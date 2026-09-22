Vaccinarea împotriva bolilor prevenibile rămâne o provocare în România. Gabriel Dina, Pfizer: Prin coerciție, nu ajungi nicăieri. Educația e absolut esențială

Gabriel Dina, Country Lead Pfizer România și Bulgaria. Captură video DCNews

Înaintea noului sezon rece, Gabriel Dina, Country Lead Pfizer România și Bulgaria, a atras atenția, în exclusivitate pentru DCNews, asupra numărului de spitalizări și decese asociate infecțiilor respiratorii.

Gabriel Dina a subliniat că prevenția și imunizarea pot reduce presiunea asupra sistemului medical și povara economică generată de bolile care pot fi prevenite.

16.000 de decese la 160.000 de spitalizări în 2025

„Suntem în pragul unui nou sezon rece. În sezonul anterior, am avut 160.000 de spitalizări și 16.000 de decese din cauza pneumoniei, la care, dacă adăugăm încă 6.600 datorate virusului respirator sincițial, ajungem la o cifră absolut îngrijorătoare. Nu e vorba doar de suferința acelor pacienți sau a familiilor, ci și de povara economică, care este una uriașă și o suportăm an de an, în ciudat faptului că suntem conștienți că sistemul nostru de sănătate are nevoie de o finanțare mult mai bună.

Până să vedem mai mulți bani, cred că e necesar să eficientizăm ceea ce avem - și prevenția, și imunizarea - rolul lor este clar de demonstrat. O investiție de un leu îți aduce un randament de 20 de lei, când vorbim despre prevenirea acestor viroze și a altor boli infecțioase transmisibile. Infecțiile de sezon vor face, din nou, ravagii. Conform datelor ECDC (Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor), unul din cinci europeni, adică aproximativ 100 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene se vor confrunta, anual, în sezonul rece, cu o infecție virală. Nici nu e de mirare că asistăm la o mobilizare a Comisiei Europene, la acel plan Safe Hearts, pentru că, în Uniunea Europeană, mor anual 1,7 milioane de oameni din cauza bolilor cardiovasculare. La acești pacienți, vaccinarea este recomandată începând din iunie 2025 de către Societatea Europeană de Cardiologie, în mesajul lor de către toți cardiologii din toată UE - să considere vaccinarea împotriva virozelor respiratorii sezoniere ca pe un pilon al prevenției cardiovasculare”, a transmis Gabriel Dina, la conferința organizată de DC Media Group, „HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”.

Educația pacienților și rolul medicilor, esențiale pentru vaccinare



Gabriel Dina a punctat că existența recomandărilor medicale nu este suficientă dacă acestea nu sunt urmate în practică și a pus accent pe rolul medicilor în informarea și educarea pacienților. Acesta a vorbit și despre includerea sănătății în strategia națională de securitate, pe care o consideră o oportunitate pentru dezvoltarea unor politici de sănătate mai bune.

„Ghidurile noastre naționale recomandă și ghidul Societății de Pneumologie, și a Societății Cardiologice. Din punct de vedere academic, societățile și-au făcut treaba, dar asta nu înseamnă neapărat că în marea masă a cardiologilor, de exemplu, asistăm la o aderență mare la aceste recomandări. Și aici ține mult și de modul în care Casa de Asigurări de Sănătate finanțează serviciile de sănătate, deci poate că și acolo am putea descoperi niște oportunități, astfel încât pacienții, care îi consideră pe profesioniștii din sănătate ca pe principala lor sursă de finanțare, să aibă parte de o educație obiectivă. Prin coerciție, nu ajungi nicăieri. Educația e absolut esențială. Știm că pacienții au încredere, în primul rând, în medicul lor de familie sau medicul specialist.

Mai mult, s-a demonstrat că e contraproductiv, prin studii uriașe, că intervenția politicienilor și, de multe ori, a mass-mediei, s-a dovedit a fi foarte divizantă din diverse considerente: de câștiguri de popularitate, de putere sau din motive financiare”, a declarat Gabriel Dina.

Diferențe mari între județe în privința vaccinării

Totuși, vaccinarea rămâne o provocare importantă în țara noastră, chiar dacă există și județe, precum Covasna, unde ratele de imunizare sunt ridicate.

„Ar trebui să ne uităm și la lucrurile pozitive care s-au întâmplat, pentru că se întâmplă - altfel, dăm în depresie și paralizăm din inacțiune. Faptul că acum sănătatea apare, pentru prima dată, în strategia națională de securitate, este un lucru extraordinar, chiar dacă acolo apar 1-2 propoziții - să asigurăm pacienților un sistem de sănătate centrat pe nevoile lor, un lucru îmbucurător. Este o oportunitate, care, prin coalițiile profesionale sau alianțele pe care le avem, să venim cu mai multă substanță și să profităm de această deschidere”, a mai spus acesta.

„Este o bombă cu ceas la adresa economiilor societăților noastre”

„Sunt exemple bune în țară, dar, în medie, stăm foarte prost. Am ajuns, mai nou, prin toate revistele mari. Anul trecut, în New England Journal of Medicine. S-a mai făcut un studiu comparativ pe povara rezistenței antimicrobiene, care este o bombă cu ceas la adresa economiilor societăților noastre. Iar România apare pe la locul 100 după 18 indicatori, grupați în trei categorii - politici, implementare și monitorizare -, iar când vine vorba despre controlul și prevenția infecțiilor, eram undeva foarte la coadă. Săptămâna trecută, s-a publicat un alt articol comparativ, unde România arată groaznic de prost în ceea ce privește ratele de vaccinare.

Repet, în medie, stăm prost, dar dacă ne uităm cu o lupă la nivel național, constanți că în Covasna, de exemplu, ratele de vaccinare sunt de 80%. Iar Brașovul, județ de lângă, e la 50%. În Timiș, ratele de vaccinare erau printre cele mai mici din țară în mod constant. Anul trecut, odată cu implementarea, cu mari eforturi din partea angajaților Institutului Național de Sănătate Publică și a Direcției de Sănătate Publică, rata de vaccinare a crescut cu 20%. Cred că e bine să ne uităm și la aceste exemple de succes și, în modul cel mai pragmatic și simplu, să încercăm să le replicăm. Cred că asta va duce la un efect în lanț, în timp”, a mai punctat reprezentantul Pfizer.