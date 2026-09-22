România îmbătrânește, iar prevenția devine esențială. Alina Tudor: Vaccinarea este o investiție în sănătatea noastră

Alina Tudor, Public Affairs Manager Vaccines Romania & CSE MCO Sanofi România. Foto: Crișan Andreescu

România îmbătrânește, iar prevenția devine tot mai importantă pentru menținerea sănătății și independenței la vârste înaintate, atrage atenția Alina Tudor, Public Affairs Manager Vaccines Romania & CSE MCO Sanofi România. Aceasta a explicat de ce vaccinarea trebuie privită ca o investiție pe termen lung și a atras atenția asupra riscurilor gripei, o boală considerată de mulți banală, pentru persoanele vârstnice.

Alina Tudor, Public Affairs Manager Vaccines Romania & CSE MCO Sanofi România, a vorbit în cadrul dezbaterii "HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare", organizată marți, 22 septembrie, de DC Media Group, despre importanța discuțiilor legate de vaccinare, despre care spune că nu este doar o măsură de prevenție a bolilor, ci și ”o investiție în sănătatea noastră pe termen lung”.

Alina Tudor a atras atenția că populația României îmbătrânește într-un ritm accelerat, iar asta trebuie să ne pună pe gânduri și să fim mai atenți la calitatea vieții noastre.

"Tema dezbaterii ne invită să privim vaccinarea nu doar ca măsură de prevenire a unei boli, ci ca pe o investiție în sănătatea noastră pe termen lung, mai ales astăzi, când ne confruntăm cu o realitate pe care nu o putem ignora: România îmbătrânește. În prezent, aproximativ un român din cinci are vârsta de peste 65 de ani, iar proiecțiile ne arată că până în 2050, un român din trei va face parte din această categorie. De aceea cred că este foarte important să începem să vorbim mai mult nu doar despre câți ani trăim, ci despre calitatea acestor ani, cum trăim acești ani, despre capacitatea de a rămâne sănătoși, de a rămâne activi și independenți cât mai mult timp, iar aici vaccinarea joacă un rol important, strategic aș putea spune", a declarat Alina Tudor.

Alina Tudor: Gripa, o boală care pentru o persoană vârstnică înseamnă mai mult decât o infecție

Ulterior, Alina Tudor a venit și cu un exemplu - vaccinarea împotriva gripei. Gripa, deși e considerată de mulți doar o boală banală, poate fi un real pericol pentru persoanele vârstnice.

"Aș dori să atrag atenția asupra unei boli - gripa, de exemplu. O boală considerată banală, o boală care trece în câteva zile, dar o boală care pentru o persoană vârstnică înseamnă mai mult decât o infecție, înseamnă complicații severe, înseamnă afectarea sănătății dincolo de episodul gripal. Și datele, și evidențele ne arată acest lucru. De exemplu, în prima săptămână după o infecție gripală, crește riscul de infarct miocardic de până la zece ori, riscul de accident vascular cerebral crește de până la opt ori, una dintre trei persoane vârstnice care este spitalizată cu gripă dezvoltă pneumonie, iar recuperarea poate dura între șase și 12 săptămâni, deci gripa nu este doar o simplă infecție, iar pentru vârstnici este mai mult decât o infecție respiratorie. Poate duce la pierderea independenței, poate duce la pierderea mobilității, iar impactul gripei îl vedem în momentul de față atât asupra pacienților, cât și asupra sistemului. Evoluția sezonului gripal trecut ne confirmă acest lucru. Mai mult de jumătate dintre persoanele care au fost spitalizate cu gripă erau persoane de peste 65 de ani. Din păcate, 84% din decesele asociate gripei au fost la această categorie de vârstă", a mai spus Alina Tudor.

Beneficiile prevenției

În finalul intervenției sale, Alina Tudor a subliniat importanța prevenției, venind și cu un sfat pentru români: "să considere vaccinarea ca pe o investiție în propria sănătate, în protecția familiei și în protejarea societății".

"Avem soluții, avem vaccinarea, avem prevenție, care ar trebui privită ca o investiție în sănătatea noastră, dincolo de investiția pe care o avem în sistem. Sunt foarte multe date disponibile cu privire la beneficiile pe care le aduce prevenția: reducerea riscului spitalizărilor, reducerea complicațiilor cardiovasculare. Dar, din păcate, prevenția funcționează doar dacă este folosită, de aceea îndemnul către toată lumea este să considere vaccinarea ca pe o investiție în propria sănătate, în protecția familiei și în protejarea societății", a mai spus Alina Tudor.