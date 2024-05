BANCUL ZILEI: Vacanță la Roma...

- Care e ocazia, iubita? Nuntă, botez, iubit nou?

- Soțul meu mă duce la Roma cu ocazia aniversării noastre.

- La Roma, iubita? Păi, e o vreme nasoală acum. Plouă non-stop. Cu ce zburați?

- Cu o companie cunoscută.

- Numai probleme au, n-ai auzit la radio? Unde vă cazați?

- La Continental.

- La Continentaaal? Iubita, am stat acolo, e îngrozitor. Condiții mizerabile! Și ce vreți să vedeți voi la Roma?

- Păi orașul, poate ajungem și la Vatican să îl vedem pe Papă.

- Pe Papă? Iubita, nu îl vedeți decât cu telescopul, crede-mă, Roma e o idee proastă.

Trec câteva săptămâni. Tipa se reîntoarce la coafor.

- Ce faci, iubita, ați fost la Roma?

- Mhm.

- Și cum a fost?

- Păi compania aviatică tocmai și-a schimbat flota de avioane. Am zburat la clasa întâi si ne-am îmbăiat în șampanie și caviar.

- Hmm. Și hotelul?

- Cu o zi înainte sa ajungem îl terminaseră de renovat. Condiții superbe.

- Vremea?

- Minunată.

- Dar pe Papă nu l-ați văzut, așa-i?

- Culmea, când am intrat in Vatican m-am împiedicat de o piatră, am căzut, se pare ca Papa chiar atunci se uita pe geam, m-a văzut și a trimis imediat garda sa mă ia și să mă ducă la el în cameră să mă binecuvânteze și să îmi dea cu rivanol.

- Extraordinar! Ai vorbit cu Papa?

- Da.

- Și ce ți-a zis?

- M-a întrebat cine și-a bătut joc de părul meu.

Vezi și: https://www.dcnews.ro/bancul-zilei-ion-si-maria-de-ziua-aviatiei_958492.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News