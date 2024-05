A început marea confruntare PSD - PNL. PSD scoate dovada ”modestiei” lui Iulian Dumitrescu: Mașina pe care și-ar fi parcat-o departe de ochii presei

PSD Prahova a publicat un comunicat de presă prin care face acuzații grave la adresa lui Iulian Dumitrescu.

Citește și: Iulian Dumitrescu și-a depus candidatura la CJ Prahova. Ciucă: Nu există, în acest moment, aprobarea PNL

”În legătură cu recentul incident petrecut la conferința PNL Prahova, Partidul Social Democrat dorește să facă următoarele precizări: Astăzi, baronul Iulian Dumitrescu a săvârșit o fapta extrem de gravă, sechestrând jurnaliștii prezenți la o conferință a PNL Prahova! Reporterul Ziarului Incomod, Oana Stoica și cameramanul unui post național de televiziune au fost încuiați, la comanda lui Dumitrescu, într-o încăpere, pentru a nu participa la evenimentul de partid la care au fost invitați doar jurnaliștii "de casă" ai PNL, cei doi fiind eliberați cu ajutorul Poliției! Această acțiune de intimidare și încălcare flagrantă a democrației este inacceptabilă și trebuie condamnată fără echivoc.

Baronul Iulian Dumitrescu, cercetat penal într-un dosar de luare de mită în legătură cu lucrările publice ale Consiliului Județean Prahova, lipsit de orice urmă de moralitate, și-a făcut apariția la ședința de partid la volanul bolidului de lux, un Lamborghini în valoare de 400.000 de euro. Gestul lui Dumitrescu reflectă "modestia" și "respectul" față de prahovenii pe care promite să îi slujească și față de actuala sa situație legală.

Pentru a nu atrage atenția, baronul Dumitrescu și-a parcat mașină pe o stradă lăturalnică, venind pe jos la întâlnirea de partid, păzit de un interlop, încercând să evite orice discuție în fața jurnaliștilor. În timpul conferinței, Iulian Dumitrescu a adoptat un comportament agresiv, de tip mafiot, bruscând afară din sală jurnaliștii și, ulterior, sechestrându-i într-o antecameră a clădirii, fiind necesară intervenția forțelor de Poliție pentru restabilirea ordinii.

La fel de grav este că Iulian Dumitrescu a încălcat condițiile controlului judiciar intrând în contact cu Dumitru Tudone, ”băiatul de mingi” de la CJ Prahova, și cu Ana Maria Vasile, cercetată în același dosar de luare de mită. Partidul Social Democrat condamnă ferm aceste acțiuni și comportamente de tip mafiot și subliniază importantă respectării legii și a valorilor de integritate și transparență în viață publică. Ne exprimăm încrederea că autoritățile competențe vor gestiona corespunzător acest caz și vor asigura că dreptatea va fi servită în deplină conformitate cu principiile statului de drept” arată comunicatul semnat de Biroul de presă PSD Prahova.

Reacția Poliției cu privire la ”sechestrarea” jurnaliștilor

”La data de 10 mai, în jurul orei 19,30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Ploieşti au fost sesizaţi de către o femeie, în calitate de jurnalist, cu privire la faptul că ar fi intrat în sediul unei instituţii publice din municipiul Ploieşti şi nu i s-ar mai fi permis să iasă din clădire. Din verificări, a reieşit faptul că în jurul orei 19,00, în contextul lansării candidaturii membrilor unui partid politic, aceasta ar fi pătruns în incinta instituţiei, ulterior având un conflict spontan cu agenţii de pază ai instituţiei. În urma acestui conflict, atât ei cât şi unui alt bărbat, având aceeaşi calitate, cu care aceasta se afla, le-ar fi fost încuiată uşa de acces de către agenţii de pază, nemaiputând să iasă din clădire", a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, conform Agerpres.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate, în mod ilegal, urmând ca cercetările să fie desfăşurate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.



Conform imaginilor publicate de presa locală, cei doi ziarişti au fost închişi pe un hol al clădirii, pentru a nu avea acces în zona în care avea loc evenimentul PNL.

Iulian Dumitrescu nu avea interdicție de a intra în CJ



De asemenea, poliţiştii au mai fost sesizaţi şi despre faptul că preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar cu interdicţia de exercitare a funcţiei, a intrat în sediul CJ fără a avea acest drept.



În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu are interdicţie de a pătrunde în instituţie.



"Astăzi, 10 mai, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Ploieşti au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns în incinta unei instituţii publice, fără a avea acest drept. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului unde au efectuat verificări, în urma cărora a reieşit faptul că bărbatul în cauză nu are interdicţie de a pătrunde în instituţia în cauză. De asemenea, tot din verificări a reieşit faptul că sala a fost închiriată de către un partid, în incinta acesteia având loc o şedinţă privată. În cauză, apelanta a fost îndrumată să se adreseze Biroului Electoral Prahova", arată IJP.



Surse judiciare au precizat că persoana reclamată este Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de corupţie.

Ultima declarație de avere depusă de Iulian Dumitrescu, publică pe site-ul CJ Prahova, este din 2021. În aceasta, nu apare mașina mai sus amintită de PSD Prahova.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News