Luminița Vâlcea (COPAC), propunere pentru eSănătateaMea: Haideți să construim un sistem care să-i cheme pe români la vaccinare

Luminița Vâlcea, director executiv COPAC. Foto: Crișan Andreescu

Luminița Vâlcea, director executiv al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), propune crearea unui sistem care să fie orientat spre pacienți și care să le ofere românilor șansa de a avea acces la prevenție și la vaccinare "simplu și aproape".

Luminița Vâlcea, director executiv al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), a participat la dezbaterea "HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare", organizată de DC Media Group în data de 22 septembrie.

După ce conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a propus în cadrul dezbaterii un nou mecanism pentru decontarea vaccinurilor, care ar permite simplificarea procedurilor și scurtarea traseului pacientului, Luminița Vâlcea a venit cu ideea ca noua platformă "eSănătateaMea" să aibă și un sistem prin care oamenii să fie chemați să se vaccineze. Directorul executiv al COPAC a avertizat că în continuare în România sunt mulți medici de familie care nu recomandă vaccinarea în cazul pacienților cronici și că această situație trebuie schimbată dacă ne dorim ca efectele prevenției să fie cu adevărat vizibile și în starea de sănătate a populației.

Luminița Vâlcea: Haideți să construim un sistem care să meargă spre oameni, să îi cheme la prevenție, să îi cheme la vaccinare

"Pentru că tot ați făcut aplicația, haideți să construim un sistem care să meargă spre oameni, să îi cheme la prevenție, să îi cheme la vaccinare pentru că, din păcate, din 2023, când a intrat compensarea vaccinării pentru pacienții cronici pentru care noi am militat din 2018, am auzit de foarte multe ori de la pacienți cronici că le spune medicul lor specialist: "Eu nu sunt sigur că este bine să te vaccinezi în situația ta". Am avut anul trecut un caz. O colegă de la Asociația Natională Miastenia Gravis a avut o pneumonie atât de urâtă... Șase luni cred că a tras de ea și medicul ei neurolog i-a spus că nu e bine să se vaccineze. Era fix opusul.

Și atunci, vin asistenți comunitari, pentru că și noi lucrăm mult cu ei și sunt o resursă foarte bună, facem foarte multe traininguri și spun: "Domnule, eu am mers și le-am spus să se vaccineze și au mers la medicul de familie și medicul de familie le-a spus să nu se vaccineze". Trebuie să reglăm cumva aceste lucruri. Nu este ușor. Este clar că era mai ușor înainte de pandemie, acum este un alt context, dar de undeva trebuie să începem", a declarat Luminița Vâlcea, director executiv al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC).

Luminița Vâlcea: Ne-am dori ca atunci când mergem în caravane să le și oferim oamenilor posibilitatea să se vaccineze

În acest context, Luminița Vâlcea a atras atenția că doar 7% din personalul medical din România este vaccinat antigripal.

"Apropo de personalul medical, 7% din personalul medical e vaccinat cu vaccin antigripal. Aici probabil este și o chestiune de organizare pentru că s-a schimbat, nu mai merge vaccinul, dar eu știu că multe spitale au niște medici epidemiologi care pot fi folosiți astfel încât să recuperăm, să ajungem din nou unde am fost mai demult, dar ca și soluție eu nu aș vrea să vorbesc despre ce trebuie și ce nu trebuie, aș vrea să vorbesc din punctul nostru de vedere, ca ONG, pentru că noi ne-am dori foarte mult atunci când mergem în caravane și acum vom merge de exemplu în toată țara în caravana de screening de cancer de col uterin și cancer de prostată și le vom vorbi despre vaccinare, dar ne-am dori foarte mult să le și oferim posibilitatea să se vaccineze celor care vor.

Dacă am găsi o soluție la asta ar fi absolut minunat. Mesajul nostru este pur și simplu să gândim împreună un sistem care este îndreptat spre populație și spre pacient, să-i dăm șansa să aibă acces la prevenție și la vaccinare simplu și aproape el, înainte să mergem cu penalități. Da, la un moment dat va veni și vremea asta, dar înainte de asta haideți să asigurăm că îl cheamă cineva la screening, că-i oferă accesul", a mai spus Luminița Vâlcea.