Cât ne costă să nu prevenim? Vaccinarea, de la cifre și bugete la grija pentru cei dragi

Cât ne costă, de fapt, lipsa prevenției. Raluca Sîmbotin (ARPIM): Subfinanțarea nu înseamnă că eliminăm niște costuri, ci că le amânăm. Foto: Crișan Andreescu

Cât ne costă să nu prevenim? Vaccinarea, pilonul invizibil al sustenabilității economice și al sistemului de sănătate

În cadrul conferinței „Health Forum: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, Raluca Simbotin, reprezentantă a Grupului de Vaccinuri din cadrul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), a pledat pentru o schimbare profundă în politicile de sănătate din România. Prevenția prin imunizare nu mai trebuie privită ca un simplu cost bugetar, ci ca o investiție strategică în sănătatea fiecărei familii și în stabilitatea țării.

Într-o perioadă în care România își reevaluează prioritățile bugetare, întrebarea clasică „Cât ne costă prevenția?” devine incompletă. Raluca Simbotin subliniază că adevărata provocare financiară și umană stă, de fapt, în alta: „Cât ne costă să nu prevenim?”

Dincolo de date și cifre: Un mesaj de grijă și respect pentru fiecare

Dincolo de strategiile economice și cifrele din sistemul sanitar, vaccinarea pe tot parcursul vieții este, în primul rând, o decizie despre oameni și despre liniștea celor de acasă. Într-o societate în care mulți oameni simt ezitare sau oboseală în fața discursurilor medicale rigide, mesajul prevenției trebuie să devină unul cald, empatic și bazat pe încredere.

„Prevenția nu înseamnă presiune, ci grijă și alegeri informate făcute în ritmul fiecărei familii”. „Iar grija nu se oprește la copilărie. Înseamnă să îți protejezi bunicii vulnerabili când vine sezonul rece, să îți ajuți părinții care au afecțiuni cronice să evite o spitalizare grea sau să te asiguri, ca adult, că rămâi sănătos și activ alături de cei dragi.”

Costul ascuns al bolilor prevenibile

Subfinanțarea prevenției nu șterge cheltuielile, ci le mută în viitor, multiplicându-le. Fiecare infecție care ar fi putut fi evitată generează o cascadă de costuri directe și indirecte: de la spitalizări grele și complicații severe, până la supraaglomerarea spitalelor și pierderea de zile de muncă sau de școală.

Miza vaccinării depășește cu mult simpla reducere a unei statistici. Înseamnă un copil care se bucură de școală și de prieteni fără întreruperi, un adult care își păstrează productivitatea și un bunic care evită o decompensare gravă a bolii de bază.

Cele trei priorități ale Grupului de Vaccinare ARPIM

Pentru ca prevenția să devină un sprijin real pentru cetățeni, reprezentanta ARPIM a conturat trei direcții esențiale:

1. Predictibilitate și finanțare multianuală: O strategie eficientă nu se construiește de la un sezon la altul. Este nevoie de planificare și bugete multianuale care să garanteze accesul continuu și echitabil la prevenție.

2. Decizii bazate pe date concrete: România dispune deja de o infrastructură valoroasă de date. Pasul următor este folosirea lor inteligentă pentru a ajuta comunitățile și grupurile vulnerabile care au cea mai mare nevoie de sprijin și informare corectă.

3. Accesibilitate reală și un traseu simplificat: Chiar dacă există vaccinul și recomandarea medicală, prevenția eșuează dacă drumul pacientului este complicat de birocrație. Vaccinarea trebuie să fie simplă, facilă și integrată în îngrijirea medicală de zi cu zi. O consultație de rutină la medicul de familie, o vizită la specialist sau o evaluare cronică trebuie să devină oportunități firești și deschise de prevenție, fără drumuri inutile sau timp pierdut.

Vaccinarea, pilon în managementul bolilor cronice

Un punct central al discuției l-a constituit integrarea prevenției în managementul bolilor cronice. Pentru un pacient cu afecțiuni cardiovasculare sau diabet, de exemplu, prevenirea unei infecții respiratorii prin vaccinare înseamnă evitarea unei agravări severe a bolii și a unei spitalizări neprevăzute. Conceptul de vaccinare pe tot parcursul vieții propune adaptarea prevenției la om și la momentele cheie din viața sa.

O oportunitate strategică pentru România

România are astăzi la dispoziție toate resursele necesare: experți, profesioniști devotați, vaccinuri moderne, date și modele de bune practici. Miza este conectarea lor într-o politică publică unitară, centrată pe om.

În contextul european actual, unde reformele și sustenabilitatea fiscală merg mână în mână, România are ocazia să includă explicit prevenția și imunizarea în planificarea sa strategică pe termen mediu. Vaccinarea nu este o simplă cheltuială, ci o investiție directă în capitalul uman, în liniștea familiilor și în reziliența întregului sistem de sănătate.