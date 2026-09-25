Alina Tudor (Sanofi România): "Gripa, considerată o boală banală". Riscurile și complicațiile pentru persoanele vârstnice

Alina Tudor, Public Affairs Manager Vaccines Romania & CSE MCO Sanofi România. Foto: Crișan Andreescu

Deși pentru mulți tineri gripa este doar o boală trecătoare, în cazul vârstnicilor aceasta este un adevărat pericol, atrage atenția Alina Tudor, Public Affairs Manager Vaccines Romania & CSE MCO Sanofi România.

Alina Tudor, Public Affairs Manager Vaccines Romania & CSE MCO Sanofi România, a atras atenția, în cadrul dezbaterii "HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare", organizată de DC Media Group, asupra unei afecțiuni adesea considerată drept obișnuită și trecătoare: gripa.

În cazul persoanelor vârstnice însă, consecințele unei infecții gripale pot fi foarte grave și pot fi asociate cu complicații cardiovasculare și respiratorii, spitalizare, perioade îndelungate de recuperare și, în unele cazuri, pierderea temporară sau permanentă a independenței.

Alina Tudor: Una dintre trei persoane vârstnice care este spitalizată cu gripă dezvoltă pneumonie

"Aș dori să atrag atenția asupra unei boli - gripa, de exemplu. O boală considerată banală, o boală care trece în câteva zile, dar o boală care pentru o persoană vârstnică înseamnă mai mult decât o infecție, înseamnă complicații severe, înseamnă afectarea sănătății dincolo de episodul gripal. Și datele, și evidențele ne arată acest lucru.

De exemplu, în prima săptămână după o infecție gripală, crește riscul de infarct miocardic de până la zece ori, riscul de accident vascular cerebral crește de până la opt ori, una dintre trei persoane vârstnice care este spitalizată cu gripă dezvoltă pneumonie, iar recuperarea poate dura între șase și 12 săptămâni, deci gripa nu este doar o simplă infecție, iar pentru vârstnici este mai mult decât o infecție respiratorie. Poate duce la pierderea independenței, poate duce la pierderea mobilității, iar impactul gripei îl vedem în momentul de față atât asupra pacienților, cât și asupra sistemului", a declarat Alina Tudor.

"Mai mult de jumătate dintre persoanele care au fost spitalizate cu gripă erau persoane de peste 65 de ani"

Potrivit Alinei Tudor, faptul că gripa este periculoasă pentru vârstnici este confirmat și de evoluția sezonului gripal trecut.

"Evoluția sezonului gripal trecut ne confirmă acest lucru. Mai mult de jumătate dintre persoanele care au fost spitalizate cu gripă erau persoane de peste 65 de ani. Din păcate, 84% din decesele asociate gripei au fost la această categorie de vârstă", a mai spus Alina Tudor, Public Affairs Manager Vaccines Romania & CSE MCO Sanofi România.

Precizăm că despre rolul vaccinării în prevenirea bolilor, dar și despre complicațiile asociate cu acestea, s-a discutat marți, 22 septembrie, în cadrul dezbaterii "HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare", organizată de DC Media Group. Evenimentul a reunit reprezentanți ai domeniului medical, autorități și specialiști în industria farmaceutică pentru a aborda importanța prevenției, provocările vaccinării la vârsta adultă și impactul bolilor prevenibile atât asupra pacienților, cât și asupra sistemului de sănătate din România.

În cadrul dezbaterii, Alina Tudor a atras atenția că populația României îmbătrânește într-un ritm accelerat. În prezent, aproximativ un român din cinci are vârsta de peste 65 de ani.