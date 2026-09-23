Scăderea încrederii cetățeanului în instituții, principalul motiv al ratei scăzute de vaccinare. Dr. Wiener: Relația medic-pacient trebuie să fie umană, orizontală

Adrian Wiener, secretar al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților

Încrederea în instituții a devenit una dintre principalele probleme în ceea ce privește vaccinarea în România, în contextul scăderii acoperirii vaccinale și al intensificării dezinformării, spune Adrian Wiener, secretar al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.

Scăderea acoperirii vaccinale în România este strâns legată de diminuarea încrederii populației în instituții, a punctat Adrian Wiener, secretar al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, la conferința „HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, organizată de DC Media Group.

El consideră că recâștigarea încrederii în instituții este o condiție importantă pentru ca mesajele privind vaccinarea să fie din nou credibile în rândul populației.

Scăderea încrederii cetățenilor în instituții, principalul motiv pentru o rată scăzută a vaccinării

„Antivaccinismul militant a fost încorporat ideologic și este una dintre sursele importante de ezitare la vaccinare dinspre populație. Dezinformarea agresivă și pe toate canalele este constatată, de altfel, și de Comisia Europeană, nu e doar în România - se întâmplă și în alte țări europene - și este asociată într-un fel neîncrederii generalizate în instituții și în stat, în ansamblul său.

Poate părea generic, dar pași făcuți înspre recâștigarea încrederii în instituții, și nu doar în sistemul de sănătate, ar fi o premisă bună pentru a repromova credibil vaccinarea. Față de alte perioade, rata de acoperire vaccinală a scăzut și cauza principală este scăderea încrederii”, Adrian Wiener, secretar la Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților.

Medicii, un rol mai activ în promovarea vaccinării

În ceea ce privește măsurile concrete privind acest fenomen, Wiener a punctat rolul personalului medical în relația cu pacienții, care trebuie consolidat. El susține că informarea privind vaccinarea ar trebui să se bazeze mai mult pe dialog și pe o relație directă și umană între medic și pacient.

„Avem profesioniști și instituții dedicate, oameni care, din punct de vedere al evidențelor medicale, știu, cunosc exact lucrurile și știm cu toții ce ar trebui făcut. Dar, acolo, la firul ierbii, ar trebui cumva dinamizate lucrurile. Colegii noștri medici, ca toate cadrele medicale, ar trebui să înțeleagă că intră în responsabilitatea lor - și nu e vorba despre o relație de stăpân față de pacient, ci de o responsabilitate față de el; Uneori, neutralitatea absolută și barajul absolut defensiv al medicinei nu cred că sunt benefice, ci mai degrabă o relație umană, orizontală, în care să fie sesizabilă implicarea umană a cadrului medical din partea pacientului, mai ales în a-l convinge că un gest, precum vaccinarea, este unul de responsabilitate față de propria persoană și față de cei din jur, când vorbim despre boli transmisibile”, a mai spus dr. Adrian Wiener, la DCNews.

Dr. Wiener a propus, totodată, dezvoltarea unei noi competențe medicale dedicate prevenției, pe care o consideră necesară în contextul problemelor existente în sistemul de sănătate din România.

„Cred că ar trebui să avem o nouă competență, cel puțin, dacă nu o specialitate în România: numită medicină preventivă, pentru că avem atât de mult deficit în prevenție în România, încât cred că integrarea la nivelul unei competențe, a unui atestat dedicat medicinei preventive, cu ascendent de finanțare dinspre Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru servicii medicale, ar putea să funcționeze foarte bine.

Vorbim despre toate fațetele prevenției, inclusiv vaccinarea pe trepte de vârstă. Alte țări o au deja, iar în România, când vorbim despre faptul că aproape jumătate din decese pot fi prevenite sau 40% din povara de boală din populație se datorează factorilor de risc evitabili sau modificabili, nu cred că ar mai fi nevoie de alte justificări în plus”, a mai subliniat acesta.