Legătura dintre flora intestinală și bolile cronice. Dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate

Află totul despre flora ta intestinală de la dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate.
Într-un interviu pentru DC Medical și DC News, în emisiunea Academia de Sănătate, Dr. Sanda Maria Crețoiu, doctor în biologie moleculară, specialist în nutriție și siguranță alimentară, a vorbit despre rolul vital pe care-l are microbiomul intestinal (flora intestinală) în viața unui om.
Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, Sanda Crețoiu a explicat cum dezechilibrele florei intestinale pot duce la apariția multor boli cronice și grave și ce înseamnă, de fapt, nutriția și siguranța alimentară.
Urmărește emisiunea completă și află totul despre flora ta intestinală aici:
de Val Vâlcu
