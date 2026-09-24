Bolile de inimă nu apar, din senin, la 50 de ani. Prof. dr. John Deanfield: Încep din copilărie

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Prevenția bolilor cardiovasculare ar trebui să înceapă cu mult înainte ca primele simptome să apară, încă din copilărie, iar educația pentru sănătate trebuie să îi implice deopotrivă pe părinți, școli, medici și autorități, potrivit prof. dr. John Deanfield.

După cum spune acesta, într-un interviu pentru DCMedical, factorii de risc cardiovascular se acumulează de-a lungul vieții și pot avea legătură cu comportamente și condiții care apar încă din copilărie sau chiar de la naștere. Profesorul propune schimbarea modului în care este privită prevenția: nu ca o intervenție care începe atunci când apare boala, ci ca o investiție pe termen lung în sănătate.

"Investiția în artere" este comparația folosită de specialist pentru a explica beneficiile intervențiilor timpurii. La fel cum economisirea pentru pensie are efecte mai mari atunci când începe devreme, modificările mici și constante ale factorilor de risc pot produce beneficii cumulative pentru sănătate.

"Bolile cardiovasculare încep în copilărie"

"Ei bine, prevenția este o componentă esențială a modului în care trebuie să ne gândim la bolile noastre, bolile cardiometabolice. Trebuie să încetăm să ne gândim la bolile cardiace ca și cum ar apărea din senin, mai târziu în viață, brusc - la 50 și 60 de ani. Știm, din toate studiile științifice din ultimele decenii, că aceste boli sunt determinate de o gamă largă de diferiți factori de risc și comportamente ale populației. Acestea încep în copilărie. Pot începe chiar de la naștere.

Așadar, posibilitatea de a considera boala cardiovasculară drept o boală care poate fi prevenită necesită intervenție timpurie și beneficii cumulative prin modificarea factorilor de risc pe perioade lungi de timp. Să începem să ne gândim la boli în termenii factorilor de risc la care suntem cu toții expuși și la ceea ce putem face din timp pentru a obține beneficii mai mari este noul mod de gândire.

Îmi place să numesc acest lucru investiția în arterele tale, în același mod în care ne gândim la investiția în finanțele noastre. Nimeni nu ar considera că este o idee bună să înceapă să economisească pentru pensie la 64 de ani și să creadă că acest lucru ar fi bun din punct de vedere financiar. Și, totuși, așa practicăm medicina. Trebuie să începem să ne gândim la investiția în sănătatea noastră în același mod în care investim în arterele noastre, de la o vârstă mult mai fragedă", a spus prof. dr. John Deanfield.

Cea mai bună investiție pentru viitorul copiilor

"Părinții ar trebui să realizeze că sănătatea copiilor lor este cel mai important atu pentru viitorul lor, așa că este ceva la care toată lumea ar trebui să se gândească, iar implicarea tinerilor pentru a schimba comportamentele către comportamente sănătoase este absolut esențială ca investiție.

Nu ar trebui să fie vorba doar despre identificarea factorilor de risc sau despre identificarea bolilor individuale. Nu este ceva binar, totul sau nimic. Schimbarea comportamentului tinerilor într-un mod sustenabil și sănătos va fi cea mai bună investiție pentru viitorul lor. Iar părinții, școlile și mediul sunt foarte importante pentru a interacționa în realizarea tuturor acestor lucruri", a conchis prof. dr. John Deanfield.