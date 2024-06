Ce lipsește cercetării clinice din România. Conf. Dr. Diana Păun: Cei care conduc spitalele nu înțeleg

Conf. Dr. Diana Păun a explicat cum am putea coopera pe zona cercetării, menționând că avem infrastructuri de cercetare, dar lipsește un management adecvat.

„România are deja infrastructuri de cercetare, care au reprezentat investiții pe proiecte europene din exercițiile financiare anterioare, plus PNRR-ul, care oferă oportunități de dotare a spitalelor, trecând de zona de cercetare. Cred că aceste infrastructuri de cercetare - domnul Prof. Univ. Dr. Popescu Irinel a construit unul la Insitutul Fundeni și eu am construit unul la Institutul Parhon - nu sunt folosite la reala capacitate, pentru că aparatura pe care noi am achiziționat-o, la momentul respectiv, era cu mult peste standardele existente chiar la nivel european. Eu am avut surpriza ca un coleg de la Institutul Max Planck din Berlin să vină și să vadă aparatele pe care le achiziționasem și care erau de ultimă generație. Își dorea ca în laboratorul lui de cercetare să aibă un aparat similar. Voia să vadă cum arată și funcționează.

Ne lipsește managementul acestor infrastructuri de cercetare

Ceea ce ne lipsește este managementul acestor infrastructuri de cercetare. Noi trebuie să le ancorăm în rețeaua europeană și nu numai, de ce nu și în colaborare cu laboratoarele de cercetare americane, numai și pentru faptul că forța de muncă în România este mai ieftină decât în Europa sau în Statele Unite. Ori, colegii noștri români care profesează în alte țări, care fac cercetare avansată pot să ne ajute și ne-au și ajutat! Sunt români care vin constant și organizează conferințe. Ei vin in în laboratoare și ne împărtășesc experiența lor. Acum, lucrurile par și mai facile, pentru că, prin digitalizare, nu mai este nevoie să te deplasezi într-o altă țară. Printr-o simplă apăsare de buton, poți să fii în contact cu centre de expertiză din Europa sau Statele Unite, la orice oră din zi și din noapte poți să le ceri ajutorul, opinia colegilor cercetători.

Aceste trei elemente ar trebui cumva corelate

Și această colaborare cred că, pe proiecte punctuale, se poate materializa în rezultate imediate. Dar ține și de partea de management și organizare a activității de cercetare din România. De obicei, activitatea de cercetare este cumva subordonată spitalelor și universităților. Prin urmare, aceste trei elemente ar trebui cumva corelate. În general, cei care conduc spitalele și au problemele lor legate de activitatea clinică nu par să înțeleagă necesitățile cercetătorilor, când li se cer fonduri pentru achiziția unor reactivi, consumabile etc. Și ei așteaptă cumva ca cercetarea să aducă rezultate imediate, or acest lucru este destul de complicat. Poți să cercetezi un anumit subiect, fără să obții rezultate sau poți să obții rezultate după ani de cercetare. Or, managerii de spital nu prea au răbdare să aștepte, nici nu prea au timp. Ei vor rezultate imediate, ceea ce în cercetare e relativ, ca să spun așa.

Trebuie și o înțelegere a modului în care decurge procesul de cercetare, nu doar în România, ci peste tot în lume. Or, dacă ai un management corect, oameni bine pregătiți, fonduri, cercetarea nu are cum să nu meargă! Pentru asta îți trebuie viziune și, într-adevăr, un leadership care să împingă lucrurile", a spus conf. dr. Diana Păun, consilier prezidențial la Departamentul de Sănătate Publică, la Academia de Sănătate, de la DC Medical și DC News.

