicit, protecția acestor persoane și a membrilor lor de familie de boli grave și de consecințe grave ale bolilor.

Dacă vorbim de vaccinul gripal, pentru că sezonul rece bate la ușă, și acesta este foarte important. Anul trecut, s-au raportat în Registrul Electronic Național de Vaccinări cam 1,3 milioane de doze de vaccin gripal, ceva mai mult decât anii anteriori. Și, din acestea, cam peste 800.000 au fost doze administrate persoanelor vârstnice. Asta ne duce la o acoperire vaccinală a persoanelor de 65 de ani de circa 21%. Este ceva mai mult decât în anii anteriori.

Nu este însă convenabil și este departe de a fi suficient. Organizația Mondială a Sănătății consideră că acoperirea vaccinală a persoanelor de 65 de ani și peste este un indicator de performanță a sistemelor de sănătate și recomandă ca această acoperire să fie în jurul valorii de 75%. Asta înseamnă că din 100 de persoane de 65 de ani și peste 75 ar trebui să fie vaccinate antigripal. La începutul sezonului rece, la noi în țară, anul trecut s-au vaccinat 21 dintr-o 100. Mai avem foarte mult de lucru", a punctat prof. dr. Florentina Furtunescu.

"Interesul pentru vaccinarea HPV a crescut substanțial"

"În afară de aceste două vaccinuri specifice sezonului recent, mai sunt câteva mențiuni pe care aș vrea să le fac. Vaccinul HPV - vaccin împotriva Papiloma virusului uman este un vaccin care are, fără îndoială, dovedit științific, rol de protecție împotriva cancerului de col uterin și a multor altor tipuri de cancere și boli severe.

El și-a dovedit eficacitatea pe plan internațional. România a încercat de mult să implementeze vaccinarea. Recomandabil este să fie vaccinați copiii băieți și fete, începând cu vârsta de 9 ani - în jurul vârstei de 11 ani. La noi în țară este compensat 100% până la 26 de ani și 50% până la 46 de ani. Am constatat că, deși implementarea vaccinării HPV a avut un trecut tumultos, în România, în ultimii ani, de când s-a trecut la această politică de compensare, înregistrăm îmbunătățiri substanțiale. Și aceste îmbunătățiri se văd mai ales în anul 2026. Dacă, în anul 2024, de exemplu, aveam câteva zeci de mii de doze pe trimestru, în anul 2025 am avut un consum cam de 200.000 de doze pe tot anul. În anul 2026, am avut un consum cam de 100.000 de doze pe trimestru.

Interesul populației eligibile pentru vaccinarea HPV a crescut substanțial și acest lucru ne bucură. Ar trebui să vă spun că toate cifrele pe care eu vi le spun sunt analize trimestriale, pe care Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile le publică. Le găsiți pe site-ul centrului, al Institutului Național de Sănătate Publică.

Încercăm, în acest fel, prin componenta de responsabilitate socială pe care o avem, să informăm opinia publică, populația că vaccinarea este importantă, se întâmplă și este probabil unul din lucrurile cu cel mai favorabil impact pe care statul român le face pentru cetățenii săi, chiar dacă acest impact nu apare imediat și poate este mai greu de perceput, pentru că, atunci când vorbim de vaccinare, vorbim de oameni care nu sunt încă bolnavi, de oameni sănătoși și oamenii sănătoși sunt mai puțini complianți la măsurile de sănătate publică pentru că nu s-au îmbolnăvit încă. Cu toate acestea, bolile prevenibile prin vaccinare sunt niște boli extrem de severe și este minunat că avem aceste instrumente - vaccinurile prin care putem să ne protejăm", a declarat prof. dr. Florentina Furtunescu.

Vaccinul DTPa

"Un alt vaccin, poate mai puțin popular, este vaccinul DTPa celular disterotetan pertussis celular. El este recomandabil din zece în zece ani. Ne protejează de trei boli foarte severe și, din păcate, consumul pentru acest vaccin este foarte redus. Sunt câteva mii de doze de la introducerea compensării până în prezent.

O componentă importantă este vaccinarea gravidelor în ultimul trimestru de sarcină. Este extrem de important atât pentru sănătatea mamei, cât în special pentru sănătatea bebelușului după naștere. Și aici ne dorim să venim cu un mesaj către colegii din specialitățile clinice, în special colegii care urmăresc gravidele, pentru a convinge tinerele viitoare mame să se vaccineze. Este extrem de important și, din păcate, și consumul pentru accest vaccin, în ultimii 2 ani, a fost de câteva mii de doze, în timp ce avem cam 150.000 de femei gravide pe pe an.

Toate aceste cifre și calcule pe care noi le facem se bazează pe un instrument valoros care se numește Registrul Electronic Național de Vaccinări, unde practic e un sistem. Este un sistem informatic și informațional pe care ne bazăm și în care raportează toți medicii vaccinatori. Suntem conștienți de faptul că raportarea poate să fie un pic consumatoare de timp, dar este extrem de important să înțelegem, la nivel populațional, consumul de vaccinuri și unde ar trebui să ne situăm și cât mai avem de muncit - mult, după cum se vede - pentru a îmbunătăți situația vaccinărilor. În principiu, Institutul Național de Sănătate Publică încearcă să fie un suporter cât se poate de activ al vaccinării", a mai spus prof. dr. Florentina Furtunescu.

"Vaccinarea a devenit un subiect controversat"

"Noi facem analize pentru fiecare vaccin, pentru grupele de risc și pentru calendarul național. Publicăm aceste analize pe site și prin Centrul de Promovare a Sănătății, încercăm să derulăm diverse campanii și acțiuni de informare și de conștientizare atât în rândul populației generale, cât și în rândul grupelor de risc. Unele din aceste evenimente sunt în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății, birouri pentru România, cu Crucea Roșie, cu diverse alte organizații. Ne adresăm atât populației generale, cât și colegilor noștri medici cu mesaje de consistență adaptată fiecărui grup populațional. Avem parteneriate active cu direcțiile de sănătate publică județene, care și ele la rândul lor încearcă să ducă mesajul provaccinare către populația generală. Și avem un cuvânt pentru colegii noștri medici. Este extrem de important să fim persuasivi, în contextul actual în care vaccinarea a devenit, din păcate, un subiect dezbătut, oarecum controversat.

Este extrem de important ca noi, profesioniștii din domeniul medical, să fim convingători, să-i ajutăm pe pacienții noștri și pe părinții copiilor care reprezintă generațiile pe care noi ne vom baza să ia decizia corectă privind vaccinarea. Și, de asemenea, venim cu un mesaj și către dumneavoastră, cei care nu sunteți medici sau asistenți medicali. Credem că vaccinarea este un suport important, este un un subiect de importanță fundamentală pentru societate în ansamblul ei, pentru dezvoltarea noastră durabilă și pentru sănătatea generațiilor viitoare. De aceea, este foarte important ca media și operatorii economici, autoritățile, organizațiile societății civile să susțină vaccinarea, să ne ajute în a cultiva încrederea în vaccinare și în a ajuta oamenii, așa cum spuneam, să ia decizia corectă pentru sănătatea lor și pentru a celor din jur. Vaccinarea este o problemă a tuturor și un subiect foarte important pentru societatea în ansamblu", a conchis prof. dr. Florentina Furtunescu, în cadrul dezbaterii HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare, organizată de DCMedia Group.