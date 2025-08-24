Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce

Ulciorul la ochi nu e deloc o problemă banală. Medicul Monica Pop avertizează: unguentele pe care mulți le folosesc nu doar că nu vindecă, dar pot agrava boala și bloca vindecarea.

Ulciorul la ochi este de cele mai multe ori privit ca o problemă banală. Cel mai mulți români dau cu cremă și cred că rezolvă problema.

În realitate, lucrurile nu sunt atât de simple.

Medicul Monica Pop atrage atenția că numărul cazurilor de ulcior la ochi a crescut alarmant, afecând pacienți de toate vârstele.

De ce apare ulciorul la ochi și cum trebuie tratat corect

Medicul Monica Pop avertizează că unguentele oftalmice nu doar că nu ajută, dar pot agrava situația, blocând drenajul necesar vindecării.

"Orjeletul sau ulciorul la ochi pare o boală banală, dar nu este. Nu am văzut în toată cariera mea medicală atâtea astfel de afecțiuni - pacienți de toate vârstele, de la sugari până la 100 de ani - câte am văzut în ultimii ani.

Nu am crezut că se poate acest lucru.

Din păcate sunt puțini medici care știu să trateze, pentru că această afecțiune este generată de un stafilococ.

Și safilicocul este sensibil exclusiv la oxacilină și la alte antibiotice. Sunt colegi care dau tot felul de alte tratamente care împiedică sau întârzie vindecarea.

Niciodată la asemenea afecțiune nu dăm unguente oftalmice, pentru că ele nu fac decât să obtureze canalele de scurgere, exact ce ai nevoie, de drenaj, acela nu se poate face din cauza faptului că administrează unguente.

Deci niciodată nu ne dăm cu cremă", a declarat dr. Monica Pop, citează DC MEDICAL.

