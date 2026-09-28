Un bebeluș de 10 luni, cu o tumoră în intestin, salvat de chirurgii de la SCJU Brăila după o intervenție de urgență

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Un bebeluș de 10 luni, ajuns în stare critică din cauza unei tumori de invaginație, a fost salvat de medicii de la SCJU Brăila în urma unei intervenții chirurgicale de urgență care a durat patru ore.

Un copil în vârstă de 10 luni, ajuns în stare critică după o evoluţie rapidă a unei afecţiuni intestinale, a fost salvat în urma unei intervenţii chirurgicale de urgenţă care a durat patru ore, realizată de o echipă multidisciplinară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Brăila, au anunţat, luni, reprezentanţii unităţii medicale.

Copilul fusese internat iniţial, în după-amiaza de 9 septembrie, în Secţia Pediatrie, pentru refuzul alimentaţiei şi lipsa tranzitului intestinal, iar pe fondul unui tablou clinic atipic şi dificil de diagnosticat chirurgical în prima fază, evoluţia rapidă a stării sale a impus transferul, în seara de de 10 septembrie, la Secţia Chirurgie Infantilă, potrivit unei postări publicate, luni, pe pagina de Facebook a SCJU Brăila.

Starea pacientului devenise critică

"În momentul consultului chirurgical, starea micului pacient devenise critică: era hipoton, letargic şi sever afectat. Palparea abdomenului a scos la iveală un semn clinic major - o tumoră de invaginaţie. Decizia a fost luată instantaneu: intervenţie chirurgicală de urgenţă. În doar 10 minute, echipa medicală formată din chirurgi pediatri şi medicul anestezist a fost complet organizată şi pregătită pentru operaţie. Cazul a reprezentat o provocare uriaşă pentru echipa ATI, care a trebuit să inducă în anestezie generală un copil de numai 7.500 de grame, aflat în stare de şoc", se arată în postarea SCJU Brăila.

Echipa a fost nevoită să ia o decizie chirurgicală majoră. Medicii au constatat că o porţiune a intestinului fusese grav afectată

În timpul operaţiei, medicii au constatat că o porţiune a intestinului fusese grav afectată din cauza lipsei prelungite de alimentare cu sânge, astfel că a fost necesară îndepărtarea chirurgicală a părţii afectate şi refacerea continuităţii intestinului.

"Complexitatea a crescut în momentul în care chirurgii au constatat că o porţiune a intestinului se afla în etape de ischemie prelungită. Echipa a fost nevoită să ia o decizie chirurgicală majoră, practicând o hemicolectomie dreaptă de necesitate cu anastomoză primară ileo-transversă în plan latero-lateral. Intervenţia a durat patru ore (19:30 - 23:30) şi s-a încheiat cu succes târziu în noapte", au precizat reprezentanţii spitalului.

După operaţie, copilul a fost monitorizat în Secţia ATI II şi a avut nevoie de 12 zile de terapie intensivă şi îngrijiri postoperatorii.

"În prezent, evoluţia pacientului este favorabilă, fiind redat familiei care a trecut prin momente de maximă anxietate. Spitalul transmite felicitări întregii echipe medicale de chirurgi, anestezişti şi asistenţi medicali din secţiile Chirurgie Infantilă şi ATI II pentru dedicarea şi profesionalismul demonstrate în salvarea acestei tinere vieţi", se mai arată în postarea SCJU Brăila, conform Agerpres.