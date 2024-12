Elena Lasconi a sărit la o jurnalistă RomâniaTV. Atac tip ”Traian Băsescu”: O idee bună să vi se interzică accesul

Candidata tuturor românilor, dar nu și a celor ”interziși”? Elena Lasconi a atacat o televiziune de știri din România, făcând acuzații grave și considerând că e justificat, în baza argumentelor sale personale, ca respectiva televiziune să fie interzisă în sediul USR, în contextul alegerilor prezidențiale. Va fi Elena Lasconi președintele tuturor românilor, dacă va câștiga turul doi al alegerilor prezidențiale, mai puțin al telespectatorilor România TV și al votanților contracandidatului său, Călin Georgescu, transformat într-un ”bau bau” al politicii? ”Haideți să oprim Rusia” spune Elena Lasconi, care, cu acest derapaj, ne aduce ea însăși aminte de trecut.

Elena Lasconi a fost întrebată de jurnalista RomâniaTV dacă s-a gândit ce va face dacă va pierde alegerile prezidențiale de duminică, dacă ia în calcul să facă un pas în spate de la conducerea partidului în acest caz și dacă va permite accesul echipei RomâniaTV la sediul de campanie, în contextul alegerilor prezidențiale, duminică.

”Doamnă, aici nu e vorba despre funcții. Dacă Doamne ferește- o spun în postul Crăciunului- se va întâmpla asta, eu voi lupta în continuare pentru România. În ceea ce privește accesul dvs. în sediul USR, eu am fost surprinsă când m-a filmat o colegă de-a dvs. să mă întrebe de ce am interzis accesul, pentru că nu știam despre asta, dar consider că a fost o idee bună a colegilor mei pentru că dvs. propagați mesaje putiniste la televiziune și cred că CNA ar fi trebuit să se sesizeze de mult” i-a răspuns Elena Lasconi.

Indiferent de preferințele personale pentru o anumită televiziune sau alta, Elena Lasconi amintește de derapajele lui Traian Băsescu.

A venit și prima reacție din partea televiziunii, prin realizatorul Victor Ciutacu, într-un comentariu pe Facebook. Jurnalistul RomâniaTV a remarcat că ”Nici măcar Băsescu nu și-a permis asta. El măcar se certa cu Antena 3 față-n față”.

În același timp, atitudinea Elenei Lasconi a șocat opinia publică, curgând comentarii pe rețelele sociale, de tipul: ”Vă place ce atitudine are Lasconi față de presă? I-a spus acum unei ziariste că le-a interzis accesul la sediul USR și că CNA ar trebui să le închidă televiziunea. Iar acordul ei ca Ciolacu să fie premier a fost cireașa de pe tort”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News