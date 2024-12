Val de critici și ironii acide după maneaua ''Rusia'' a lui Dani Mocanu: ''Cu asta l-ai îngropat pe Georgescu'' / ''Sunt penale rău'' - Video

Vezi și - „Generalul Nicolae Ciucă”, record de vizualizări. Reacțiile românilor după maneaua lui Dani Mocanu

După ce înainte de turul I al alegerilor prezidențiale a lansat o manea pentru Nicolae Ciucă, iată că a sosit momentul unei piese, care aduce mesaje subtile de susținere pentru Călin Georgescu, fapt confirmat în secțiunea de comentarii, chiar de către celebrul cântăreț al melodiei.

”Mai bine rus decât pe dos!!! Am dreptate?”, s-a dat de gol Dani Mocanu

Dani Mocanu a lansat pe 3 decembrie o manea denumită „Rusia”, pe ritmuri adaptate ale celebrei melodii rusești ”Kalinka”. În primă fază, piesa lui Dani Mocanu nu are conotații directe cu politica, dar momentul în care a fost lansată și anumite versuri și cuvinte folosite în limba rusă indică un semnal clar. De fapt, în comentarii afirmă cu subiect și predicat că: ”Mai bine rus decât pe dos!!! Am dreptate?”.

"Hai să rupem Rusia, facem bani și-n Moscova" sau "davai, davai, prințesă, afaceri în Rusia" ori "SRI și KGB vor să ne ia urmele", sunt câteva dintre versurile "pline de înțelepciune" ale manelistului.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară, un val de critici și ironii tăioase la adresa melodiei și a lui Dani Mocanu. Iată câteva dintre ele:

”Să te pregătești Dănuțule, că de acum numai despre Rusia vei cânta” / ”Domnul Mocanu trebuie pus ministrul învățământului în guvernul Simion”

”Bravo boss, te aștept în Transnistria în lagăr”, ”Mi-am pierdut tot respectul pentru dumneavoastră…”, ”Nu te-am văzut în vacanțe în Rusia”, ”Ne era frica că ne baga NATO în război și ne bagă Georgescu de partea Rusiei”, ”Să te pregătești Dănuțule, că de acum numai despre Rusia vei cânta”, ”Știi care-i speranța de viață a unui soldat rus pe frontul din Kursk? 2 săptămâni, atâta e. Mergi și peste 2 săptămâni ești în groapă, crede-mă că nu vrei afaceri cu Rusia”, ”Cu asemenea dicție, domnul Mocanu trebuie pus ministrul învățământului în guvernul Simion. 4, stai jos, Dănuț”, au comentat unii internauți.

”Și eu mai ascult manele, nu mereu, dar astea de acum sunt penale rău”. Diferența față de Nicolae Guță și Florin Salam

”Domnule Daniel Mocanu doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care îl depuneți. Cu ajutorul dumneavoastră, am reușit până acum să învăț mai bine română, engleză, spaniolă, germană, italiană, iar acum rusă. Vă rog faceți și o lecție pentru turcă”, "Aveam o antipatie neexiplicată față de acest "interpret" iar acum am și înțeles de ce", "Și eu am fost tânăr, și eu mai ascult manele, nu mereu, dar astea de acum sunt penale rău... La mine în Dacie prin 2009-2010 se asculta numai Guță sau Salam, că așa ascultam noi tineretul de atunci 19-20 de ani... Bine erau alte timpuri", au scris alți internauți.

