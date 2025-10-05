€ 5.0889
Data publicării: 19:11 05 Oct 2025

EXCLUSIV Efectul nedorit al pandemiei. Vaccinarea pentru alte boli, în scădere, deşi dozele sunt gratuite
Autor: Florin Răvdan

vaccin-copil-hpv_66038600 Sursa: Freepik
 

Prof.dr. Doina Pleşca, medic Pediatru, trage un important semnal de alarmă cu privire la vaccinuri.

Conform acesteia, pandemia a lăsat în urmă şi un efect nedorit: scăderea acoperirii vaccinale în cadrul copiilor şi adulţilor pentru alte boli. 

"Există o reducere a acoperirii vaccinale. Şi trebuie să recunoaştem, nu e doar în România, nu doar în Europa, ci în marea majoritate a ţărilor dezvoltate, şi este un efect al pandemiei. Această orientare ţintită către o singură boală a făcut ca sistemele de sănătate să uite de bolnavii cronici, de copiii care trebuiau să fie vaccinaţi. Şi reprezintă în acelaşi timp o prudenţă din partea familiei acestora de a se prezenta la medic. Şi relaţia medic de familie - familie suferă, în ceea ce înseamnă vaccinarea copiilor. Şi iată, culegem roadele. Sunt valori vaccinare care, ideal ar trebui să fie la vreo 95% din populaţia pediatrică, au fost anul trecut la sub 70%. Acum s-au făcut eforturi pentru a îmbunătăţi această cifră. 

Şi mă refer la pneumonie, iar principala cauză de evoluţie nefavorabilă e pneumococul. Avem în programul naţional acoperire vaccinală gratuită pentru copii. Ba mai mult, în cadrul politicilor de sănătate care vizează prevenţia bolilor prin vaccinare s-a extins acoperirea şi populaţiei adulte în regim de gratuitate, ca şi persoanelor de peste 65 de ani. Sunt încercări ale decidenţilor de a îmbunătăţi această rată de acoperire, dar se realizează foarte lent. 

Vocile antivacciniştilor sunt destul de importante. Şi, probabil, noi greşim printr-o comunicare ineficientă vizavi de ceea ce înseamnă prevenţia în general, în România. Cel mai important pas şi cel mai important în a proteja starea de sănătate a populaţiei este prevenţia. Nu doar la nivel pediatric, ci a întregii populaţii", a declarat prof.dr. Doina Pleşca, preşedintele Societăţii Române de Pediatrie, la Academia de Sănătate. 

sanatate
vaccin
romania
doina plesca
academia de sanatate
