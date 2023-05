Aditivii alimentari, pericol sau nu? Dr. Nastasia Belc: Toată lumea se sperie când aude de E-uri. În limitele acelea, nimeni nu se îmbolnăveşte

"Pentru un adult, este suficientă o cantitate de 70 grame de carne pe zi, adică undeva la 500 de grame pe săptămână. Dacă produsul din carne este de bună calitate, este foarte bine, dar ce înseamnă calitate? Nu voi mânca salam în fiecare zi, pentru că salamul este supraprocesat. Este fiert, afumat, etc. În produsele din carne găsesc săruri minerale care nu se distrug nici la fierbere, nici la nimic. Nu prea mai sunt vitamine. Deci nu îmi asigură tot ce am nevoie. Nu îmi asigură compuşi bioactivi care să mă protejeze de diverse", a punctat dr. Nastasia Belc.

"Aditivii din alimente se găsesc în lista de E-uri. Că toate lumea când aude de E-uri se sperie. Eu, la facultate, când am învăţat de aditivi, am învăţat aşa: dacă un ingredient este pus în aliment peste 5%, se numeşte materie primă, dacă este între 1 şi 5% se numeşte ingredient, iar sub 1% este aditiv. Nu participă la valoarea nutriţională a alimentului.

Între aditivi, cam 70% sunt de origine naturală. Sunt şi câţiva sintetici, şi aici este problema, şi aici se evaluează tot timpul şi sunt limite de utilizare în industrie. În limitele acelea nimeni nu se îmbolnăveşte", a mai precizat specialistul.

„La tineri s-a observat obezitate, ficat gras și boli inflamatorii intestinale care altădată nu erau în asemenea proporție, Boala Crohn, rectocolită ulcerohemoragică și toate acestea sunt puse, teoretic, pe seama alimentației pentru că nu e foarte ușor de demonstrat o relație directă și nu toată lumea făcea aceste boli, doar că creșterea incidenței lor duce la o singură concluzie pe care toți o afirmă și anume că alimentația modernă este de vină pentru obezitatea la tineri, pentru ficatul gras pe care îl întâlnim din ce în ce mai des și pentru bolile inflamatorii intestinale”, a spus prof.dr. Irinel Popescu.

