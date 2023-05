Alimentația modernă și problemele de sănătate. Prof. Dr. Ing. Nastasia Belc: Nimeni nu spune să nu mâncăm un hamburger, dar nu în fiecare zi / video

În zilele noastre, tot mai mulți oameni, în special tineri, se confruntă cu probleme de sănătate despre care medicii spun că sunt o consecință a alimentației moderne. Prof. Dr. Ing. Nastasia Belc împreună cu prof.dr. Irinel Popescu au dezbătut acest subiect oferind câteva sfaturi alimentare de care toți ar trebui să țină cont.

„La tineri s-a observat obezitate, ficat gras și boli inflamatorii intestinale care altădată nu erau în asemenea proporție, Boala Crohn, rectocolită ulcerohemoragică și toate acestea sunt puse, teoretic, pe seama alimentației pentru că nu e foarte ușor de demonstrat o relație directă și nu toată lumea făcea aceste boli, doar că creșterea incidenței lor duce la o singură concluzie pe care toți o afirmă și anume că alimentația modernă este de vină pentru obezitatea la tineri, pentru ficatul gras pe care îl întâlnim din ce în ce mai des și pentru bolile inflamatorii intestinale”, a spus prof.dr. Irinel Popescu.

„Aveți dreptate. Da, clar că este alimentația de vină și structura alimentației. Dacă într-o zi eu nu am tot ce îmi trebuie, adică dacă mănânc numai hamburgeri, o să am multe proteine și minerale și atât. Nu am vitamine care mă protejează, nu am alți compuși bioactivi care sunt de obicei antioxidanții care știm că ne protejează împotriva stresului oxidativ. Nu avem niște biomolecule care sunt în cantitate foarte mică, dar foarte importante pentru organismul nostru, dacă eu mănânc numai alimente supraprocesate cum sunt cele de la fast food. Din fericire la fast food putem găsi și salate. Nimeni nu spune să nu mâncăm un hamburger, dar nu în fiecare zi. Dacă mâncăm o dată la o lună sau la câteva luni, nu e nicio problemă.", a spus Prof. Dr. Ing. Nastasia Belc.

Trebuie să avem o alimentație variată

„Problema e că trebuie să avem o alimentație variată, că și dacă îmi fac eu cartofi prăjiți acasă în fiecare zi, iar nu e bine. Trebuie să mă gândesc că organismul meu are nevoie de multe lucruri. Omul care nu este în domeniu, nu are cum să știe de ce are nevoie, dar e necesar să știe că trebuie să mănânce variat, trebuie să aibă și legume și fructe, puțină carne – 70g, și dacă două trei zile pe săptămâna nu mănâncă carne, nu e nicio problemă, dar poate să aibă proteine de foarte bună calitate și din alte surse. Leguminoasele sunt surse de proteină de bună calitate: fasole, mazăre, linte, năut, care sunt foarte bune. Putem să înlocuim carnea câteva zile.

Sunt 30.000 de plante în lume care se pot mânca, deci varietatea e foarte mare. Din aceste 30.000 e imposibil să nu putem să facem o alimentație variată.

La un moment dat, chiar și doamna Obama ne arăta o farfurie, care, jumătate era cu legume, un sfert era cu produse cerealiere, și celălalt sfert cu produse lactate și produse din carne. Deci așa ar trebui să gândim, să nu insistăm să mâncăm în fiecare zi același lucru pentru că până la urmă și dacă mănânci salată de roșii în continuu, în fiecare zi, fără altceva, nu e bine. Deci trebuie să fie o varietate a alimentației și trebuie să ne gândim exact la ce mâncăm. Ne plac cartofii prăjiți, dar să ne gândim că poate ii putem face sub altă formă și să nu-i prăjim în fiecare zi.”, a mai spus Prof. Dr. Ing. Nastasia Belc.

