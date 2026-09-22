Decontarea vaccinurilor s-ar putea schimba. Președintele CNAS anunță un grup de lucru după HEALTH FORUM

Horațiu Moldovan / Foto: Crișan Andreescu

Președintele CNAS propune un nou mecanism pentru decontarea vaccinurilor, care ar permite simplificarea procedurilor și scurtarea traseului pacientului.

Conf. univ. dr. Horațiu Remus Moldovan, președinte CNAS, a participat la dezbaterea „HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, organizată de DC Media Group, unde a vorbit despre modificarea mecanismului de decontare a vaccinurilor și a explicat că o soluție ar putea fi includerea acestora într-un program național de vaccinare, prin care medicii de familie, spitalele și alte cabinete de vaccinare să poată primi și deconta vaccinurile, ceea ce ar simplifica procedurile și traseul pacientului. Potrivit acestuia, discuțiile vor continua în grupul de lucru pe care îl va organiza săptămâna viitoare.

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„Orice este posibil când vorbim despre reglementări tehnice. Am vorbit despre lanțul de frig, pentru că dacă tot plătim și facem un efort și plătim din FNUASS niște vaccinuri, ne-am dori ca ele să aibă și efect și dacă lanțul de frig nu se respectă, atunci plătim un serviciu, dar fără să avem un efect. Asta în logica mai mare despre care CNAS a început să vorbească în ultimele luni, despre beneficiul clinic, aici pentru toate serviciile, dar și pentru medicamente.

Știți că plătim contracte cost-volum, dar vorbim doar despre volume și prea puțin despre rezultate. Asta în ideea în care am lansat cu dumneavoastră și discuțiile despre noua legislație privind prețul și rambursarea și nevoia de a cuantifica beneficiul clinic.

Iată că beneficiul clinic e cu atât mai ușor de înțeles dacă vorbim despre vaccinuri, iar aici văd, din punct de vedere tehnic, mai multe soluții. Am lăsat-o pe doamna doctor Toma să exprime prima dată poziția medicilor de familie, a organizației profesionale pe care o reprezintă, pentru că am vrut să văd care este această poziționare și dacă medicii de familie au disponibilitatea de a avea astfel de stocuri în cabinetele medicilor de familie, dar și în alte cabinete, cum sunt cabinetele de vaccinare care funcționează în structura unor spitale”, a spus conf. univ. dr. Horațiu Remus Moldovan.

„Cred că am putea să modificăm logica prin care sunt decontate aceste vaccinuri”

Conf. univ. dr. Horațiu Remus Moldovan a explicat că medicii de familie, spitalele și cabinetele de vaccinare ar putea primi credite bugetare și deconta ulterior vaccinurile. Potrivit acestuia, o astfel de soluție ar simplifica procedurile, ar scurta traseul pacientului și ar crește accesul la vaccinare.

„Cred că am putea să modificăm logica prin care sunt decontate aceste vaccinuri. Știți că există niște mecanisme în cadrul programelor naționale de sănătate - bine ele sunt programe naționale de sănătate curative - nu ne împiedică nimeni și nimic să putem să găsim o metodologie asemănătoare, astfel încât să alocăm credite bugetare, credite de angajament, cabinetelor medicilor de familie sau spitalelor care au astfel de cabinete de vaccinare, la fel cum facem pentru medicamentele care se oferă în spital pe circuit închis, cum sunt medicamentele cost-volum.

E unul dintre mecanismele la care mă gândesc acum că ar fi fezabil, dar trebuie să-l analizăm, iar medicul de familie poate să-și comande aceste vaccinuri și să le deconteze în relație cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel încât să ne asigurăm că pacientul primește vaccinul optim cu caracteristicile fizico-chimice și biologice optime, respectând lanțul de frig.

Cred că scurtăm și traseul pacientului, cred că în felul acesta o să creștem adresabilitatea la vaccinare și prin medicul de familie, și prin spital, prin cabinetele de vaccinare, și prin cabinetele de medicină școlară, că atunci nu trebuie să ne mai complicăm cu rețeta.

Ne rezumăm la chestiuni administrative simple, alocarea de credite de angajament și decontări ulterioare, și chiar prin medicii de medicina muncii care ar putea să aibă astfel o relație contractuală foarte simplă cu Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul unui astfel de program de vaccinare”, a spus conf. univ. dr. Horațiu Remus Moldovan.

Discuțiile vor continua într-un grup de lucru

Conf. univ. dr. Horațiu Remus Moldovan a explicat că o soluție ar putea fi crearea unui program de vaccinare și a spus că discuțiile vor continua în grupul de lucru pe care îl va organiza săptămâna viitoare.

„Adică o soluție ar fi să dezvoltăm, pe logica arhitecturală a programelor naționale de sănătate curative, un program de vaccinare, dar asta înseamnă că le luăm de pe listă și o parte dintre ele le introducem într-un program de vaccinare. E o soluție tehnică la care m-am gândit pe baza propunerilor pe care dumneavoastră le-ați făcut.

În acel grup de lucru pe care îl facem săptămâna viitoare, continuăm discuțiile tehnice și vedem cum putem să simplificăm procedurile”, a spus conf. univ. dr. Horațiu Remus Moldovan la dezbaterea „HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, organizată de DC Media Group.