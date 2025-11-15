€ 5.0847
DCNews Sanatate Chirurgia robotică, standardul de aur. Dr. Teodor Buliga (SANADOR) la DC Medical și DC News
Data publicării: 17:58 15 Noi 2025

EXCLUSIV Chirurgia robotică, standardul de aur. Dr. Teodor Buliga (SANADOR) la DC Medical și DC News
Autor: Florin Răvdan

chirurgia-robotica-standardul-de-aur-dr-teodor-buliga-sanador-la-dc-medical-si-dc-news-57978
 

Dr. Teodor Buliga, medic primar la Spitalul Clinic SANADOR, explică cum chirurgia robotică transformă tratamentul herniilor și eventrațiilor, oferind intervenții precise și recuperare rapidă, înainte ca defectele să pună viața în pericol.


Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală, cu competențe în chirurgie laparoscopică, chirurgie robotică și chirurgie oncologică, la Spitalul Clinic SANADOR, ne-a explicat cum chirurgia robotică a devenit standardul de aur în tratarea herniilor și a defectelor peretelui abdominal, oferind pacienților soluții sigure, precise și cu recuperare rapidă.

Temele abordate au fost:

Chirurgia robotică, standardul de aur în multe afecțiuni

"Chirurgia robotică aduce un plus de vizualizare. Robotul se bazează pe o cameră specială – de fapt două camere care generează o imagine tridimensională – astfel încât chirurgul operează ca și cum ar fi direct în interiorul pacientului"

De ce nu se poate "coase ca pe un sac"

"În chirurgia parietală, dacă defectul este doar cusut fără protezare, sutura va crea o linie de tensiune și se poate rupe în timp.

De regulă, se rupe puțin la o oarecare distanță. Cedează; nu poți pur și simplu să coși oamenii "ca pe un sac""

Riscurile netratării defectelor

"Când intestinul moare, apar infecții și alte probleme. Nu mai poți folosi întotdeauna proteza chirurgicală așa cum ai dori, deoarece zona este deja infectată. Un defect care ar fi putut fi reparat simplu și "la rece" poate ridica, dintr-odată, complicații multiple, cu risc vital"

Durata intervenției

"Există defecte foarte mici, pentru care o hernie inghinală poate fi reparată în aproximativ 40 de minute, în medie între jumătate de oră și o oră"

Recuperarea post-operatorie

"Se ridică din pat, se plimbă și se pot ocupa de igiena personală"

Chirurgia obezității

"Medicina evoluează rapid: deja există pastile pentru slăbit, iar probabil în câțiva ani pacienții vor putea slăbi eficient fără intervenții chirurgicale"

Emisiunea va fi difuzată , 16 noiembrie, de la ora 17:00 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539 

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro 

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv

