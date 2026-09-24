Ce ne învață antropologia despre sănătate. Dr. Valentin Veron Toma, la Academia de Sănătate

AI-ul, medicina alternativă și schimbările climatice schimbă modul în care privim sănătatea. Dr. Valentin Veron Toma explică la Academia de Sănătate riscurile și soluțiile.

Dr. Valentin Veron Toma, doctor în științe medicale, specialitatea Psihiatrie, antropolog medical, în cadrul Institutului de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române din București, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate, și jurnalistul Val Vâlcu, dr. Valentin Veron Toma ne-a vorbit despre:

Impactul Inteligenței Artificiale și al rețelelor sociale asupra sănătății mintale

"Ajungem să ne dăm seama că internetul, permanenta conexiune la mediul digital, pe lângă beneficiile majore și progresul economic și social real pe care le aduc, au și un impact negativ asupra sănătății"

De ce oamenii apelează la medicina alternativă chiar și în țările cu sisteme medicale dezvoltate

"Oamenii pot avea credințe magice, mistice și pot să se adreseze preoților, unor vindecători din alte tipuri de medicină și mai puțin medicilor, spitalelor și specialităților foarte tehnice pe care noi le reprezentăm"

Care sunt nevoile pacientului

"Pacientul are nevoie de o componentă de comunicare importantă și de o relație umană. Atâta timp cât noi tehnologizăm relația cu pacientul și ne bazăm din ce în ce mai mult pe analize medicale obiective și renunțăm la componenta subiectivă a trăirii pacientului, dăm la o parte o componentă importantă"

Terapia prin râs în spitale

"Într-o clinică de chirurgie oncologică, un clown care venea și făcea tumbe, făcea giumbușlucuri și, la un moment dat, o pacientă din România se uită și zice: "Își bat joc de noi. Noi suntem aici cu un picior în groapă și ăștia își bat joc de noi""

Antropologia medicală îi învață pe medici să înțeleagă cultura și credințele pacientului

"Modelează tinerii medici să înțeleagă această componentă a contextului social și cultural al bolii, cu care pacientul vine în fiecare zi la întâlnirea cu practicienii din medicină, dar despre care practicienii din medicină de la noi nu știu absolut nimic"

Colecția de peste 6.000 de cranii a Institutului Rainer. Ce cercetează antropologii astăzi

"Este o colecție unică în România, este una dintre colecțiile importante la nivel european și are și o componentă de unicitate absolută la nivel european"

Schimbările climatice și impactul asupra sănătății

"Întreg continentul european are o rată de încălzire dublă față de celelalte zone ale lumii, dar România se încadrează și ea în același regim de încălzire. Vedem că avem maxime de temperatură în fiecare an depășite. 2023 a fost un vârf, 2024 a depășit 2023, iar 2026 a depășit 2025 și toți anii trecuți ca intensitate a temperaturilor extreme"

Emisiunea va fi difuzată joi, 23 septembrie, de la ora 18:00, pe:

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